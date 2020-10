Borussia Mönchengladbach vs. Real Madrid live: Die Champions League jetzt im LIVE-TICKER

In der UEFA Champions League kommt es zum Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und Real Madrid. Die Königsklasse gibt es hier im LIVE-TICKER.

hat heute am 2. Spieltag der Gruppenphase einen echten Kracher vor der Brust. Der Bundesligist spielt in der im heimischem Stadion gegen . Anstoß ist heute Abend um 21.00 Uhr.

Die Borussia holte bereits am 1. Spieltag einen beachtlichen Punkt bei . In der Hammergruppe darf das Team von Trainer Marco Rose aber nicht nachlassen, denn mit den Blancos kommt der Top-Favorit der Gruppe auf BMG zu. Real verlor sein Auftaktspiel mit 2:3 gegen .

Borussia Mönchengladbach vs. Real Madrid heute live verfolgen? Goal ist bei der Champions-League-Partie im LIVE-TICKER mit dabei und Ihr verpasst somit keine Sekunde.

Borussia Mönchengladbach vs. Real Madrid | Anpfiff: 21 Uhr Tore: - Aufstellung Gladbach Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Neuhaus - Hofmann, Stindl, Thuram - Plea Aufstellung Real Madrid Courtois - Vazquez, Varane, Ramos, Mendy - Casemiro, Kroos, Valverde - Asensio, Benzema, Vinicius Gelbe Karten: -

+++ LIVE-TICKER HIER AKTUALISIEREN +++

vor Beginn | Schiedsrichter der heutigen Partie ist der Israeli Olen Grinfeld, seine Assistenten an den Linien sind Roy Hassan und Idan Yarkoni. Vierter Offizieller ist Gal Leibovitz. Video-Assistent der heutigen Partie ist Joao Pinheiro, sein Assistent ist wiederum Roi Reinshreiber.

vor Beginn | Seit dem 0:1 zum Saisonauftakt gegen ist die Mannschaft von Marco Rose ungeschlagen, seit dem 13. Juni gelangen in Pflichtspielen neben dem BVB nur den Bayern ein Sieg gegen die Elf vom Niederrhein. Die Borussia wirkt extrem homogen, das System Rose scheint von den Spielern voll verinnerlicht worden zu sein. Ein kompletter Außenseiter sind die Gladbacher heute also nicht.

Mehr Teams

vor Beginn | Real kontert mit folgender Formation: Courtois - Vazquez, Varane, Ramos, Mendy - Casemiro, Valverde, Kroos - Asensio, Vinicius, Benzema.

vor Beginn | Die Aufstellungen sind da. Die Gladbacher schicken folgende Formation auf den Rasen: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Neuhaus, Hoffmann, Stindl - Thuram - Plea.

vor Beginn | Dementsprechend rechnen sich die Fohlen heute auch Chancen auf etwas Zählbares aus, denn die Dominanz der Königlichen aus den vergangenen Jahren ist längst nicht mehr gegeben, viel zu häufig unterlaufen der auf einigen Positionen stark alternden Madrider Mannschaft Konzentrationsfehler, die Offensiv ist seit dem Abgang von Cristiano Ronaldo auch nicht immer zuverlässig. Hinzu kommt, dass die Gladbacher mit dem starken Auftritt beim 2:2 gegen Inter, bei dem sie erst in letzter Sekunde den Ausgleich kassierten, durchaus gut in Form sind.

vor Beginn | Immerhin gelang Real am Samstag ein wichtiger 3:1-Erfolg im Clasico gegen Erzrivale Barca, sodass die Fans der Madridista ein wenig beruhigt sein dürfen. In der Liga liegt die Zidane-Elf bei einem Spiel weniger einen Punkt hinter Spitzenreiter , hat allerdings gegen Cadiz eine empfindliche NIederlage einstecken müssen.

vor Beginn | Reals Champions-League-Abenteuer in der laufenden Spielzeit hätte nicht denkbar schlechter starten können, nach 45 Minuten lag das Team von Zinedine Zidane mit 0:3 in der zurück, ein besserer zweiter Durchgang sorgte am Ende immerhin für ein 2:3. Dennoch: Mit diesem Start hatte beim Rekordsieger der Königsklasse wohl niemand gerechnet, dementsprechend stehen die Königlichen am 2. Spieltag schon etwas unter Zugzwang.

vor Beginn | Überraschung in der Gruppe B nach einem Spieltag in der Königsklasse! Die beiden hochfavorisierten Teams Inter und Real Madrid konnten zum Auftakt nicht gewinnen, stattdessen führt Shakthar Donezk die Tabelle an. Direkt dahinter? Die Borussia, die heute gegen die Königlichen im ersten Heimspiel der Saison ebenfalls etwas Zählbares mitnehmen möchte. Und los!

