BSC Young Boys gegen Bayer 04 Leverkusen heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Europa League übertragen

In der K.o.-Phase der Europa League gastiert Bayer Leverkusen bei den Young Boys Bern. Die Partie wird um 18.55 Uhr in Bern angepfiffen.

Für Bayer Leverkusen geht es in der Zwischenrunde der Europa League in die Schweiz nach Bern. Das Team von Trainer Peter Bosz geht natürlich als Favorit in diese Partie und möchte dieser Rolle auch gerecht werden. Die Europa League ist die wohl letzte Chance für Bayer, in dieser Saison einen Titel zu gewinnen. In der Bundesliga hat Bayern München schon einen großen Vorsprung auf die Werkself und im DFB-Pokal schied man bekanntlich gegen den Regionalligisten RW Essen aus.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo BSC Young Boys gegen Bayer 04 Leverkusen heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

In dieser Saison bekommt Ihr jedes Spiel der Europa League zu sehen, davon jedes Spiel der deutschen Mannschaften über die vollen 90 Minuten im Einzelspiel. Der Streamingdienst DAZN zeigt jede Partie live im LIVE-STREAM. Der Free-TV-Sender RTL Nitro wird pro Spieltag eine Partie mit deutscher Beteiligung im Free-TV übertragen. In dieser Woche zeigt RTL das Spiel zwischen Molde FK und TSG 1899 Hoffenheim, was bedeutet, dass Leverkusen exklusiv von DAZN übertragen wird.

Demarai Gray's first impressions of the Bundesliga: "Things aren’t quite as hectic here as in England. The whole game (in England) is very physical. Here it’s more about tactics. Every player has a number of jobs to do - both with and without the ball. That’s cool." pic.twitter.com/r3Pr8TTuaW