Borussia Mönchengladbach, News und Gerüchte: Hofmann liebäugelt mit Abschied, Xhaka-Rückkehr via Tausch?

Arsenal will Gladbach ein Tausch-Geschäft vorschlagen. Ein alter Bekannter könnte für Zakaria zurückkehren. Alle News und Gerüchte zur Borussia.

Borussia Mönchengladbach News. Die aktuellsten Nachrichten, Informationen und Gerüchte von heute am Dienstag über die Fohlen zum Saisonende in der Bundesliga.

Alles, was Ihr aus den letzten Tagen zur Borussia wissen müsst, findet Ihr hier:

Borussia M'Gladbach, Transfers: Arsenal will angeblich Xhaka für Zakaria eintauschen

Premier-League-Klub FC Arsenal will nach Informationen von 90min Gladbachs Denis Zakaria nach England holen. Für den wechselwilligen Schweizer wollen die Gunners angeblich seinen Landsmann Granit Xhaka zurück zur Borussia schicken.

Nach dem endgültigen Verpassen des Europapokals will Trainer Mikel Arteta sein Team für die kommende Saison aufrüsten. Besonders im zentralen Mittelfeld soll das Spiel der Londoner verbessert werden. Zakaria sieht der spanische Coach daher als favorisierte Option. Der Gladbacher hatte ohnehin angedeutet, wechseln zu wollen und die Premier League soll wenn möglich die nächste Station für den 24-Jährigen werden.

Da in der nächsten Saison die Einnahmen aus dem Europapokal jedoch ausbleiben, muss auch Arsenal sparen. Mit Granit Xhaka könnten sie einen der Top-Verdiener von der Gehaltsliste streichen. Daher wollen die Klub-Verantwortlichen einen Tausch-Deal vorschlagen. Unklar bleiben jedoch die Konditionen eines solchen Transfers.

Zakaria besitzt bei Borussia Mönchengladbach nur noch einen Vertrag bis Sommer 2022. Sollte der Vertrag nicht verlängert werden, was aktuell die wahrscheinlichste Option ist, soll der Mittelfeldspieler verkauft werden. Granit Xhaka hatte von 2012 bis 2016 am Niederrhein gespielt. Arsenal verpflichtete ihn damals für 45 Millionen Euro von den Fohlen.

Borussia M'Gladbach, Transfers: Erwägt Hofmann einen Gladbach-Abgang?

Durch ein Interview mit der Mallorca Zeitung lässt Gladbachs Jonas Hofmann Gerüchte über einen Abgang aufkommen. In dem Gespräch meinte der 28-Jährige, dass es normal sei, nach Jahren im selben Verein das Bedürfnis zu haben, eine neue Aufgabe zu suchen.

"Ich habe immer betont, dass ich mich bei Borussia wohlfühle, und ich habe auch noch zwei Jahre Vertrag. Es ist aber menschlich, wenn man nach einiger Zeit in einem Verein womöglich den Drang hat, noch mal etwas anderes zu machen und zu erleben", so Hofmann.

Mit dem Blatt redete der deutsche Nationalspieler zudem über sein Domizil auf Mallorca und ein Projekt, das er nach seiner Karriere richtig angreifen möchte. Mit zwei Kumpeln ist er aktuell dabei, eine Architektur-/ Immobilienfirma zu gründen.

Sein Karriereende will Hofmann nicht allzu lange auf sich warten lassen. "Ich möchte meinem Körper nicht so sehr zusetzen, dass ich nach der aktiven Karriere den Rest meines Lebens auf Sport verzichten muss", erklärte der Mittelfeldmann seine Pläne. Sein Vertrag in Mönchengladbach läuft noch bis 2023.

Borussia M'Gladbach, Highlights: Die Zusammenfassung von Bayern München vs. Borussia M'Gladbach im Video

Borussia M'Gladbach, Spielplan: Diese Termine stehen bei den Fohlen bis zum Saisonende im Kalender