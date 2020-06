Bundesliga heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen: So werden die Spiele gezeigt / übertragen

In der Bundesliga steht heute um 15.30 Uhr der 33. Spieltag auf dem Programm. Goal verrät Euch, wie die Spiele gezeigt / übertragen werden.

Die Saison in der befindet sich auf der Zielgeraden: Am Samstag steht bereits der 33. Spieltag auf dem Programm und das bedeutet auch, dass alle Spiele zeitgleich um 15.30 Uhr angestoßen werden. Während sich der bereits am Dienstag zum Deutschen Meister gekrönt hat, herrscht insbesondere im Tabellenkeller noch Spannung.

Sollte gegen verlieren und gegen den gewinnen, stände der Abstieg für die Grün-Weißen fest. Zudem könnte bei einer Niederlage gegen den zweiten Tabellenplatz noch verspielen und Schalke 04 möchte nach 14 sieglosen Spielen gegen den wieder drei Punkte einfahren.

Die Bundesliga heute live sehen: Goal verrät Euch, wie die Spiele im TV und im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen werden.

Die Bundesliga heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Alle Spiele des 33. Spieltages in der Übersicht

Quelle: Getty Images

Die Bundesliga heute live im TV sehen: So werden die Spiele gezeigt / übertragen

In haben sich in dieser Saison gleich zwei Anbieter die Übertragungsrechte an der Bundesliga gesichert. Neben dem Pay-TV-Anbieter Sky, der 266 von 306 Spielen live zeigen darf, überträgt der Streamingdienst DAZN die Freitags- und Montagsspiele sowie die Sonntagsspiele um 13.30 Uhr.

Die Bundesliga heute live im TV schauen - Sky zeigt alle Einzelspiele in voller Länge

An den letzten beiden Spieltagen der Bundesliga werden jedoch alle Spiele am Samstag um 15.30 Uhr angestoßen. Daher stellt sich die Frage, wie die einzelnen Übertragungen an diesem Wochenende aufgeteilt sind. Die Regelung ist aber denkbar einfach: Alle Einzelspiele und die Konferenz werden heute bei Sky gezeigt / übertragen.

Einen Haken hat dieser Service von Sky jedoch: Um die Einzelspiele der Bundesliga live sehen zu können, ist ein Abonnement von Sky erforderlich. Auf der Webseite des Unternehmens findet Ihr eine Übersicht über alle Pakete, die Ihr bei Sky erwerben könnt, und die Zahlungsmethoden, die Euch zur Verfügung stehen.

Die Bundesliga heute im LIVE-STREAM bei Sky Go und Sky Ticket erleben

Zudem könnt Ihr die Bundesliga bei Sky auch im LIVE-STREAM verfolgen. Um die Spiele des 33. Spieltags unterwegs zu streamen, stellt Euch der Pay-TV-Anbieter zwei verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung: Sky Go und Sky Ticket. Der Unterschied zwischen beiden Streamingdiensten liegt in der Vertragslaufzeit.

Wenn Ihr bereits Sky-Abonnent seid, solltet Ihr Sky Go in Betracht ziehen, denn mit dem Login-PIN, den Ihr bei Abschluss Eures Vertrags erhalten habt, könnt Ihr das Angebot kostenlos nutzen. Um auf den Streamingdienst zugreifen zu können, müsst Ihr lediglich die kostenlose Sky-Go-App aus dem Google Play-Store oder dem App-Store installieren.

Solltet Ihr bislang kein Sky-Abo besitzen, dann hat der Sender noch das Sky Ticket für Euch im Angebot, das monatlich gekündigt werden kann. Für 29,99 Euro bietet Sky zurzeit das End of Season Ticket an, mit dem Ihr alle Spiele der restlichen Saison im LIVE-STREAM sehen könnt.

Quelle: Getty Images

Die Bundesliga heute live im TV sehen: So werden die Highlights gezeigt / übertragen

Wie bereits erwähnt, liegen die Übertragungsrechte für den 33. Spieltag exklusiv bei Sky. Somit wird die Bundesliga heute nicht live im Free-TV übertragen. Die Highlights der Begegnungen könnt Ihr aber trotzdem im frei empfangbaren Fernsehen erleben. Die Lösung? Der kostenlose Probemonat des Streamingdienstes DAZN.

Die Highlights der Bundesliga bei DAZN anschauen

Denn DAZN hat die Highlights aller Bundesliga-Spiele für Euch im Programm. Bereits 40 Minuten nach dem Ende der jeweiligen Begegnungen findet Ihr die Zusammenfassungen auf der Plattform. Somit könnt Ihr Euch auch ohne Sky-Abo die besten Szenen des Wochenendes im Video ansehen.