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Champions League zur Begegnung von Borussia Mönchengladbach gegen Real Madrid am 2. Spieltag der Gruppenphase.

Borussia Mönchengladbach vs. Real Madrid im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Aufstellung Borussia Mönchengladbach:

Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Neuhaus - Hofmann, Stindl, Thuram - Plea

Aufstellung Real Madrid:

Courtois - Vazquez, Varane, Ramos, Mendy - Casemiro, Kroos, Valverde - Asensio, Benzema, Vinicius

Borussia Mönchengladbach vs. Real Madrid im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Borussia Mönchengladbach und Real Madrid stehen sich zum 5. Mal im europäischen Wettbewerb überstehen. Beide Mannschaften gewannen je 1 Spiel (U2).

Real Madrid ist seit einer 0-2-Niederlage gegen den im April 2016 in 9 Spielen gegen deutsche Teams ungeschlagen (S6, U3). 10-mal in Folge gegen Klubs aus ungeschlagen zu sein, gelang den Königlichen noch nie.

Borussia Mönchengladbach hat wettbewerbsübergreifend nur 1 der letzten 11 Spiele gegen Klubs aus gewonnen (U2, N8). Der Sieg datiert vom November 2015, als die Borussia in der UEFA Champions League mit 4-2 gegen Sevilla gewann.

Real Madrid hat in Mönchengladbach noch nie gewonnen (U1 N1). Beim bislang letzten Gastspiel am Niederrhein setzte es im Achtelfinale des UEFA-Pokals im November 1985 eine 1-5-Klatsche.

Borussia Mönchengladbach hat bislang erst 6 Heimspiele in der UEFA Champions League bestritten und davon nur 1 gewonnen (4-2 gegen Sevilla im November 2015). Gegen Real bestreiten die Fohlen ihr 1. Heimspiel in der Königsklasse seit einem 1-1 gegen im November 2016.

Real Madrid hat 4 der letzten 5 Auswärtsspiele in der Gruppenphase der UEFA Champions League gewonnen, das andere ging verloren. Zum 1. Mal seit September 2015 könnte Real mindestens 3 Auswärtsspiele in Folge gewinnen (damals 5 Siege).

Borussia Mönchengladbach ist nur in 1 der letzten 10 Spiele in der UEFA Champions League ohne Gegentor geblieben (2-0 gegen im Oktober 2016). In 6 Spielen in diesem Zeitraum hat Gladbach mindestens 2 Gegentore kassiert.

Die Madrilenen könnten nach 3 Niederlagen zuletzt in der UEFA Champions League zum allerersten Mal in ihrer Geschichte 4 Europapokalspiele in Folge verlieren.

Marcus Thuram hat in 2 seiner letzten 3 Europapokal-Heimspiele für Borussia Mönchengladbach getroffen. Gegen Real wird er sein erstes Heimspiel für den Klub in der UEFA Champions League bestreiten.

Karim Benzema, der bei Reals Niederlage am 1. Spieltag nicht in der Startelf stand, war in seinen letzten 21 Spielen in der Champions League an 19 Toren beteiligt. Er erzielte 14 Tore und gab 5 Vorlagen.

Borussia Mönchengladbach vs. Real Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Infos zur Übertragung

Borussia Mönchengladbach vs. Real Madrid heute ... live im TV Sky (Einzelspiel und Konferenz) im LIVE-STREAM Sky Go / Sky Ticket im LIVE-TICKER Goal

In der Champions League wird heute der 2. Spieltag der Gruppenphase eingeläutet. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell Borussia Mönchengladbach vs. Real Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM läuft .

Borussia Mönchengladbach vs. Real Madrid im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Nach dem vielversprechenden Auftakt in Mailand will Borussia Mönchengladbach gegen Real Madrid nachlegen. Doch die stolzen Spanier sind gereizt.

