Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Deutschland 3 Liga
team-logoOsnabrück
team-logo1860 Munich
Hier live schauen!
Alice Kopp

BR, NDR oder nur Magenta für VfL Osnabrück vs. TSV 1860 München: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga heute live im Free TV und Live Stream

Der VfL Osnabrück trifft am Sonntag in der 3. Liga auf den TSV 1860 München. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr das Spiel live im TV und Stream verfolgen könnt.

In der 3. Liga steigt am Sonntag (25. Januar) die Partie zwischen dem VfL Osnabrück und dem TSV 1860 München. Die Bremer Brücke dient als Schauplatz. Dort erfolgt der Anpfiff um 16.30 Uhr.

Melde Dich JETZT anJetzt Abo bei MagentaSport sichern - ab 7,95 Euro im Monat!

Nach jeweils 20 Drittliga-Auftritten halten VfL Osnabrück und TSV 1860 München bei 29 und 35 Punkten.

GOAL zeigt Euch, wie Ihr VfL Osnabrück vs. TSV 1860 München heute live im TV und im Stream sehen könnt.

BR, NDR oder nur Magenta für VfL Osnabrück vs. TSV 1860 München: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga heute live im Free TV und Live Stream?

MagentaSportHier live schauen!

Das Duell zwischen dem VfL Osnabrück und dem TSV 1860 München wird bei MagentaSport live übertragen. Die Sendung startet um 16.15 Uhr. Stefan Fuckert übernimmt die Moderation, während Christian Straßburger das Spiel kommentiert. MagentaTV-Bestandskunden zahlen für den Zugang 9,95 Euro im Jahresabo oder 14,95 Euro pro Monat. Ohne bestehenden MagentaTV-Vertrag liegt der Preis bei 14,95 Euro jährlich beziehungsweise 19,95 Euro im Monatsabo.

SpielVfL Osnabrück - TSV 1860 München
Wettbewerb3. Liga, 21. Spieltag
DatumSonntag, 25. Januar 2026
Uhrzeit16.30 Uhr
OrtBremer Brücke (Osnabrück)

Anstoßzeit VfL Osnabrück vs. TSV 1860 München

crest
Deutschland 3 Liga - 3. Liga

Ort und Zeit des Spiels.

Osnabrück vs 1860 Munich Voraussichtliche Aufstellungen

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • T. Schultz

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Kauczinski

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über VfL Osnabrück

Der VfL Osnabrück startete am Samstag mit einem 3:0 in Aachen ins neue Jahr. Hiermit gelang den Lila-Weißen nach einem 5:3 in Ulm der zweite Sieg binnen drei Meisterschaftsspielen. Doch im jüngsten Heimspiel setzte es ein 1:2 gegen Stuttgart II.

News über TSV 1860 München

TSV 1860 München feierte hingegen fädelte am 13. Dezember mit einem 2:1 in Ingolstadt den vierten Sieg am Stück ein. Doch danach verzeichneten die Löwen zuletzt zuhause ein 0:2 gegen Verl und ein 1:1 gegen Rot Weiss Essen.

Form

OSN
-Form

Tor erzielt (kassiert)
10/10
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

TSV
-Form

Tor erzielt (kassiert)
9/6
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Bilanz direkte Duelle

OSN

Letzte 5 Spiele

TSV

1

Sieg

1

Unentschieden

3

Siege

4

Erzielte Tore

10
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

VfL Osnabrück vs. TSV 1860 München: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Wer sich im Ausland befindet, kann mit einem VPN weiterhin alle Spiele der 3. Liga sehen. Mit NordVPN lässt sich eine sichere Verbindung herstellen, um DAZN oder andere Anbieter zu nutzen - zuverlässig, schnell und weltweit abrufbar.

Streame überall auf der Welt live mit Nord VPN

Jetzt anmelden

VfL Osnabrück vs. TSV 1860 München (3. Liga) live anschauen: Nützliche Links

Werbung
0