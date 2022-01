Bundesliga heute live: DAZN oder Sky – Wer zeigt die Spiele am Sonntag?

Wir befinden uns am 18. Spieltag in der Bundesliga, dem ersten der Rückrunde und nach der Weihnachtspause. Zum Abschluss der Runde kommt es am Sonntag wie üblich zu zwei Kräftemessen. Hierbei macht das Heimspiel von Hertha BSC gegen den 1. FC Köln um 15.30 Uhr den Anfang. Danach empfängt der VfL Bochum um 17.30 Uhr den VfL Wolfsburg.

Die Freitags- und Sonntagsspiele in der Bundesliga live ansehen: Hier könnt Ihr Euch bei DAZN anmelden

Im ersten Sonntagsspiel messen sich zwei Teams, die sich zufrieden in die Weihnachtspause verabschiedeten. Die Hertha gewann ihre bislang letzten zwei Heimpartien und überraschten mit einem Dreier gegen Borussia Dortmund. Damit reagierte sie sofort auf ein 0:4 in Mainz. Der 1. FC Köln setzte sich hingegen zuletzt in Wolfsburg und daheim gegen den VfB Stuttgart durch.

#BundesligaMatchFacts: Vor der Winterpause ließen es die #Bundesliga-Stars nochmals richtig krachen - hier gibt es die unwahrscheinlichsten Tore des 17. Spieltags! 📽️⬇️ @AWS_DACH pic.twitter.com/0Z8NbcGT34 — BUNDESLIGA (@Bundesliga_DE) December 22, 2021

Anschließend treffen zwei Mannschaften, die zuletzt nicht unbedingt erfolgsverwöhnt waren, aufeinander. Der VfL Bochum nahm zwar ab Ende November zunächst sieben Punkte mit, aber nach einem Heimremis gegen den BVB folgten zwei Niederlagen. Überdies holte der VfL Wolfsburg in den jüngsten fünf Meisterschaftsspielen keinen einzigen Punkt.

Heute finden in der Bundesliga die Begegnungen Hertha - Köln und VfL Bochum – VfL Wolfsburg statt. Bei GOAL bekommt Ihr sämtliche Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM.

Die Bundesliga auf DAZN oder auf Sky sehen: Die Eckdaten auf einem Blick

Hertha BSC vs. 1. FC Köln VfL Bochum vs. VfL Wolfsburg Sonntag, 9. Januar 2022 Sonntag, 9. Januar 2022 15.30 Uhr 17.30 Uhr Olympiastadion Berlin (Berlin) Vonovia Ruhrstadion (Bochum)

DAZN oder Sky – wer zeigt die Bundesliga am Sonntag?

Die überwiegende Anzahl der Begegnungen in der Bundesliga läuft wenig überraschend bei Bezahlanbietern. Genauer gesagt halten DAZN und Sky Senderechte an der höchsten Spielklasse. Überdies zeigt der erstgenannte Anbieter die Höhepunkte jener Matches, die es nicht in voller Länge ausstrahlen darf, in einer Highlight-Show. Doch wer zeigt die Bundesliga heute am Sonntag – DAZN oder Sky?

DAZN, Sky oder SAT.1 – wer zeigt die Bundesliga am Sonntag?

Genau genommen gibt es drei und nicht zwei Rechtehalter an der Bundesliga. Der Dritte im Bunde ist SAT.1, wobei dieser Sender ausschließlich drei Partien im Free-TV zeigen darf. Hierbei handelt es sich um die Freitagsspiel der 1., der 17. und der 18. Runde. Daher seid Ihr am Freitag auch kostenlos in den Genuss des Heimspiels von Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach gekommen. Außerdem konntet Ihr das Match bei DAZN sehen. Der letztgenannte Anbieter hält obendrein die Exklusivrechte an den Sonntagspartien und zeigte gestern die Höhepunkte der Samstagsspiele in der Highlight Show. Zuvor liefen diese Begegnungen ausschließlich bei Sky.

