Manchester City vs. Borussia Mönchengladbach: LIVE-STREAM, TV, LIVE-TICKER, Aufstellungen - die Übertragung der Champions League heute

Borussia Mönchengladbach spielt in der Champions League bei Manchester City. Alle Infos zur Partie inklusive TV-Übertragung gibt es hier.

Borussia Mönchengladbach spielt heute im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League bei Manchester City . Anstoß im Etihad Stadium ist um 21 Uhr.

Borussia Mönchengladbach steht dabei vor einer fast ganz schweren Aufgabe. Nach dem 0:2 im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League ist im Rückspiel bei Manchester City ein kleines Wunder nötig, um doch noch weiterzukommen.

Es ist nicht nur das Hinspielresultat, was die Aufgabe für die Fohlen so schwer macht: Das Team von Trainer Marco Rose steckt aktuell in einem Tief. In der Bundesliga setzte es vier Niederlagen in Serie, die letzte am vergangenen Freitag beim FC Augsburg. In der Tabelle ist die Borussia inzwischen bis auf Platz zehn abgerutscht.

Über solche Probleme kann man bei Manchester City nur müde lächeln. Die Premier League führt City überlegen an. Das Erreichen des Viertelfinales in der Königsklasse sollte für die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola zur Formsache werden.

Manchester City gegen Borussia Mönchengladbach, das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League: Goal liefert alle Informationen zur Partie.

Manchester City vs. Borussia Mönchengladbach heute: Die Partie der Champions League im Überblick

Wettbewerb Champions League, Achtelfinal-Rückspiel Begegnung Manchester City - Borussia Mönchengladbach Ort Etihad Stadium, Manchester Anpfiff Di., 16. März 2021, 21 Uhr Hinspiel Borussia Mönchengladbach - Manchester City 0:2 (0:1)

Manchester City vs. Borussia Mönchengladbach heute: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Ob das Spiel zwischen Manchester City und Borussia Mönchengladbach zu einer spannenden Angelegenheit wird, liegt ganz bei den Gästen. Alle Infos, wo das Spiel im TV und LIVE-STREAM verfolgt werden kann, gibt es hier.

Manchester City vs. Borussia Mönchengladbach heute: So sind die Übertragungsrechte an der Champions League verteilt

Noch bis Ende der Saison 2020/21 teilen sich der Pay-TV-Sender Sky und der Streamingdienst DAZN in Deutschland die Übertragungsrechte an der Champions League.

Im Achtelfinale zeigen Sky und DAZN jeweils eines der beiden Spiele an einem Tag exklusiv in voller Länge. Auf Sky gibt es zudem immer beide Spiele in der Konferenz.

Für die Achtelfinal-Rückspiele lag das Vorwahlrecht bei Sky.

Manchester City vs. Borussia Mönchengladbach heute: Die Übertragung im TV bei Sky

Der Bezahlsender aus Unterföhring entschied sich heute für das Rückspiel mit deutscher Beteiligung.

Die Vorberichterstattung beginnt wie an Champions-League-Abenden gewohnt um 19.30 Uhr. Im Studio sind Moderator Michael Leopold, Experte Dietmar Hamann und Erik Meijer dabei.

Das Spiel zwischen Manchester City und Borussia Mönchengladbach wird dann ab 20.50 Uhr auf Sky Sport2 (HD) und Sky Sport UHD gezeigt. Als Kommentator begleitet Martin Groß die Partie.

Um sich das Spiel ansehen zu können, benötigt Ihr ein Sky-Abo. Welches Paket Ihr benötigt und viele weitere Infos gibt es hier .



Quelle: Getty Images

Manchester City vs. Borussia Mönchengladbahc heute: Die Übertragung im LIVE-STREAM bei Sky Go und Sky Ticket

Das Spiel zwischen Manchester City und Borussia Mönchengladbach könnt Ihr ganz legal im LIVE-STREAM verfolgen. Welche zwei Möglichkeiten Sky dafür anbietet, erklären wir Euch jetzt.

Manchester City vs. Borussia Mönchengladbach: Die Übertragung im LIVE-STREAM bei Sky Go

Sky Go ist in jedem Abo-Vertrag bereits inklusive. Was müsst Ihr machen, um Sky Go nutzen zu können?

Ladet einfach die App auf das Endgerät Eurer Wahl herunter - dann kann es schon losgehen.

Manchester City vs. Borussia Mönchengladbach: Die Übertragung im LIVE-STREAM bei Sky Ticket

Sky Ticket ist eine gute Alternative für alle, die keinen Abo-Vertrag abschließen wollen.

Sky Ticket ist monatlich kündbar und ermöglicht zudem die Verbreitung auf deutlich mehr Geräten. Ihr könnt zwischen mehreren Sky-Ticket-Angeboten wählen. Um Manchester City gegen Borussia Mönchengladbach im Einzelspiel sehen zu können, benötigt Ihr eines der drei Supersport-Tickets.

Hier gibt es alle Informationen zu Sky Ticket.

Manchester City vs. Borussia Mönchengladbach heute: Aufstellungen

Gut eine Stunde vor Spielbeginn müssen die beiden Teams ihre Aufstellung bekanntgeben. Dann sind sie hier zu sehen.

Manchester City vs. Borussia Mönchengladbach: Highlights bei DAZN

Bei DAZN stehen kurz nach Spielende die Highlights aller Champions-League-Spiele zur Verfügung.

DAZN überträgt neben der Champions League auch ausgewählte Bundesligaspiele und Partien aus europäischen Top-Ligen live.

Der erste Monat ist bei DAZN für alle kostenlos. Falls Euch das Angebot dann überzeugt, bezahlt ihr entweder 11,99 Euro pro Monat oder 119,99 Euro pro Jahr.

Manchester City vs. Borussia Mönchengladbach heute im LIVE-TICKER

Ihr habt keine Möglichkeit, Euch das Spiel live im TV oder im LIVE-STREAM anzusehen? Dann nichts wie ran an den Goal-Liveticker. In diesem erfährt Ihr in Echtzeit alles zum Spiel zwischen Manchester City und Borussia Mönchengladbach.

Hier geht's zum LIVE-TICKER Manchster City vs. Borussia Mönchengladbach

Manchester City vs. Borussia Mönchengladbach heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick