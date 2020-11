Bundesliga heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen: So werden die Spiele gezeigt / übertragen

Siebter Spieltag in der Bundesliga, der BVB empfängt Tabellenführer Bayern. Goal sagt, wie Ihr die Spiele im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

Für alle Liebhaber des deutschen Fußballs ist das Aufeinandertreffen zwischen und dem ein Pflichttermin im Kalender. In dieser Saison kommt es bereits am siebten Spieltag zu dem mit Spannung erwarteten Duell der beiden stärksten deutschen Mannschaften. Goal verrät Euch, wo Ihr diese Begegnung und auch die übrigen Spiele an diesem Wochenende live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Bereits am Freitag lieferten und der den Startschuss in das Fußball-Wochenende. Mit dem Keller-Duell zwischen und Schalke 04 am Samstag (15.30 Uhr) oder gegen am Sonntag (18 Uhr) stehen zudem weitere interessante Begegnungen auf dem Programm. An dieser Stelle sei auch die Partie zwischen dem und zu nennen.

Die heute live sehen: Goal verrät Euch, wo die Spiele im TV und im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen werden.

Die Bundesliga heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Alle Spiele des 7. Spieltages in der Übersicht

Quelle: Getty Images

Die Bundesliga heute live im TV sehen: So werden die Spiele gezeigt / übertragen

Die Bundesliga wird bereits seit vielen Jahren ausschließlich im Pay-TV übertragen. Während der Streamingdienst DAZN die Freitags- und Montagsspiele zeigen darf, laufen alle anderen Begegnungen an diesem Wochenende bei Sky. Um die Spiele im TV und im LIVE-STREAM erleben zu können, müsst Ihr somit zunächst ein Abonnement abschließen.

Die Bundesliga heute live im TV schauen - Sky zeigt alle Einzelspiele in voller Länge

Sky beginnt am Samstag bereits um 14 Uhr mit der Übertragung. In tipico Countdown auf Sky Sport Bundesliga 1 HD könnt Ihr Euch von Moderator Michael Leopold und Experte Dietmar Hamann auf den Bundesliga-Nachmittag einstimmen lassen. Im Anschluss wird auf dem gleichen Sender die Konferenz gezeigt / übertragen.

Doch der Pay-TV-Anbieter zeigt alle Begegnungen, die am Samstag um 15.30 Uhr angestoßen werden, auch über die gesamten 90 Minuten. Auf Sky Sport Bundesliga 2 HD wird Tom Bayer das Aufeinandertreffen zwischen Mainz 05 und Schalke 04 begleiten. Oliver Seidler ist auf Sky Sport Bundesliga 3 HD bei gegen den im Einsatz.

Mehr Teams

Auf Sky Sport Bundesliga 4 HD kommentiert Martin Groß die Begegnung zwischen dem VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt, Jonas Friedrich kümmert sich auf Sky Sport Bundesliga 5 HD um den gegen und Michael Born ist auf Sky Sport Bundesliga 6 HD beim Aufeinandertreffen von und Arminia Bielefeld zu hören.

Die mit Spannung erwartete Begegnung zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern wird nach der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 übertragen. Dort begrüßen Euch ab 17.30 Uhr Moderator Sebastian Hellmann und Experte Lothar Matthäus zu den Vorberichten, ehe Kommentator Wolff Fuss wenige Minuten vor Anstoß aus dem Stadion übernimmt.

Die beiden Sonntagsspiele werden ebenfalls auf Sky Sport Bundesliga 1 HD übertragen. Beim Duell zwischen dem und der TSG Hoffenheim (15.30 Uhr) ist am Nachmittag Hansi Küpper im Einsatz. Die anschließende Partie zwischen Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach (18 Uhr) wird von Marcus Lindemann begleitet.

Ohne Abonnement könnt Ihr die Einzelspiele der Bundesliga aber leider nicht sehen. Stattdessen müsst Ihr zunächst das Bundesliga-Paket von Sky buchen, das aktuell 25 Euro monatlich kostet. Möchtet Ihr zusätzlich auch die , den und die Premier League empfangen, solltet Ihr außerdem das Sport-Paket hinzufügen.

