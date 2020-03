Sky zeigt 1. und 2. Bundesliga im Free-TV - Reaktion auf Geisterspiele wegen Coronavirus

Wegen des Coronavirus bleiben alle Bundesligastadien am Wochenende geschlossen. Sky reagiert und zeigt die Konferenz am Samstag im Free-TV.

Der Pay-TV-Sender Sky hat auf die Geisterspiele im deutschen Fußball wegen des Coronavirus reagiert und wird die nächsten beiden Spieltage der 1. und 2. live im Free-TV übertragen. Das gaben Sky und die DFL am Donnerstag offiziell bekannt.

Konkret wird die Bundesliga-Konferenz mit allen 15.30-Uhr-Spielen am Samstag sowie die Zweitliga-Konferenz am Sonntag (13.30 Uhr) frei empfangbar auf Sky Sport News HD oder kostenlos im LIVE-STREAM auf skysport.de ausgestrahlt.

Wegen Coronavirus bleiben Stadien leer - Sky zeigt Bundesliga im Free-TV

Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, finden an diesem Wochenende alle neun Bundesligaspiele ohne Zuschauer statt. Auch am Spieltag danach wird voraussichtlich größtenteils vor leeren Rängen gespielt.

"In herausfordernden Zeiten müssen wir alle zusammenstehen. Wir bei Sky glauben fest an die Kraft des Sports, die Menschen zusammenbringt – auch wenn sie getrennt sind. Für uns ist es selbstverständlich, unseren Teil dazu beizutragen, indem wir diese Spiele mit allen teilen, so dass möglichst viele Fußballfans die Bundesliga live erleben können", wird Devesh Raj, Vorsitzender der Geschäftsführung von Sky, bei der Bild zitiert.

DFL-Boss Christian Seifert sagte: "Wir sind dankbar für die außergewöhnliche Initiative unseres langjährigen Medienpartners Sky. Die gesamte Gesellschaft und damit auch der Fußball befinden sich in einer Ausnahmesituation, die in allen Lebensbereichen eine besondere Flexibilität erfordert. Auch wenn der Stadionbesuch nicht möglich ist, muss an den kommenden Spieltagen niemand auf Bundesliga und als Live-Erlebnis verzichten.“