So könnt Ihr die Bundesliga bei DAZN im TV sehen

Wenn Ihr die Sonntagsspiele Hertha vs. Köln sowie Bochum vs. Wolfsburg anschauen möchtet, benötigt Ihr folgerichtig ein Abonnement. Hierbei ist es zumindest von der Produktpalette her völlig gleichgültig, ob Ihr Euch für ein Monats- oder für ein Jahresabo entscheidet. Allerdings solltet Ihr im Hinterkopf behalten, dass Ihr bei einer Vertragsdauer über 365 Tage de facto dasselbe wie für zehn Monatsdeals auf den Tisch legt. Denn: Die Preise betragen respektive 14,99 Euro und 149,99 Euro. Anders ausgedrückt spart Ihr 30 Euro pro Jahr oder 2,50 Euro pro Monat.

Hier findet Ihr bei GOAL alle relevanten Infos zu den Abonnements bei DAZN. Die Anmeldung verläuft zügig und dasselbe gilt für den zweiten Schritt. Hierbei installiert Ihr die Gratis-App auf Eurem Smart-TV oder koppelt Euren Fernseher mit einem PC bzw. Notebook. Für die zweitgenannte Option benötigt Ihr ein HDMI-Kabel.

Das zeigt DAZN zusätzlich zur Bundesliga

Bei DAZN läuft die Bundesliga also freitags sowie sonntags live, zudem könnt Ihr Euch samstags die Highlight Show ansehen. Das Angebot des Bezahlanbieters umfasst jedoch ebenso weitere europäische Topligen wie die La Liga, die italienische Serie A und die Ligue 1. Zudem kommt Ihr als Fußballfans mit der Champions League, der Women’s Champions League und zahlreichen Länderspielen auf Eure Kosten. Wenn Ihr Euch außerdem für andere Sportarten interessieren, liegt Ihr unter anderem beim Wintersport goldrichtig. Dazu kommen etwa die NBA, die NFL, die Europacupspiele im Handball, das Boxen, die MMA und Darts. Notiert Euch aber jetzt, wann DAZN heute die Bundesliga zeigt:

Übertragungsbeginn von Hertha BSC vs. 1. FC Köln: 17.00 Uhr

17.00 Uhr Spielbeginn von Hertha BSC vs. 1. FC Köln: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Übertragungsbeginn von VfL Bochum vs. VfL Wolfsburg: 14.30 Uhr

14.30 Uhr Spielbeginn von VfL Bochum vs. VfL Wolfsburg: 15.30 Uhr

DAZN, Sky oder SAT.1 – wer zeigt die Bundesliga heute im LIVE-STREAM?

DAZN zeigt Euch die Bundesliga heute Sonntag also ebenfalls via PC und Notebook. Sowie zusätzlich mittels Smartphone und Tablet. Genau genommen stellt Euch der Bezahlanbieter für sämtliche Sportereignisse einen LIVE-STREAM zur Verfügung. Zudem könnt Ihr Euch samstags jene Matches der Bundesliga, die bei Sky laufen, ebenfalls online in der Highlight Show ansehen. Neben einem Abo und einem mobilen Endgerät benötigt Ihr natürlich eine passende Internetverbindung.

Zur Bundesliga via LIVE-TICKER am Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Ihr habt also hervorragende Möglichkeiten, um die Bundesliga von nahezu überall aus anschauen zu können. Trotzdem kann es vorkommen, dass Ihr kein adäquates Netz parat oder keine Zeit habt. Und dann zwingt Euch niemand, Geld auf den Tisch legen. Denn: Wenn auch ohne Bilder könnt Ihr die LIVE-TICKER von GOAL nützen. Damit bleibt Ihr zu allen Höhepunkten bei Hertha vs. Köln sowie Bochum vs. Wolfsburg am Ball.

Highlights auf DAZN und in der Sportschau: So seht Ihr die Bundesliga

Außerdem könnt Ihr Euch ab Montag ebenfalls kostenlos die Höhepunkte aller Matches in der Bundesliga ansehen. Das Ganze funktioniert auf dem YouTube-Kanal der Sportschau. Dort findet Ihr auch die Partien, die DAZN am Sonntag zeigt.

So wird die Bundesliga im TV und im LIVE-STREAM übertragen