Quelle: Imago Images / Poolfoto

Die Bundesliga heute im LIVE-STREAM bei Sky Go und Sky Ticket erleben

Sky zeigt die Bundesliga aber nicht nur im Pay-TV, sondern auch im LIVE-STREAM. Um die Spiele an diesem Wochenende zu streamen, habt Ihr mit den beiden Online-Anwendungen Sky Go und Sky Ticket zwei verschiedene Möglichkeiten, die sich jeweils in der Vertragslaufzeit unterscheiden.

Für alle, die bereits Sky-Kunde sind, ist Sky Go die beste Lösung. Denn: Mit dem Login-PIN, den Ihr bei Abschluss Eures Vertrags erhalten habt, könnt Ihr den Streamingdienst kostenlos nutzen. Zuvor müsst Ihr Euch nur die kostenlose Sky-Go-App aus dem Google Play-Store oder dem App-Store installieren.

Wenn Ihr bislang kein Sky-Abo besitzt, solltet Ihr Euch Sky Ticket genauer anschauen, das monatlich gekündigt werden kann. Mit dem Supersport-Ticket für 29,99 Euro seht Ihr nicht nur die Einzelspiele der Bundesliga und der , sondern auch die Premier League und den DFB-Pokal live und in voller Länge.

Die Einzelspiele der Bundesliga heute live im Pay-TV: So werden die Spiele gezeigt / übertragen

DATUM UHRZEIT PARTIE TV-Sender / LIVE-STREAM Freitag, 6. November 20.30 Uhr Werder Bremen - 1. FC Köln DAZN Samstag, 7. November 15.30 Uhr Mainz 05 - Schalke 04 Sky Sport Bundesliga 2 / Sky Go / Sky Ticket Samstag, 7. November 15.30 Uhr RB Leipzig - SC Freiburg Sky Sport Bundesliga 3 / Sky Go / Sky Ticket Samstag, 7. November 15.30 Uhr VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt Sky Sport Bundesliga 4 / Sky Go / Sky Ticket Samstag, 7. November 15.30 Uhr FC Augsburg - Hertha BSC Sky Sport Bundesliga 5 / Sky Go / Sky Ticket Samstag, 7. November 15.30 Uhr Union Berlin - Arminia Bielefeld Sky Sport Bundesliga 6 / Sky Go / Sky Ticket Samstag, 7. November 18.30 Uhr Borussia Dortmund - FC Bayern Sky Sport Bundesliga 1 / Sky Go / Sky Ticket Sonntag, 8. November 15.30 Uhr VfL Wolfsburg - TSG Hoffenheim Sky Sport Bundesliga 1 / Sky Go / Sky Ticket Sonntag, 8. November 15.30 Uhr Bayer Leverkusen - Borussia Mönchengladbach Sky Sport Bundesliga 1 / Sky Go / Sky Ticket

Quelle: Getty Images

Die Bundesliga heute live im TV sehen: So werden die Highlights gezeigt / übertragen

Zwar sind die Einzelspiele der Bundesliga nicht live im Free-TV zu sehen, die besten Szenen könnt Ihr aber trotzdem erleben. Mit dem Probemonat von DAZN könnt Ihr das Programm des Streamingdienstes zunächst vier Wochen testen - und somit auch die Highlights kostenlos erleben.

Die Highlights der Bundesliga bei DAZN anschauen

Am Samstag findet Ihr bereits gegen 18 Uhr die Zusammenfassungen der Nachmittagsspiele auf der Plattform. Auch von allen anderen Spielen, die an diesem Wochenende bei Sky übertragen werden, könnt Ihr Euch 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights im Video ansehen.

Um auf die Inhalte von DAZN zugreifen zu können, müsst Ihr Euch aber trotzdem zuerst registrieren. Hat Euch der Gratismonat gefallen, könnt Ihr Euer Abo für monatlich 11,99 Euro oder im Jahresabo für einmalig 119,99 Euro verlängern. Solltet Ihr nicht zufrieden gewesen sein, könnt Ihr aber auch problemlos kündigen.

Die Highlights auf der DAZN-Webseite lassen sich über alle mobilen Geräte mit einem Internetanschluss anschauen. Mit der kostenlosen DAZN-App, die Ihr für alle modernen Smart-TV-Geräte herunterladen könnt, bringt Ihr DAZN zudem mit wenigen Handgriffen auch auf Eurem Fernseher zum Laufen.

Die Bundesliga heute im TV und im LIVE-STREAM sehen: Die Tabelle vor dem 7. Spieltag