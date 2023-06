Brasiliens Verband bestätigt: Carlo Ancelotti wird Trainer der Seleção

Die Zukunft von Carlo Ancelotti ist angeblich geklärt. Brasiliens Verband will den Deal so schnell wie möglich verkünden.

WAS IST PASSIERT? Der brasilianische Verband CBF hat in Person von Ednaldo Rodrigues der Tageszeitung O Globo bestätigt, dass Carlo Ancelotti die Seleção übernehmen wird, wenn sein Vertrag bei Real Madrid ausläuft. Das ist im Sommer 2024 der Fall. Die CBF will den Deal schon vorher und damit so schnell wie möglich perfekt machen und verkünden.

WAS IST DER HINTERGRUND? Ancelotti kann den Brasilianer zwar aktuell sein Wort geben, doch unterschreiben darf er lauf FIFA-Regularien noch nicht. Denn erst in den finalen sechs Monaten eines laufenden Vertrags darf ein Spieler oder Trainer mit einem anderen Klub oder Verband verhandeln. Der Deal könnte somit frühestens am 1. Januar 2024 perfekt gemacht werden.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

DIE GESCHICHTE: Ancelotti wird schon seit dem Aus für Nationaltrainer Tite nach der WM in Katar mit Brasiliens Auswahl in Verbindung gebracht. Der Italiener dementierte bislang immer einen bevorstehenden Wechsel nach Südamerika und bekräftigte zuletzt, dass er sein letztes Vertragsjahr für die Saison 2023/24 bei Real erfüllen werde.