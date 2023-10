Bosnien trifft am Montag in der EM-Qualifikation auf Portugal. Hier erfahrt Ihr, wo das Länderspiel im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

In diesen Tagen gehen in der EM-Qualifikation die Partien des achten Spieltags über die Bühne. Dabei bekommt es Bosnien am Montag (16. Oktober) mit Portugal zu tun. Der Anpfiff des Kräftemessens in der Gruppe J erfolgt um 20.45 Uhr.

Zudem dient das Stadion Bilino Polje in Zenica als Schauplatz der Partie zwischen den Drachen und den Tugas.

Bosnien und Portugal rangieren im am 21. September veröffentlichten FIFA-Ranking auf dem 63. und auf dem achten Platz.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Bosnien vs. Portugal im LIVE-STREAM und TV anschauen könnt.

Bosnien vs. Portugal heute, Uhrzeit: Wann ist Anstoß?

Spiel Bosnien – Portugal Wettbewerb EM-Qualifikation, Gruppe J Datum Montag, 16. Oktober 2023 Uhrzeit 20.45 Uhr Ort Stadion Bilino Polje (Zenica)

Bosnien vs. Portugal im LIVE-STREAM und TV: Wo läuft die EM-Qualifikation heute?

Bosnien vs. Portugal im TV und LIVE-STREAM: News und Aufstellungen

Bosnien-News

Die bosnische Nationalmannschaft bestreitet ihr erstes Heimspiel mit Savo Milosevic an der Seitenlinie.

Beim Debüt des Serben gewannen die Drachen am Freitag mit 2:0 in Liechtenstein.

Im September erlebten die Goldenen Linien unter dem Interimstrainer Meho Kodro einen 2:1-Heimsieg gegen die Nummer 199 der Welt und eine 0:1-Auswärtsniederlage gegen Island.

Kodros Vorgänger, Faruk Hadzibegic, betreute Bosnien für gerade mal vier Länderspiele. Er musste nach zwei 0:2 gegen die Slowakei sowie gegen Luxemburg und einem 0:3 in Portugal den Hut nehmen.

Die Aufstellung von Bosnien heute

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Portugal-News

Das portugiesische Nationalteam feierte am Freitag ein 3:2 gegen die Slowakei und damit das sichere Ticket für die EM.

Vor dem 3:0 im Heimspiel gegen Bosnien schnürte die Elf von Roberto Martinez einen Viererpack gegen Liechtenstein und einen Sechserpack in Luxemburg.

Anschließend feierten die Tugas zwei 1:0 in Island sowie in der Slowakei und am 11. September ein 9:0 gegen Luxemburg.

Die Aufstellung von Portugal:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Bosnien gegen Portugal live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 5 Siege Bosnien 0 Siege Portugal 4 Unentschieden 1 Letztes Duell Portugal vs. Bosnien 3:0 (EM-Qualifikation, Gruppe J, 17. Juni 2023)

Bosnien vs. Portugal live anschauen: Nützliche Links