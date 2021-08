Bremer SV vs. FC Bayern München: Die 1. Runde im DFB-Pokal heute live im TV und LIVE-STREAM

In der 1. Runde im DFB-Pokal bekommt es der FC Bayern heute mit dem Bremer SV zu tun. Wo Ihr das Aufeinandertreffen verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Der FC Bayern München tritt heute (Mittwoch, 25. August) zu seinem Erstrundenspiel im DFB-Pokal beim Oberligisten Bremer SV an. Die Partie sollte eigentlich wie die anderen Begegnungen der 1. Runde Anfang August stattfinden, wegen Coronafällen beim Bremer SV wurde sie allerdings auf heute um 20.15 Uhr verschoben.

Die Bayern sind nach einer holprigen Vorbereitung ordentlich in die neue Saison gestartet. Drei Pflichtspiele gab es bislang unter dem neuen Trainer Julian Nagelsmann: Zunächst holte der FCB in Mönchengladbach ein 1:1 zum Bundesliga-Auftakt, am Dienstag vergangener Woche folgte dann der 3:1-Triumph gegen Pokalsieger Dortmund im Supercup. Am Sonntag durfte Nagelsmann dann auch seinen ersten Bundesliga-Sieg als Bayern-Coach feiern, gegen den 1. FC Köln behielten Serge Gnabry und Co. mit 3:2 die Oberhand.

Der Bremer SV hat sich indes mit dem 2:1-Sieg im Finale des Bremer Landespokals gegen den Brinkumer SV das Recht erspielt, in der ersten Runde des DFB-Pokals an den Start zu gehen. Darüber hinaus kassierte der Verein auch eine Summe in Höhe von 130.000 Euro für den Einzug in die erste Runde. In Corona-Zeiten eine gern gesehene Finanzspritze. Das Aufeinandertreffen mit dem FC Bayern wird wohl für viele Spieler des Bremer SV das Highlight ihrer sportlichen Karriere bleiben. Dementsprechend motiviert werden die Amateure dem Bundesligisten alles entgegenwerfen.

Wettbewerb DFB-Pokal | 1. Runde Begegnung Bremer SV vs. FC Bayern München Anpfiff Mittwoch, 25. August - 20.15 Uhr Ort Weserstadion (Bremen, Deutschland)

Bremer SV vs. FC Bayern München: Den DFB-Pokal heute live im TV sehen

Das DFB-Pokal-Duell zwischen dem Fünftligisten und dem deutschen Rekordmeister wird live im TV zu verfolgen sein. Neben der Berichterstattung im Pay-TV bei Sky wird die Begegnung auch im Free-TV übertragen. Sport1 hat sich die Rechte an dem Duell sichern können.

Während die Nutzung des Angebots von Sky kostenpflichtig ist, überträgt Sport1 die Partie kostenlos.

Bremer SV vs. FC Bayern München heute live bei Sky

Der Pay-TV-Sender Sky hat sich die Rechte an allen 63 Pokalpartien sichern können. Um dieses Angebot nutzen zu können, ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement nötig. Der Sender bietet Euch dabei mehrere Optionen.

Sollte Euch spontan der Sinn nach dem Pokalduell stehen, ist es am einfachsten, das Angebot von Sky Ticket zu nutzen. Dafür benötigt Ihr keinen Receiver oder Ähnliches, sondern könnt über einen LIVE-STREAM die Partie verfolgen. Grundsätzlich gilt aber: Auch für die anderen Angebot des Senders ist eine Internetverbindung nötig. Was es für Angebote gibt, erfahrt Ihr hier.

Bremer SV vs. FC Bayern München heute live im Free-TV bei Sport1

Gute Nachricht für alle Fans, die nicht im Weserstadion zugegen sein können. Das Spiel wird auch im frei empfangbaren Fernsehen live übertragen. Um 18.30 Uhr beginnen auf Sport1 bereits die Vorberichte, Ex-Bayern-Profi Thomas Helmer wird diese gemeinsam mit Stefan Effenberg gestalten.

Ab 20.15 Uhr ist dann Markus Höhner als Kommentator am Mikrofon zu hören. Effenberg wird dem Kommentator als Experte zur Seite stehen. Im Anschluss wird auch auf die anderen Begegnungen geschaut.

Bremer SV vs. FC Bayern München heute kostenlos im LIVE-STREAM: So geht's

Sowohl Sky als auch Sport1 bieten Euch die Möglichkeit, das Pokalduell zwischen dem Bremer SV und dem FC Bayern auch im LIVE-STREAM zu verfolgen. Bei Sky ist dies über SkyQ, Sky Go und Sky Ticket möglich. Allerdings ist auch dies nicht kostenlos.

Sport1 bietet Euch einen kostenlosen LIVE-STREAM auf der eigenen Webseite an. Über diesen Link gelangt Ihr dorthin. Der LIVE-STREAM ist identisch mit der TV-Übertragung.

Die Bundesliga live auf DAZN

DAZN hat sich für die anstehende Bundesliga-Saison die Live-Übertragungsrechte an einigen ausgewählten Bundesliga-Partien sichern können. Allerdings gibt es auch einige andere interessante Sportarten auf der Streamingplattform zu sehen. Sollte Euch das Angebot ansprechen, sei hier vermerkt: Das Programmangebot ist nicht kostenlos.

