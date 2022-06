Gianluigi Buffon über Wechsel von Angel Di Maria zu Juventus: "Wie Maradona"

Buffon ist vom bevorstehenden Wechsel von Angel Di Maria zu Juventus begeistert. Er sieht eine ähnliche Bedeutung wie beim Maradona-Transfer.

Gianluigi Buffon ist von der anstehenden Verpflichtung von Angel Di Maria durch seinen Ex-Klub Juventus Turin schwer angetan. Der legendäre Keeper verglich den sich abzeichnenden Wechsel mit dem Transfer von Diego Maradona zur SSC Napoli in den 80er-Jahren.

"Die Maria ist aktuell für die italienische Liga wie Maradona", sagte er der Gazzetta dello Sport und erklärte, wie er zu dieser Ansicht kommt: "Man muss die Spieler vor dem Hintergrund des Umfelds bewerten, in dem sie sich befinden", sagte er. "Das technische Niveau der Serie A ist schwächer geworden. Angel hat aber technisch viel zu bieten. Er geht an den Gegenspielern mit beeindruckender Leichtigkeit vorbei, er ist vor dem Tor entscheidend, er gibt Vorlagen und er läuft über den ganzen Platz", schwärmte Buffon vom Argentinier, mit dem er in der Saison 2018/19 gemeinsam im PSG-Kader stand.

Buffon sieht Di Marias Alter nicht als Nachteil

Maradona wechselte jedoch zu Beginn seiner Karriere in die Serie A, Di Maria ist bereits 34 Jahre alt. "Das Alter spielt keine Rolle. Motivation, Leidenschaft und Entschlossenheit sind viel wichtiger", meinte Buffon.

Der Vertrag von Di Maria bei PSG läuft Ende des Monats aus. Von den Franzosen ist er bereits verabschiedet worden, er kann nun ablösefrei wechseln. Mit Juventus soll er sich nach übereinstimmenden Medienberichten bereits über ein Engagement einig sein, das dann Anfang Juli offiziell gemacht werden soll.