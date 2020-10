Wer zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach gegen Real Madrid live im TV und im LIVE-STREAM? Die Übertragung der Champions League

Am zweiten Spieltag der Champions League gastiert Real Madrid bei Borussia M'Gladbach. Goal sagt, wie Ihr das Duell im TV und im LIVE-STREAM seht.

Nachdem für am ersten Spieltag der das Aufeinandertreffen mit (2:2) auf dem Programm stand, wartet am Dienstag mit dem amtierenden spanischen Meister ein ebenso schwieriger Gegner auf die Mannschaft von Trainer Marco Rose. Anstoß ist um 21 Uhr im Borussia-Park.

Nach einem kleinen Durchhänger in den vergangenen Spielen, darunter das 2:3 in der Königsklassse gegen ein ersatzgeschwächtes Shakhtar Donezk, hat Real Madrid ausgerechnet im Clasico gegen den (3:1) erneut in die Spur gefunden und geht deshalb mit breiter Brust in das Aufeinandertreffen mit Borussia M'Gladbach.

Doch auch der Bundesligist tankte am Wochenende beim 3:2 gegen frisches Selbstbewusstsein. "Es wird ein Highlight, auf das wir uns alle freuen", sagte Jonas Hofmann am Sky-Mikrofon in Hinblick auf das Duell mit Real Madrid: "Es soll für uns kein lustiges Abenteuer werden, sondern wir wollen schon zeigen, was wir draufhaben."

Wer zeigt das Aufeinandertreffen zwischen Borussia M'Gladbach und Real Madrid live im TV und im LIVE-STREAM? Goal liefert Euch in diesem Artikel einen Überblick über die Live-Übertragung der Champions League. Zudem findet Ihr hier auch die Aufstellungen, sobald diese offiziell bekanntgegeben wurden.

Borussia M'Gladbach gegen Real Madrid live sehen: Die Übertragung im Überblick

Borussia M'Gladbach gegen Real Madrid live ... im TV ... auf Sky Sport 1 HD (nur Konferenz) und Sky Sport 2 HD im LIVE-STREAM ... auf Sky Go und Sky Ticket im LIVE-TICKER ... bei Goal in den Highlights ... auf DAZN

Borussia M'Gladbach gegen Real Madrid: Wer zeigt / überträgt die Champions League live im TV?

Die Champions League ist bereits seit einigen Jahren in den Händen des Pay-TV. Während die Spiele zunächst jedoch ausschließlich bei Sky übertragen wurden, hat sich mit dem Streamingdienst DAZN inzwischen ein zweiter TV-Anbieter auf dem Markt etabliert. Doch welcher Sender zeigt am Dienstag das Aufeinandertreffen zwischen dem Borussia M'Gladbach und Real Madrid?

Die Champions League live im Free-TV sehen - geht das?

Um den zweiten Spieltag der Gruppenphase live sehen zu können, werdet Ihr nicht um ein zusätzliches Abonnement herumkommen. Keiner der frei empfangbaren Sender konnte sich in dieser Saison die Übertragungsrechte an der Champions League sichern. Nur ein Finale mit deutscher Beteiligung hat die Chance, im Free-TV gezeigt zu werden. Bis dahin seid Ihr auf Alternativen angewiesen.

Sky zeigt / überträgt Gladbach gegen Real Madrid live im Pay-TV

Nachdem DAZN in der letzten Woche die Begegnung mit Inter Mailand übertragen hat und auch die kommenden Spiele von Borussia M'Gladbach im LIVE-STREAM zeigen wird, besitzt für das Duell mit Real Madrid der Pay-TV-Anbieter Sky die Lizenzen. Bei DAZN könnt Ihr Euch ab 23.30 Uhr aber trotzdem die Highlights des Aufeinandertreffens anschauen.

Sky geht am Dienstag bereits um 19.30 Uhr auf Sendung. Auf Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD versorgen Euch Moderator Sebastian Hellmann und Experte Lothar Matthäus im Dienstag der Champions mit allen wissenswerten Informationen, ehe wenige Minuten vor dem Anstoß Kommentator Wolff Fuss am Mikrofon übernehmen wird.

Parallel zu den Vorberichten könnt Ihr Euch aber auch die Konferenz auf Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD anschauen. Dort messen sich ab 18.55 Uhr neben und dem auch Shakhtar Donezk und Inter Mailand, die mit Borussia M'Gladbach und Real Madrid in Gruppe B vertreten sind.

