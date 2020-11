Mainz 05 gegen Schalke 04 heute im TV und LIVE-STREAM sehen: Alles zur Übertragung der Bundesliga

Mainz oder Schalke, wem gelingt im Tabellenkeller der Befreiungsschlag? Goal sagt Euch, wie Ihr heute im TV und im LIVE-STREAM dabei sein könnt.

In der treffen am siebten Spieltag die beiden Sorgenkinder des deutschen Oberhauses aufeinander: Das bislang ohne Punkte dastehende empfängt das kaum bessere Schalke 04. Anstoß zum Kellerduell in der Coface Arena ist am Samstag um 15.30 Uhr - und die Begegnung wird sogar im TV und LIVE-STREAM übertragen.

Auch nach sechs Spielen und unter einem neuen Trainer ist es Mainz bisher nicht gelungen, einen Sieg, geschweige denn einen Punkt einzufahren. Dadurch stehen die Rheinhessen aktuell tief im Tabellenkeller und sind gegen den direkten Konkurrenten aus Gelsenkirchen dringend auf Zählbares angewiesen.

Unwesentlich besser sieht die Situation auf Schalke aus: Auch die Knappen können bis zum siebten Spieltag nur zwei Unentschieden gegen und den (beide 1:1) verbuchen. Zwei Punkte bedeuten derzeit nur Rang 17 in der Bundesliga und akute Abstiegsgefahr für die Mannschaft von Coach Manuel Baum.

Mainz oder Schalke, wem gelingt am Samstag der Befreiungsschlag? Goal sagt Euch, wie Ihr die Begegnung heute live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Zudem findet Ihr hier auch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell bekanntgegeben wurden.

Mainz 05 gegen Schalke 04: Die Bundesliga-Begegnung in der Übersicht

Begegnung Mainz 05 - Schalke 04 Datum Samstag, 7. November 2020 | 15.30 Uhr Ort Coface Arena, Mainz

Mainz 05 gegen Schalke 04 heute live im TV sehen: Wo wird die Bundesliga gezeigt / übertragen?

Obwohl sich mit Sky und DAZN in dieser Saison zwei TV-Anbieter die Übertragungsrechte an der Bundesliga gesichert haben, wird das Aufeinandertreffen zwischen Mainz 05 und Schalke 04 an diesem Wochenende nur bei einem der beiden Sender zu sehen sein.

Sky zeigt alle Samstags- und Sonntagsspiele live und in voller Länge im deutschen Pay-TV, der Streamingdienst DAZN darf alle Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga übertragen. Somit ist der Abstiegskrimi zwischen Mainz und Schalke exklusiv bei Sky zu sehen.

Am Samstag beginnt der TV-Sender bereits um 14 Uhr mit der Übertragung. Auf Sky Sport Bundesliga 1 HD könnt Ihr Euch von Moderator Michael Leopold und Experte Dietmar Hamann auf die Begegnungen des Nachmittags einstimmen lassen.

Anschließend könnt Ihr Mainz gegen Schalke entweder auf dem gleichen Sender in der Konferenz schauen oder Ihr schaltet auf Sky Sport Bundesliga 2 HD und erlebt die Begegnung dort im Einzelspiel mit Kommentator Tom Bayer.

Um die entsprechenden Sender auf Eurem Fernseher freizuschalten, müsst Ihr allerdings zunächst ein Abonnement abschließen. Für Mainz gegen Schalke benötigt Ihr das Bundesliga-Paket von Sky, das Ihr aktuell für 25 Euro monatlich buchen könnt.

Mainz 05 gegen Schalke 04 heute im LIVE-STREAM erleben: Alle Infos zur Übertragung

Sky überträgt die Bundesliga aber nicht nur im Pay-TV, sondern auch im LIVE-STREAM über seine hauseigene Anwendung Sky Go. Wenn Ihr bereits ein Abonnement abgeschlossen habt, könnt Ihr den Streamingdienst sogar kostenlos nutzen.

Dafür müsst Ihr Euch nur die kostenlose Sky-Go-App herunterladen, die Euch im Google Play-Store und im iTunes-Store zur Verfügung steht. Anschließend könnt Ihr Euch mit der Login-PIN, die Euch persönlich zugeordnet wurde, anmelden.

Alternativ hat der Pay-TV-Sender das Sky Ticket im Angebot, mit dem Ihr auch spontan in den Genuss von Live-Fußball kommen könnt. Im Gegensatz zu einem normalen Sky-Abonnement lässt sich das Sky Ticket zudem auch nur für einen Monat buchen.

Das Supersport-Ticket, das Ihr für die Bundesliga und somit auch für Mainz gegen Schalke braucht, kostet aktuell 29,99 Euro im Monat. Damit seht Ihr jedoch auch die Spiele der , der Premier League und des DFB-Pokals.

Mainz 05 gegen Schalke 04: Die Bundesliga-Highlights bei DAZN sehen

Zwar wird das Kellerduell zwischen Mainz und Schalke heute nicht live bei DAZN gezeigt, trotzdem hat der Streamingdienst ein umfangreiches Bundesliga-Programm im Angebot. Denn: Auf der Plattform seht Ihr die Highlights aller Einzelspiele.

Die besten Szenen vom Nachmittag stehen Euch bereits gegen 18 Uhr zur Verfügung. Auch ohne Sky-Abonnement könnt Ihr Euch somit alle Tore von Mainz gegen Schalke im Video ansehen - mit dem Probemonat von DAZN sogar kostenlos.

Der Streamingdienst schenkt all seinen Neukunden die ersten vier Wochen. Somit könnt Ihr das gesamte Angebot zunächst 30 Tagen testen und Euch anschließend entscheiden, ob sich ein Abonnement für Euch lohnen würde.

Bei DAZN könnt Ihr zwischen zwei Laufzeiten wählen: Entweder Ihr entscheidet Euch für das Jahresabo, das einmalig 119,99 Euro kostet, oder Ihr abonniert DAZN für 11,99 Euro monatlich. Beide Optionen lassen sich problemlos kündigen.

Noch einen Einblick in das Programm von DAZN gefällig? Neben den Freitags- und Montagsspielen der Bundesliga überträgt der Streamingdienst auch die , und die sowie viele weitere Sportarten, darunter Basketball, Football und Eishockey.

Mainz 05 gegen Schalke 04: Die Bundesliga im LIVE-TICKER von Goal

Mit dem kostenlosen LIVE-TICKER von Goal bleibt Ihr auch ohne zusätzliches Abonnement über die Ereignisse in der Bundesliga auf dem Laufenden. Ab 15 Uhr versorgen wir Euch auf unserer Webseite mit allen wichtigen Informationen zum Aufeinandertreffen.

Anschließend bekommt Ihr von uns schnelle Aktualisierungen und detaillierte Beschreibungen aller entscheidenden Szenen, sodass Ihr auch garantiert keine Minute von Mainz gegen Schalke verpasst. Auch sonst findet Ihr auf unserer Webseite immer die neuesten Bundesliga-News.

Mainz 05 gegen Schalke 04: Die Aufstellungen in der Bundesliga

Sobald die Aufstellungen beider Teams offiziell bekanntgegeben wurden, findet Ihr sie an dieser Stelle. Klickt Euch deshalb eine Stunde vor Anstoß nochmals rein!

Mainz 05 gegen Schalke 04 live sehen: Die Übertragung der Bundesliga im Überblick