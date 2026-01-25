In der 3. Liga steigt am Sonntag (25. Januar) die Partie zwischen dem VfL Osnabrück und dem TSV 1860 München. Die Bremer Brücke dient als Schauplatz. Dort erfolgt der Anpfiff um 16.30 Uhr.
Nach jeweils 20 Drittliga-Auftritten halten VfL Osnabrück und TSV 1860 München bei 29 und 35 Punkten.
GOAL zeigt Euch, wie Ihr VfL Osnabrück vs. TSV 1860 München heute live im TV und im Stream sehen könnt.
BR, NDR oder nur Magenta für VfL Osnabrück vs. TSV 1860 München: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga heute live im Free TV und Live Stream?
|MagentaSport
|Hier live schauen!
Das Duell zwischen dem VfL Osnabrück und dem TSV 1860 München wird bei MagentaSport live übertragen. Die Sendung startet um 16.15 Uhr. Stefan Fuckert übernimmt die Moderation, während Christian Straßburger das Spiel kommentiert. MagentaTV-Bestandskunden zahlen für den Zugang 9,95 Euro im Jahresabo oder 14,95 Euro pro Monat. Ohne bestehenden MagentaTV-Vertrag liegt der Preis bei 14,95 Euro jährlich beziehungsweise 19,95 Euro im Monatsabo.
|Spiel
|VfL Osnabrück - TSV 1860 München
|Wettbewerb
|3. Liga, 21. Spieltag
|Datum
|Sonntag, 25. Januar 2026
|Uhrzeit
|16.30 Uhr
|Ort
|Bremer Brücke (Osnabrück)
Anstoßzeit VfL Osnabrück vs. TSV 1860 München
Ort und Zeit des Spiels.
News über VfL Osnabrück
Der VfL Osnabrück startete am Samstag mit einem 3:0 in Aachen ins neue Jahr. Hiermit gelang den Lila-Weißen nach einem 5:3 in Ulm der zweite Sieg binnen drei Meisterschaftsspielen. Doch im jüngsten Heimspiel setzte es ein 1:2 gegen Stuttgart II.
News über TSV 1860 München
TSV 1860 München feierte hingegen fädelte am 13. Dezember mit einem 2:1 in Ingolstadt den vierten Sieg am Stück ein. Doch danach verzeichneten die Löwen zuletzt zuhause ein 0:2 gegen Verl und ein 1:1 gegen Rot Weiss Essen.
Form
Bilanz direkte Duelle
VfL Osnabrück vs. TSV 1860 München: Die Tabellen
Mit VPN überall auf der Welt streamen
Wer sich im Ausland befindet, kann mit einem VPN weiterhin alle Spiele der 3. Liga sehen. Mit NordVPN lässt sich eine sichere Verbindung herstellen, um DAZN oder andere Anbieter zu nutzen - zuverlässig, schnell und weltweit abrufbar.
VfL Osnabrück vs. TSV 1860 München (3. Liga) live anschauen: Nützliche Links
- VfL Osnabrück vs. TSV 1860 München: Vorschau und LIVE TICKER
- Offizielle Homepage des VfL Osnabrück
- Offizielle Homepage des TSV 1860 München
- Fußball heute im TV und LIVE STREAM: Alle Spiele