Gladbach gegen Real Madrid live im Pay-TV bei Sky sehen:

Beginn der Übertragung: 19.30 Uhr

19.30 Uhr Anstoß: 21 Uhr

21 Uhr Sender: Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD

Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD Kommentator: Wolff Fuss

Wolff Fuss Moderator: Sebastian Hellmann

Sebastian Hellmann Experte: Lothar Matthäus

Kostenlos lässt sich Sky allerdings nicht empfangen. Stattdessen müsst Ihr zunächst ein Abonnement des Pay-TV-Senders abschließen, das Ihr zu unterschiedlichen Preisen erwerben könnt. Um die Champions League und somit auch Borussia M'Gladbach gegen Real Madrid live sehen zu können, benötigt Ihr das Sport-Paket. Alle Infos findet Ihr auf der offiziellen Webseite von Sky.

Borussia M'Gladbach gegen Real Madrid: Wer zeigt / überträgt die Champions League im LIVE-STREAM?

Zwar überträgt DAZN fast alle Spiele der Champions League im LIVE-STREAM, an jedem Spieltag darf Sky jedoch zwei Begegnungen exklusiv zeigen. Am Dienstag hat man sich für das Duell zwischen Borussia M'Gladbach und Real Madrid entschieden, am Mittwoch wird beim Pay-TV-Anbieter gegen Zenit St. Petersburg live übertragen.

Sky zeigt / überträgt Gladbach gegen Real Madrid im LIVE-STREAM

Um sowohl die Einzelspiele als auch die Konferenz im LIVE-STREAM zu erleben, könnt Ihr bei Sky zwischen zwei verschiedenen Anwendungen wählen. Wer bereits Sky-Kunde ist, hat bei der Bestellung eine persönliche Login-PIN erhalten. Damit kann man sich bei Sky Go einloggen und das gesamte Programm auch unterwegs streamen.

Dafür installiert Ihr am besten die kostenlose Sky-Go-App des Senders, die Ihr Euch hier für Eure mobilen Geräte herunterladen könnt. Einzige Voraussetzung, Borussia M'Gladbach gegen Real Madrid im LIVE-STREAM sehen zu können, ist neben einem gültigen Abonnement eine stabile Internetleitung:

Wer sich nicht sofort für ein Jahr an Sky binden, aber trotzdem nicht auf die Champions League verzichten möchte, sollte einen Blick auf Sky Ticket werfen. Über die Anwendung kommt Ihr auch spontan in den Genuss aller Sky-Inhalte und könnt Borussia M'Gladbach gegen Real Madrid am Dienstag (ab 21 Uhr) im LIVE-STREAM anschauen.

Um die Champions League über Sky Ticket empfangen zu können, benötigt Ihr das Supersport-Ticket des Senders. Darin enthalten sind neben der Königsklasse auch die , der , die Premier League sowie weiterer Live-Sport. Sky Ticket kostet derzeit 29,99 Euro monatlich. Alle weiteren Infos findet Ihr hier.

Borussia M'Gladbach gegen Real Madrid live sehen: Die Aufstellungen in der Champions League

Sobald die Aufstellungen beider Mannschaften bekanntgegeben werden, findet Ihr sie an dieser Stelle. Das wird ungefähr eine Stunde vor Anstoß der Fall sein.

Borussia M'Gladbach gegen Real Madrid live: Die Opta-Fakten vor der Partie

Borussia Mönchengladbach und Real Madrid stehen sich zum 5. Mal im europäischen Wettbewerb überstehen. Beide Mannschaften gewannen je 1 Spiel (U2).

Real Madrid ist seit einer 0-2-Niederlage gegen den im April 2016 in 9 Spielen gegen deutsche Teams ungeschlagen (S6, U3). 10-mal in Folge gegen Klubs aus ungeschlagen zu sein, gelang den Königlichen noch nie.

Borussia Mönchengladbach hat wettbewerbsübergreifend nur 1 der letzten 11 Spiele gegen Klubs aus gewonnen (U2, N8). Der Sieg datiert vom November 2015, als die Borussia in der UEFA Champions League mit 4-2 gegen Sevilla gewann.

Real Madrid hat in Mönchengladbach noch nie gewonnen (U1 N1). Beim bislang letzten Gastspiel am Niederrhein setzte es im Achtelfinale des UEFA-Pokals im November 1985 eine 1-5-Klatsche.

Borussia Mönchengladbach hat bislang erst 6 Heimspiele in der UEFA Champions League bestritten und davon nur 1 gewonnen (4-2 gegen Sevilla im November 2015). Gegen Real bestreiten die Fohlen ihr 1. Heimspiel in der Königsklasse seit einem 1-1 gegen im November 2016.

Real Madrid hat 4 der letzten 5 Auswärtsspiele in der Gruppenphase der UEFA Champions League gewonnen, das andere ging verloren. Zum 1. Mal seit September 2015 könnte Real mindestens 3 Auswärtsspiele in Folge gewinnen (damals 5 Siege).