Mönchengladbach (SID) Beim ersten Wiedersehen seit 35 Jahren will Borussia Mönchengladbach für die Königlichen von Real Madrid nicht nur Spalier stehen. "Wir wollen nicht nur staunen, wir wollen uns beweisen", sagte Trainer Marco Rose vor dem Champions-League-Kracher am Dienstag. Real habe zwar "Weltklasse-Fußballer" in den Reihen und verfüge über "Top-Qualität". Aber: "Die Jungs sind auch nur Menschen und sie machen Fehler. Diese Fehler müssen wir provozieren und ausnutzen."

Seine Spieler hat Rose mit der mutigen Ansage schon erreicht. "Man sollte nicht zu viel Respekt haben", sagte Nationalspieler Matthias Ginter. Der seit Wochen in Bestform aufspielende Jonas Hofmann freut sich zwar auf das "Highlight". Ein "lustiges Abenteuer" soll es aber nicht werden. "Wir wollen zeigen, was wir können", kündigte Hofmann kämpferisch an.

Die peinliche Auftakt-Niederlage des spanischen Rekordmeisters gegen Schachtjor Donezk (2:3) hat die Karten in der Gruppe B neu gemischt und Gladbach hält nach dem vielversprechenden 2:2 bei Inter Mailand ein gutes Blatt in der Hand. "Da haben wir schon mal ein Ausrufezeichen gesetzt - das wollen wir bestätigen", sagte Hofmann bei Sky.

Allerdings hat der Champions-League-Rekordsieger mit Toni Kroos den Schalter durch den Sieg im Clasico beim Erzrivalen (3:1) rechtzeitig umgelegt. Daher rechnet Rose auch mit einer Wiedergutmachung der bis aufs Blut gereizten Spanier in der Königsklasse. "Real hat bislang immer die Gruppenphase überstanden. Sie werden wissen, was sie am Dienstag an Punkten brauchen. Dementsprechend werden sie auftreten", sagte Rose.

Doch das soll trotz des kurzfristigen Zuschauerverbots durch die Bezirksregierung Düsseldorf wegen des hohen Corona-Inzidenzwertes in Mönchengladbach (94,2) auch für seine Mannschaft gelten. Die längere Zeit verletzten Stürmer Alassane Plea und Marcus Thuram kommen immer besser in Schwung. Hofmann steht auf Platz eins der internen Scorer-Rangliste, auch Kapitän Lars Stindl traf zuletzt beim Erfolg in Mainz (3:2). Rose hat sehr viel Offensiv-Power und bei der Aufstellung die Qual der Wahl. Schließlich drängen auch Breel Embolo und Patrick Herrmann in die Startelf.

Es ist alles bereitet für eine magische Europapokal-Nacht. So wie 1985, als die Borussia um die Torschützen Frank Mill und Uwe Rahn im Drittrunden-Hinspiel des UEFA-Cups Real mit 5:1 abschoss. Nach dem 0:4 im Rückspiel schieden die Gladbacher dennoch aus. "Die Tradition hilft uns nicht. Wir beschäftigen uns mit dem Hier und Jetzt", sagte Rose.

An die ruhmreiche Vergangenheit denken auch die Real-Stars um Rückkehrer Eden Hazard und Trainer Zinedine Zidane nach aufreibenden Wochen nicht, sie brauchen Erfolge in der nahen Zukunft. "Wir wollen eine Siegesserie starten", sagte Zidane und nahm seine Spieler in Schutz: "Es liegt nie an der Einstellung, das Team hat Charakter genug. Man muss ihn halt in jedem Spiel zeigen." Gleichwohl begegnet Kroos den Gastgebern mit Respekt. "Es ist definitiv Vorsicht geboten", warnte der Ex-Weltmeister.

Wie wichtig die Rückkehr von Mentalitätsmonster Sergio Ramos ist, bewies der Clasico. Der Sieg sei genau zur richtigen Zeit gekommen, so der Kapitän: "Einstellung und Intensität sind nicht verhandelbar. So wie gegen Barca müssen wir immer spielen." Auch gegen Gladbach.

Schiedsrichter : Orel Grinfeld (Israel)

Quelle: SID

Borussia Mönchengladbach vs. Real Madrid im LIVE-TICKER: Das Champions-League-Duell im Überblick