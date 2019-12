FC Brügge vs. Real Madrid: TV, LIVE-STREAM, Highlights, TICKER, Aufstellungen und Co. - hier läuft die Champions League live

Brügge braucht noch wichtige Punkte, um sich einen Platz in der Europa League zu sichern - keine leichte Aufgabe, denn der Gegner heißt Real Madrid.

In Gruppe A der empfängt der heute Abend (Mittwoch) die Königlichen von . Während sich der Favorit für den Clasico schonen kann, geht es für Brügge noch um den Einzug in die . Anstoß ist im Jan-Breydel-Stadion um 21 Uhr.

Die oberen Plätze der Gruppe sind bereits vergeben. PSG steht unangefochten auf Platz eins (13 Punkte), Real hat sich auf Platz zwei festgesetzt (8 Punkte). Dahinter wird es jedoch noch spannend - Brügge (3 Punkte) wird dicht gefolgt von (2 Punkte). Wer sich heute Abend den dritten Platz und die Rettung in die Europa League sichern kann, wird somit im Fernduell entschieden.

Madrid könnte heute Abend also ohne schlechtes Gewissen die Kräfte für den Clasico in der kommenden Woche sparen. Ein Chaos wegen einer angekündigten Demonstration hat die Austragung des Spiels, die für Mittwoch den 18. Dezember geplant ist, jedoch in Gefahr gebracht.

Hier gibt's alle Infos zur Übertragung von Brügge gegen Real Madrid im TV und LIVE-STREAM. Außerdem präsentieren wir Euch kurz vor Spielbeginn die Aufstellungen.

FC Brügge vs. Real Madrid: Die Daten zum Spiel der Champions League

Duell FC Brügge vs. Real Madrid Datum Mi., 11. Dezember 2019 | 21 Uhr Ort Jan-Breydel-Stadion, Brügge Zuschauer 29.042 Plätze

FC Brügge vs. Real Madrid: Läuft das Champions-League-Spiel heute Abend live im TV?

Fans haben es in dieser Saison nicht leicht, den Durchblick über die Live-Berichterstattung in der Champions League zu behalten. Während manche Partien ausschließlich im Pay-TV bei Sky laufen, sind andere Spiele lediglich auf der Streaming-Plattform DAZN live zu sehen. Wo kann man heute Abend also Brügge gegen Real schauen?

Läuft Brügge gegen Real heute Abend im Pay-TV bei Sky?

Der Bezahlsender konnte sich für die heutige Partie nicht die exklusiven Rechte sichern. Hier ist das Spiel nicht komplett live zu sehen, lediglich Ausschnitte werden in der Konferenz auf Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD gezeigt.

Die Einzelübertragung läuft hingegen bei DAZN. Hier könnt Ihr das komplette Spiel live verfolgen. Wie Ihr den LIVE-STREAM auf dem TV-Gerät zum Laufen bringt, lest Ihr im nächsten Abschnitt.

FC Brügge vs. Real Madrid: Die Champions League im LIVE-STREAM schauen - wie geht das?

Die vollen 90 Minuten laufen heute live und exklusiv beim Streaming-Portal DAZN. Hier könnt Ihr jede Aktion aus Brüssel live verfolgen und mitfiebern, ob sich Brügge oder Galatasaray den dritten Platz sichert.

Pünktlich um 21 Uhr startet die Übertragung mit Kommentator Uwe Morawe, der Euch während des gesamten Spiels begleitet. Zudem läuft auf DAZN nicht nur Brügge gegen Real, auch das wichtige Parallelspiel zwischen PSG und Galatasaray könnt Ihr in voller Länge abrufen.

Das Angebot steht allerdings nur DAZN-Abonnenten zur Verfügung. Um mitschauen zu können, müsst Ihr Euch also ein Konto bei der Streaming-Plattform erstellen. Das ist einen Monat lang kostenlos möglich, anschließend könnt Ihr für 11,99 Euro monatlich oder für 119,99 Euro im Jahr verlängern.

Das Abo berechtigt Euch nicht nur dazu, Spiele der Champions League zu schauen, auch die , oder sogar Spiele der Bundesliga sind inbegriffen. Das komplette Programm von DAZN könnt Ihr unter diesem Link nachlesen.

Sobald Ihr angemeldet seid, könnt Ihr Euch über die DAZN-App auf allen mobilen Geräten einloggen. Auch auf dem Smart-TV und mithilfe der Playstation oder des Amazon Fire TV Sticks auf herkömmlichen TV-Geräten sind die LIVE-STREAMS verfügbar.

FC Brügge vs. Real Madrid: DAZN zeigt die Highlights und das Re-Live des Spiels

Der Mittwochabend der Champions League hat neben Brügge gegen Real auch einige andere spannende Partien zu bieten. Wer das Spiel also nicht live verfolgen möchte, kann sich auch im Nachhinein die wichtigsten Szenen anschauen. DAZN lädt nämlich schon kurz nach Abpfiff ein Highlight-Video hoch.

Auch das komplette Re-Live ist auf der Plattform nach Spielende verfügbar. Voraussetzung ist jedoch auch hier wieder das DAZN-Abo. Wie Ihr das buchen könnt, lest Ihr unter diesem Link. Die Gebühren dafür könnt Ihr oben nachschauen oder Ihr informiert Euch auf unserer Kostenübersicht.

FC Brügge vs. Real Madrid: Goal informiert Euch via LIVE-TICKER

Wer kein Geld ausgeben oder kein Abo abschließen möchte, kann sich bei Goal kostenlos über das Spiel informieren. Auf unserer Webseite findet Ihr einen LIVE-TICKER, der alles Wichtige aus Brügge ausführlich schildert.

Somit könnt Ihr das Geschehen ganz einfach am PC, Laptop oder Smartphone verfolgen. Klickt Euch über diesen Link direkt zum LIVE-TICKER von Goal!

FC Brügge vs. Real Madrid: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen offiziell bekanntgegeben wurden, könnt Ihr sie hier nachlesen.

Schaut dafür später noch einmal rein!

FC Brügge vs. Real Madrid: Die Berichterstattung im Überblick

FC Brügge vs. Real Madrid läuft ... ... in der Konferenz ... ... auf Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD ... via LIVE-STREAM ... ... bei DAZN ... in den Highlights ... ... bei DAZN ... im LIVE-TICKER ... ... bei Goal

Champions League: Die Gruppe A