Borussia Mönchengladbach ist nur in 1 der letzten 10 Spiele in der UEFA Champions League ohne Gegentor geblieben (2-0 gegen im Oktober 2016). In 6 Spielen in diesem Zeitraum hat Gladbach mindestens 2 Gegentore kassiert.

Die Madrilenen könnten nach 3 Niederlagen zuletzt in der UEFA Champions League zum allerersten Mal in ihrer Geschichte 4 Europapokalspiele in Folge verlieren.

Marcus Thuram hat in 2 seiner letzten 3 Europapokal-Heimspiele für Borussia Mönchengladbach getroffen. Gegen Real wird er sein erstes Heimspiel für den Klub in der UEFA Champions League bestreiten.

Karim Benzema, der bei Reals Niederlage am 1. Spieltag nicht in der Startelf stand, war in seinen letzten 21 Spielen in der Champions League an 19 Toren beteiligt. Er erzielte 14 Tore und gab 5 Vorlagen.

Borussia M'Gladbach gegen Real Madrid live sehen: Die Gruppenphase der Champions League

Begegnung Borussia M'Gladbach - Real Madrid Datum Dienstag, 27. Oktober 2020 | 21 Uhr Ort Borussia-Park, Mönchengladbach

Borussia M'Gladbach gegen Real Madrid: Der SID-Vorbericht zur Champions League

Beim ersten Wiedersehen seit 35 Jahren will Borussia Mönchengladbach für die Königlichen von Real Madrid nicht nur Spalier stehen. "Das wird für uns alle ein Highlight. Es soll für uns aber kein lustiges Abenteuer werden, sondern wir wollen zeigen, was wir können", sagte der seit Wochen in Bestform aufspielende Neu-Nationalspieler Jonas Hofmann vor dem Champions-League-Kracher am Dienstag.

Die peinliche Auftakt-Niederlage des spanischen Rekordmeisters gegen (2:3) hat die Karten in der Gruppe B neu gemischt und Gladbach hält nach dem vielversprechenden 2:2 bei Inter Mailand ein gutes Blatt in der Hand. "Da haben wir schon mal ein Ausrufezeichen gesetzt - das wollen wir bestätigen", sagte Hofmann bei Sky.

Real Madrid gewann den Clasico gegen Barcelona

Allerdings hat der Champions-League-Rekordsieger mit Toni Kroos den Schalter durch den Sieg im Clasico beim Erzrivalen FC Barcelona (3:1) rechtzeitig umgelegt. Daher rechnet Gladbach-Trainer Marco Rose auch mit einer Wiedergutmachung der bis aufs Blut gereizten Spanier in der Königsklasse. "Real hat bislang immer die Gruppenphase überstanden. Sie werden wissen, was sie am Dienstag an Punkten brauchen. Dementsprechend werden sie auftreten", sagte Rose.

Doch das soll auch für seine Mannschaft gelten. Die längere Zeit verletzten Stürmer Alassane Plea und Marcus Thuram kommen immer besser in Schwung. Hofmann steht auf Platz eins der internen Scorer-Rangliste, auch Kapitän Lars Stindl traf zuletzt beim Erfolg in Mainz (3:2). Rose hat sehr viel Offensiv-Power und bei der Aufstellung die Qual der Wahl. Schließlich drängen auch Breel Embolo und Patrick Herrmann in die Startelf.

Es ist alles bereitet für eine magische Europapokal-Nacht. So wie 1985, als die Borussia um die Torschützen Frank Mill und Uwe Rahn im Drittrunden-Hinspiel des UEFA-Cups Real mit 5:1 abschoss. Nach dem 0:4 im Rückspiel schieden die Gladbacher dennoch aus.

Gegen Gladbach: Sergio Ramos kehrt bei Real zurück

An die ruhmreiche Vergangenheit denken die Real-Stars um Rückkehrer Eden Hazard und Trainer Zinedine Zidane nach aufreibenden Wochen allerdings nicht, sie brauchen Erfolge in der nahen Zukunft. "Wir wollen eine Siegesserie starten", sagte Zidane und nahm seine Spieler in Schutz: "Es liegt nie an der Einstellung, das Team hat Charakter genug. Man muss ihn halt in jedem Spiel zeigen."

Wie wichtig die Rückkehr von Mentalitätsmonster Sergio Ramos ist, bewies der Clasico. Der Sieg sei genau zur richtigen Zeit gekommen, so der Kapitän: "Einstellung und Intensität sind nicht verhandelbar. So wie gegen Barca müssen wir immer spielen." Auch gegen Gladbach.