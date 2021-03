Die Bundesliga heute live im Free-TV sehen? So werden die Spiele gezeigt / übertragen

Die Bundesliga mit dem Top-Spiel zwischen Bayern und dem BVB erwartet uns. Goal verrät, ob die Spiele live im Free-TV gezeigt / übertragen werden.

In der Bundesliga steht an diesem Wochenende das mit Spannung erwartete Aufeinandertreffen zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund (18.30 Uhr im LIVE-TICKER) auf dem Programm. Doch wird diese Begegnung, ebenso wie alle anderen Spiele am Samstag und Sonntag, auch im Free-TV übertragen?

So verspricht bereits die Nachmittags-Konferenz mit Borussia M'Gladbach gegen Bayer Leverkusen oder Eintracht Frankfurt gegen den VfB Stuttgart beste Unterhaltung. In diesem Artikel verrät Euch Goal deshalb, wie Ihr die Begegnungen des 24. Spieltages live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Wird die Bundesliga heute live im Free-TV gezeigt / übertragen? Goal verrät Euch, wo Ihr die Spiele an diesem Wochenende im TV und im LIVE-STREAM sehen könnt.

Die Bundesliga heute live im Free-TV sehen? Alle Spiele des 24. Spieltages in der Übersicht

DATUM ERGEBNIS / UHRZEIT BEGEGNUNG Freitag, 05. März 0:0 (0:0) Schalke 04 - Mainz 05 Samstag, 06. März 15.30 Uhr Borussia M'Gladbach - Bayer Leverkusen Samstag, 06. März 15.30 Uhr SC Freiburg - RB Leipzig Samstag, 06. März 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt - VfB Stuttgart Samstag, 06. März 15.30 Uhr TSG Hoffenheim - VfL Wolfsburg Samstag, 06. März 15.30 Uhr Hertha BSC - FC Augsburg Samstag, 06. März 15.30 Uhr FC Bayern - Borussia Dortmund Sonntag, 07. März 15.30 Uhr 1. FC Köln - Werder Bremen Sonntag, 07. März 18 Uhr Arminia Bielefeld - Union Berlin

Bild: Getty Images

Die Bundesliga heute im Free-TV sehen? So werden die Spiele gezeigt / übertragen

Es gibt schlechte Nachrichten für alle, die sich auf eine Übertragung der Bundesliga im frei empfangbaren Fernsehen gefreut haben: Bis auf wenige Ausnahmen sind die Spiele ausschließlich hinter den Schranken des Pay-TV zu sehen. In Deutschland besitzen die beiden Anbieter Sky und DAZN die Übertragungsrechte.

Daran hat sich auch an diesem Wochenende nichts geändert. Selbst für das Aufeinandertreffen zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund wird keine Ausnahme gemacht. Das bedeutet im Umkehrschluss: Um die Bundesliga heute live sehen zu können, müsst Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen.

Die Highlights der Bundesliga im Free-TV schauen

Es gibt jedoch eine Möglichkeit, wie Ihr Ausschnitte der Bundesliga im Free-TV schauen könnt. In der 'Sportschau' (samstags um 18 Uhr auf Das Erste) könnt Ihr Euch Zusammenfassung der Nachmittags-Spiele ansehen. Zudem darf das ZDF im 'Aktuellen Sportstudio' (gegen 23 Uhr) die Highlights des Top-Spiels zeigen.

Mit dem Probemonat von DAZN bietet sich Euch zudem die Option, die Zusammenfassungen der Bundesliga-Spiele auf Abruf anzusehen - und das als Neukunde sogar kostenlos. Hat Euch der Gratismonat gefallen, könnt Ihr Euer Abonnement im Anschluss für 11,99 Euro monatlich verlängern.

Die Bundesliga heute live sehen: Alle Informationen zur Übertragung

Bereits seit Jahren gehört Sky zu den größten TV-Partnern der Bundesliga und darf auch in dieser Saison alle Samstags- und Sonntagsspiele live zeigen. Eine Konferenz der Spiele, die am Samstag um 15.30 Uhr angestoßen werden, findet Ihr auch an diesem Wochenende auf Sky Sport Bundesliga 1 HD.

Alle Begegnungen, für die Sky die Rechte besitzt, könnt Ihr jedoch auch über die gesamten 90 Minuten erleben. Das geht mit den hauseigenen Streamingsendern Sky Go und Sky Ticket übrigens auch im LIVE-STREAM. Beachtet jedoch, dass Ihr für all diese Funktionen ein Abonnement abschließen müsst.

Bild: Getty Images

Die Einzelspiele der Bundesliga live im Pay-TV: So werden die Spiele gezeigt / übertragen

Am Samstag um 14 Uhr begrüßen Euch Moderator Michael Leopold und Experte Dietmar Hamann im tipico Countdown auf Sky Sport Bundesliga 1 HD zu den Vorberichten. Dort bekommt Ihr nicht nur die Aufstellungen aller Vereine, sondern auch Live-Schalten aus den einzelnen Stadien zu sehen. Gegen 15.15 Uhr übernehmen die Kommentatoren am Mikrofon.

Auf Sky Sport Bundesliga 2 wird Tom Bayer das Aufeinandertreffen zwischen Borussia M'Gladbach und Bayer Leverkusen begleiten. Kai Dittmann kommentiert auf Sky Sport Bundesliga 3 die Begegnung zwischen dem SC Freiburg und RB Leipzig und Marcus Lindemann ist auf Sky Sport Bundesliga 4 bei Eintracht Frankfurt gegen den VfB Stuttgart im Einsatz.

Klaus Veltman kümmert sich auf Sky Sport Bundesliga 5 um das Duell zwischen der TSG Hoffenheim und dem VfL Wolfsburg und auf Sky Sport Bundesliga 6 wird Oliver Seidler Hertha BSC gegen den FC Augsburg kommentieren. Beim Top-Spiel zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund wird auf Sky Sport Bundesliga 1 Wolff Fuss zu hören sein.

Auch am Sonntag werden beide Spiele auf Sky übertragen. Bei der Begegnung zwischen dem 1. FC Köln und Werder Bremen auf Sky Sport Bundesliga 1 ist Martin Groß im Einsatz, direkt im Anschluss wird Michael Born auf dem gleichen Sender Arminia Bielefeld gegen Union Berlin am Mikrofon begleiten.