Um ein monatliches Abonnement abzuschließen, müsstet Ihr 14,99 Euro zahlen, für ein Jahresabo wären 149,99 Euro fällig. Auf den Monat heruntergebrochen ist das ein Betrag von umgerechnet 12,50 Euro. Für Bestandskunden gelten diese Bedingungen ab dem 6. August 2021.

Aber nicht nur Bundesliga-Rechte konnte sich DAZN sichern. Auch deutlich mehr Rechte für die Champions League zählen zum neuen Angebot. Darüber hinaus könnt Ihr Euch auch Darts, Baseball oder sogar Handball auf DAZN anschauen. Das ganze Programm könnt ihr zudem mit einem kostenlosen Probemonat testen. Den Link zum kostenlosen Probemonat findet Ihr hier.

Bremer SV vs. FC Bayern München heute live im Free-TV und STREAM sehen: Die Aufstellungen

Auf welche Aufstellungen der Bremer SV und der FC Bayern heute Abend setzen, das erfahrt Ihr an dieser Stelle rund eine Stunde vor dem Anpfiff.

Bremer SV vs. FC Bayern München heute live im TV und STREAM sehen: Der Vorbericht zum DFB-Pokal

Gut gelaunt mit einem alkoholfreien Weißbier in der Hand und ausgestattet mit einer schicken Lederhose stimmte sich Julian Nagelsmann auf den Aufgalopp im DFB-Pokal ein. "Ich trage ja gerne mal Lederhosen. So unfassbar schlecht steht sie mir gar nicht", sagte Bayern Münchens Trainer nach dem Fotoshooting mit seiner Mannschaft auf dem legendären Nockherberg und lachte.

Einziger Wermutstropfen sei gewesen, "dass du das Bier nach dem Shooting wieder zur Seite stellen musstest", meinte Nagelsmann und schlug für das nächste Jahr einen Zeitpunkt nach einem Spiel vor: "Dann kann man auch einen kräftigen Schluck vom guten Bier nehmen."

Die Stimmung beim Rekordmeister war vor der verschobenen Pflichtaufgabe beim Oberligisten Bremer SV am Mittwochabend (20.15 Uhr/Sky und Sport1) gelöst. Angst vor einem erneuten Pokal-Fiasko wie im Januar, als gegen den Zweitligisten Holstein Kiel bereits in der zweiten Runde überraschend Endstation war? Fehlanzeige.

Klar, der Underdog werde wohl gefühlt noch mehr laufen als die Gegner in der Bundesliga, betonte Nagelsmann, am Ende gehe es aber darum, "dass wir das Spiel gewinnen wollen und müssen". Das Duell hatte vor zweieinhalb Wochen kurzfristig wegen drei Coronafällen im Team des Fünftligisten verschoben werden müssen.

Den krassen Außenseiter aus Bremen haben die Bayern im Rahmen der Möglichkeiten unter die Lupe genommen. "Wir wissen grundsätzlich, was sie in den Spielen gemacht haben. Wir kennen auch einige Spieler", versicherte Nagelsmann.

Keine Gedanken darüber müssen sich Kapitän Manuel Neuer, Weltfußballer Robert Lewandowski und Leon Goretzka machen. Die drei Leistungsträger bekommen eine Pause und dürfen in München bleiben.

Torhüter Neuer hatte am Dienstag bereits das Abschlusstraining verpasst. "Der Fuß hat ein bisschen reagiert nach dem Spiel, aber das war zu erwarten", sagte Nagelsmann. Neuer hatte sich im Supercup gegen Borussia Dortmund (3:1) eine Kapselverletzung am rechten Fuß zugezogen, stand allerdings am Sonntag beim packenden 3:2 gegen den 1. FC Köln wieder in der Startelf.

Auch Lewandowski werde am Mittwoch ein "intensives Training" machen und am Donnerstag regenerieren. Bei Goretzka steht ebenfalls die Regeneration im Vordergrund. "Bei der Fülle an Spielen wollen wir ein bisschen die Belastung steuern", sagte Nagelsmann.

Die beiden Franzosen Lucas Hernandez und Kingsley Coman kehrten derweil wieder zurück ins Training, sind aber keine Option für das Pokalspiel.

Im Spiel "David gegen Goliath" spricht trotzdem sehr wenig für eine Sensation. Das bislang letzte Erstrundenaus passierte dem Rekordpokalsieger vor 27 Jahren, ein peinliches 0:1 unter dem neuen Trainer Giovanni Trapattoni beim damaligen Drittligisten TSV Vestenbergsgreuth.

Das soll sich in Bremen nicht wiederholen. Vielmehr wollen sich die Bayern vor rund 10.000 Zuschauern im Weserstadion im "Spiel für die Ewigkeit" der Gastgeber ohne große Schwierigkeiten für das Bundesliga-Heimspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Hertha BSC einschießen. Danach geht es für einen Großteil der Mannschaft wieder zu ihren Nationalmannschaften.

Deshalb will Nagelsmann auch einigen Jugendspielern eine Chance geben. "Ich kann auch sagen, wer spielt, ich verrate es aber noch nicht. Ganz so leicht will ich es dem Gegner und euch Journalisten nicht machen", sagte Nagelsmann und grinste.

Quelle: SID