Um die Highlights bei DAZN abrufen zu können, müsst Ihr aber trotzdem ein Abonnement abschließen. Mit dem Gratismonat von DAZN, den alle Neukunden bei ihrer Anmeldung erhalten, könnt Ihr das Angebot des Streamingdienstes jedoch zunächst 30 Tage testen und somit auch die Highlights kostenlos erleben.

Hat Euch der Gratismonat von DAZN überzeugt, könnt Ihr den Vertrag anschließend für monatlich 11,99 Euro oder im Jahresabo einmalig für 119,99 Euro verlängern. Solltet Ihr nicht zufrieden gewesen sein, könnt Ihr nach dem Probemonat aber auch ohne Probleme kündigen.

Die Highlights auf der DAZN-Webseite lassen sich über alle mobilen Geräte mit einem Internetzugang abrufen. In wenigen Schritten bringt Ihr die Highlights zudem auch auf Eurem Smart-TV zum Laufen. Dafür müsst Ihr nur die kostenlose DAZN-App herunterladen, die im Google Play-Store und App-Store zum Download bereitsteht.

Quelle: Getty Images

Die Einzelspiele der Bundesliga heute live im Pay-TV: So werden die Spiele gezeigt / übertragen

DATUM UHRZEIT PARTIE TV-Sender / LIVE-STREAM Samstag, 20. Juni 15.30 Uhr FC Bayern - Sky Sport Bundesliga 2 / Sky Go / Sky Ticket Samstag, 20. Juni 15.30 Uhr RB Leipzig - Borussia Dortmund Sky Sport Bundesliga 3 / Sky Go / Sky Ticket Samstag, 20. Juni 15.30 Uhr Mainz 05 - Werder Bremen Sky Sport Bundesliga 4 / Sky Go / Sky Ticket Samstag, 20. Juni 15.30 Uhr Fortuna Düsseldorf - FC Augsburg Sky Sport Bundesliga 5 / Sky Go / Sky Ticket Samstag, 20. Juni 15.30 Uhr - Borussia M'Gladbach Sky Sport Bundesliga 6 / Sky Go / Sky Ticket Samstag, 20. Juni 15.30 Uhr - Sky Sport Bundesliga 7 / Sky Go / Sky Ticket Samstag, 20. Juni 15.30 Uhr Schalke 04 - VfL Wolfsburg Sky Sport Bundesliga 8 / Sky Go / Sky Ticket Samstag, 20. Juni 15.30 Uhr TSG Hoffenheim - Sky Sport Bundesliga 9 / Sky Go / Sky Ticket Samstag, 20. Juni 15.30 Uhr - Sky Sport Bundesliga 10 / Sky Go / Sky Ticket

Die Bundesliga heute live sehen: Alle Informationen zur Übertragung

Alle Sky-Kunden, die ein Abonnement beim Pay-TV-Sender besitzen, können alle Spiele des 33. Bundesliga-Spieltags heute live verfolgen. Als Moderatoren sind am Samstag Michael Leopold sowie die beiden Experten Dietmar Hamann und Lothar Matthäus im Einsatz, die Euch gemeinsam durch den Nachmittag begleiten werden.

Bereits um 13.30 Uhr beginnt der Pay-TV-Anbieter auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD im tipico Countdown mit der Übertragung zum vorletzten Spieltag der Bundesliga. Auf den gleichen Sendern könnt Ihr im Anschluss auch die Konferenz verfolgen, die wie gewohnt um 15.15 Uhr beginnen wird.

Jonas Friedrich wird auf Sky Sport Bundesliga 2 das Aufeinandertreffen zwischen dem FC Bayern und dem SC Freiburg begleiten. Oliver Seidler ist auf Sky Sport Bundesliga 3 bei RB Leipzig gegen Borussia Dortmund zu hören und Marcus Lindemann kommentiert auf Sky Sport Bundesliga 4 das Kellerduell zwischen Mainz 05 und Werder Bremen.

Auf Sky Sport Bundesliga 5 kümmert sich Hansi Küpper um Fortuna Düsseldorf gegen den FC Augsburg, beim Duell zwischen Absteiger SC Paderborn und auf Sky Sport Bundesliga 6 ist Holger Pfandt im Einsatz und Torsten Kunde kommentiert auf Sky Sport Bundesliga 7 Hertha BSC gegen Bayer Leverkusen.

Beim Aufeinandertreffen zwischen Schalke 04 und dem VfL Wolfsburg ist Tom Bayer auf Sky Sport Bundesliga 8 zu hören, Klaus Veltman begleitet auf Sky Sport Bundesliga 9 die TSG Hoffenheim gegen Union Berlin und beim Duell zwischen dem 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt auf Sky Sport Bundesliga 10 ist Jürgen Schmitz im Einsatz.