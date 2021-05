Borussia Mönchengladbach, News und Gerüchte: Wolf hält Fohlen-Wechsel für "hundertprozentig richtig", Magath kritisiert Ausstiegsklausel bei Rose

Hannes Wolf ist nach seinem ersten Jahr in Gladbach zufrieden. Er zeigt sich froh über den Wechsel. Alle News und Gerüchte zu Borussia M'Gladbach.

Borussia Mönchengladbach News.

Alles, was Ihr aus den letzten Tagen zur Borussia wissen müsst, findet Ihr hier:

Borussia Mönchengladbach, News: Wolf hält Fohlen-Wechsel für "hundertprozentig richtig"

Nach fast einem Jahr bei Borussia Mönchengladbach zieht Hannes Wolf ein positives Resümee. "Ich bin in Gladbach angekommen. Die Entscheidung, nach Gladbach zu wechseln, war hundertprozentig richtig", sagte der 22-Jährige im Interview mit der Bild über seine Saison bei den Fohlen.

"Die Eingewöhnung hat zwar etwas länger gedauert, aber ich bin fast in jedem Spiel zum Einsatz gekommen. Ich muss natürlich trotzdem noch einiges besser machen", analysierte der Ex-Leipziger seine Leistungen in dieser Spielzeit. Mit 40 Pflichtspielen absolvierte der Mittelfeldspieler zahlreiche Partien. Doch nur 13-mal stellte ihn Trainer Marco Rose in die Startelf.

Im Sommer kommt mit Adi Hütter von Eintracht Frankfurt ein neuer Coach an den Niederrhein. Der Österreicher freut sich bereits auf seinen Landsmann an der Seitenlinie: "Hütter ist für Gladbach eine sehr gute Entscheidung. Ich freue mich jetzt schon sehr auf die Arbeit und die neue Saison mit ihm."

Wolf war im vergangenen Juli per Leihe mit anschließender Kaufpflicht für 9,5 Millionen Euro von RB Leipzig zu Borussia Mönchengladbach gewechselt. Bei den Fohlen hat er einen Vertrag bis 2024 erhalten. In dieser Saison erzielte er bisher vier Tore und eine Vorlage.

Borussia Mönchengladbach, News: Magath kritisiert Ausstiegsklausel bei Rose

Ex-Meistertrainer Felix Magath sieht die vielen Ausstiegsklauseln in Verträgen von Trainern kritisch. Als prominentestes Beispiel erwähnt der 67-Jährige den Fall von Marco Rose. Der scheidende Coach von Borussia Mönchengladbach wechselt nach der Saison gegen eine Zahlung von etwa fünf Millionen Euro zum BVB.

"Ein Verein darf sich nie von einem Mann abhängig machen, nicht von einem Trainer, nicht einmal von einem Lionel Messi, wie wir jetzt in Barcelona sehen. Uli Hoeneß hat diesen Grundsatz beim FC Bayern immer zu Recht vertreten. Auch die Borussia hätte Marco Rose nie diese Ausstiegsklausel geben dürfen" schrieb er in einem Beitrag für den kicker.

Gladbach "hätte auch einen anderen Fußballlehrer gefunden und fortbestanden". Eintrachts Adi Hütter soll Magath zudem verraten haben, dass er mit Sportvorstand Fredi Bobic eine "große Stütze" verliert. Für Rose gebe es "ein solches Argument nicht". Fohlen-Manager Max Eberl hatte ihm zu jedem Zeitpunkt seine Unterstützung verdeutlicht.

🗣 Sportdirektor Max Eberl spricht über das bevorstehende Saisonfinale, Borussias Chancen auf die Teilnahme am internationalen Wettbewerb und den kommenden „Klassiker“ beim FC Bayern München. — Borussia (@borussia) May 3, 2021

Magath erklärte zudem, er sei immer davon überzeugt gewesen, "dass der Trainer der wichtigste Mann in einem Verein ist. Gibt es für Führungskräfte in der Wirtschaft Ausstiegsklauseln? Wenn ich mich als Trainer für einen Verein entscheide, akzeptiere ich die Bedingungen dort. Ich setze meine ganze Kraft für den Klub ein - und wenn ich dann noch Erfolg habe, gehe ich doch nicht weg."

Rose könne beim BVB ein harter Start erwarten, sollte er mit dem Klub gleich in der Champions League antreten müssen. Davon geht der Ex-Bayern-Trainer jedoch stark aus. Er erwartet, dass die Frankfurter einbrechen: "Der anstehende Abschied des Trainers sowie des Sportvorstands verursacht dort zu viel Unruhe. Für diese Stresssituation erscheint mir die Eintracht-Mannschaft nicht stabil genug. Die Borussia hat den Rückstand verkleinert, das Pokalfinale gegen Leipzig wird sie noch mehr beflügeln."

