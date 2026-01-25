In der 3. Liga steigt am Sonntag (25. Januar) die Partie zwischen dem VfL Osnabrück und dem TSV 1860 München. Die Bremer Brücke dient als Schauplatz. Dort erfolgt der Anpfiff um 16.30 Uhr.

Nach jeweils 20 Drittliga-Auftritten halten VfL Osnabrück und TSV 1860 München bei 29 und 35 Punkten.

GOAL zeigt Euch, wie Ihr VfL Osnabrück vs. TSV 1860 München heute live im TV und im Stream sehen könnt.

BR, NDR oder nur Magenta für VfL Osnabrück vs. TSV 1860 München: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga heute live im Free TV und Live Stream?

Das Duell zwischen dem VfL Osnabrück und dem TSV 1860 München wird bei MagentaSport live übertragen. Die Sendung startet um 16.15 Uhr. Stefan Fuckert übernimmt die Moderation, während Christian Straßburger das Spiel kommentiert. MagentaTV-Bestandskunden zahlen für den Zugang 9,95 Euro im Jahresabo oder 14,95 Euro pro Monat. Ohne bestehenden MagentaTV-Vertrag liegt der Preis bei 14,95 Euro jährlich beziehungsweise 19,95 Euro im Monatsabo.

Spiel VfL Osnabrück - TSV 1860 München Wettbewerb 3. Liga, 21. Spieltag Datum Sonntag, 25. Januar 2026 Uhrzeit 16.30 Uhr Ort Bremer Brücke (Osnabrück)

Osnabrück vs 1860 Munich Voraussichtliche Aufstellungen Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer T. Schultz Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer M. Kauczinski

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über VfL Osnabrück

Der VfL Osnabrück startete am Samstag mit einem 3:0 in Aachen ins neue Jahr. Hiermit gelang den Lila-Weißen nach einem 5:3 in Ulm der zweite Sieg binnen drei Meisterschaftsspielen. Doch im jüngsten Heimspiel setzte es ein 1:2 gegen Stuttgart II.

News über TSV 1860 München

TSV 1860 München feierte hingegen fädelte am 13. Dezember mit einem 2:1 in Ingolstadt den vierten Sieg am Stück ein. Doch danach verzeichneten die Löwen zuletzt zuhause ein 0:2 gegen Verl und ein 1:1 gegen Rot Weiss Essen.

Form

Bilanz direkte Duelle

VfL Osnabrück vs. TSV 1860 München: Die Tabellen

