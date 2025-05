Der TSV 1860 München trifft am Samstag in der 3. Liga auf Erzgebirge Aue. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im LIVE STREAM und TV übertragen wird.

In der 3. Liga stehen die Begegnungen der 38. und letzten Runde auf dem Programm. Dabei bekommt es der TSV 1860 München am Samstag (17. Mai) mit Erzgebirge Aue zu tun. Der Anpfiff des Spiels in Giesing ertönt um 13.30 Uhr.

Außerdem fungiert das Städtische Stadion an der Grünwalder Straße als Schauplatz des Kräftemessens zwischen den Löwen und den Lila-Weißen. Der TSV 1860 München und Erzgebirge Aue halten bei 52 und 49 Zählern.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr TSV 1860 München vs. Erzgebirge Aue im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

BR, MDR oder Magenta? Wer zeigt / überträgt TSV 1860 München vs. Erzgebirge Aue (3. Liga) heute im Live Stream und live im Free TV?

Ihr könnt Euch die Heimpartie vom TSV 1860 München gegen Erzgebirge Aue bei MagentaSport als Einzelspiel sowie in der Konferenz im TV und LIVE STREAM ansehen. Hierbei beginnen die Vorberichte um 13.15 Uhr bzw. um 12.45 Uhr. Allerdings könnt Ihr die 3. Liga bei MagentaSport nur mit einem Vertrag mitverfolgen. In Kombination mit einem bei MagentaTV müsst Ihr für die Jahres- und Monatszugänge 7,95 Euro bzw. 12,95 Euro auf den Tisch legen. Andernfalls kosten die Abos respektive 12,95 Euro bzw. 19,95 Euro.

Spiel TSV 1860 München – Erzgebirge Aue Wettbewerb 3. Liga, 38. Spieltag Datum Samstag, 17. Mai 2025 Uhrzeit 13.30 Uhr Ort Städtisches Stadion an der Grünwalder Straße (München)

Anstoßzeit TSV 1860 München gegen Erzgebirge Aue

Ort und Zeit des Spiels.

TSV 1860 München vs Erzgebirge Aue: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über den TSV 1860 München

Für den TSV 1860 München kommt das Heimspiel gegen Erzgebirge Aue eine Woche nach einem 2:2 beim SC Verl. Damit blieben die Löwen zum dritten Mal am Stück sieglos.

Denn: Die Mannschaft von Patrick Glöckner hatte ab Ende April bei Hansa Rostock mit 0:1 und an der Grünwalder Straße gegen Rot-Weiss Essen mit 1:3 verloren.

Zuvor hatte der TSV 1860 München fünf Heimerfolge eingefädelt. Im Vormonat waren ein 5:1 gegen Energie Cottbus, ein 2:0 gegen den SV Sandhausen sowie ein 2:1 gegen Alemannia München gelungen.

News über Erzgebirge Aue

Erzgebirge Aue unterlag am 10. Mai mit einem 2:3 gegen den SV Sandhausen zum siebten Mal binnen zehn Drittliga-Auftritten.

Nach dem ersten Punktgewinn in dieser Phase, einem 2:1 gegen Stuttgart II, hatte das Team von Jens Härtel zuerst in Saarbrücken (0:2) sowie in Essen (2:4) verloren.

Anschließend hatten die Lila-Weißen Heimerfolge gegen BVB II (2:1) sowie gegen den FC Ingolstadt (1:0) und dazwischen ein 1:5 in Verl verzeichnet.

Form

Bilanz direkte Duelle

TSV 1860 München vs Erzgebirge Aue: Die Tabellen

