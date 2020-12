Borussia Mönchengladbach gegen Inter Mailand heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen: Alles zur Übertragung der Champions League

In der Champions League empfängt Gladbach am Dienstag Inter Mailand. Hier erfahrt Ihr, wo die Begegnung heute im TV und im LIVE-STREAM zu sehen ist.

möchte am Dienstag mit einem Sieg gegen den Einzug ins Achtelfinale der perfekt machen. Die Nerazzurri sind als Tabellenletzter der Gruppe B dagegen selbst auf drei Punkte angewiesen, möchten sie in Europa überwintern.

Beim ersten Aufeinandertreffen Ende Oktober lieferten sich die beiden Vereine einen offenen Schlagabtausch. Nachdem Inter-Stürmer Romelu Lukaku zu Beginn der zweiten Halbzeit zum 1:0 getroffen hatte (49.), gelang Gladbach durch Ramy Bensebaini erst der Ausgleich (63., Elfmeter) und anschließend durch Jonas Hofmann sogar der Führungstreffer (84.). Lukaku konnte wenige Minuten vor Schluss aber dennoch zum 2:2 ausgleichen (90.) und seinen Farben dadurch einen Punkt sichern.

Borussia Mönchengladbach ist am fünften Spieltag der Champions League gegen Inter Mailand gefordert. Ihr möchtet wissen, wo die Begegnung heute live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird? Dann seid Ihr hier genau richtig. In diesem Artikel liefert Euch Goal alle Informationen zur Übertragung.

Borussia Mönchengladbach gegen Inter Mailand heute live: Die Begegnung in der Übersicht

Begegnung Borussia Mönchengladbach - Inter Mailand Datum Dienstag, 1. Dezember | 21 Uhr Ort Borussia-Park, Mönchengladbach

Quelle: imago images / Horstmüller

Borussia Mönchengladbach gegen Inter Mailand heute live im TV sehen - geht das?

Es gibt gute Nachrichten für alle, die sich auf eine Übertragung des Duells im deutschen Fernsehen gefreut haben: Die Begegnung zwischen Gladbach und Inter Mailand wird am Dienstag sowohl im Einzelspiel auf DAZN als auch in der Konferenz auf Sky Sport 1 HD übertragen.

Gladbach gegen Inter Mailand mit der DAZN-App auf Eurem Fernseher sehen

Möchtet Ihr das Aufeinandertreffen über die kompletten 90 Minuten sehen, seid Ihr somit auf den Streamingdienst DAZN angewiesen. Das bedeutet aber nicht, dass Ihr deshalb auf das TV-Erlebnis verzichten müsst. In wenigen Schritten könnt Ihr Euch den LIVE-STREAM auch auf Eurem Fernseher anschauen.

Wenn Ihr einen Smart-TV besitzt, könnt Ihr Euch die kostenlose DAZN-Anwendung herunterladen. Habt Ihr diese installiert, müsst Ihr Euch nur noch mit Euren Anmeldedaten einloggen und schon könnt Ihr Gladbach gegen Inter Mailand auf dem großen TV-Bildschirm verfolgen.

Das ist Euch alles ein bisschen zu schnell gegangen? Kein Problem: Die Kollegen von DAZN News erklären Euch in einem separaten Artikel ausführlich, wie die DAZN-App funktioniert und wie Ihr den Streamingdienst damit auf Eurem Fernseher zum Laufen bringt. Folgt dafür einfach diesem Link.

Borussia Mönchengladbach gegen Inter Mailand heute im LIVE-STREAM erleben

Auch im LIVE-STREAM gilt die oben beschriebene Regelung: DAZN zeigt Gladbach gegen Inter Mailand in voller Länge im LIVE-STREAM, während Sky die Begegnung auf seinen Streamingdiensten Sky Go und Sky Ticket in der Konferenz zeigen darf. In diesem Abschnitt möchten wir uns jedoch die Übertragung auf DAZN genauer ansehen.

Der Streaminganbieter geht wie gewohnt um 20.45 Uhr auf Sendung. Moderator Alex Schlüter hat viele interessante Vorberichte im Gepäck und wird Euch gemeinsam mit Experte Sandro Wagner auf das Duell einstimmen. Mit dem Anstoß übernimmt Kommentator Uli Hebel am Mikrofon und wird Euch durch den Abend begleiten.

Um allerdings die Champions League auf DAZN erleben zu können, werdet Ihr nicht um ein kostenpflichtiges Abonnement herumkommen. Dieses kostet 11,99 Euro monatlich oder im Jahresabo einmalig 119,99 Euro . Mit dem kostenlosen Probemonat könnt Ihr DAZN allerdings zunächst 30 Tage lang unverbindlich testen.

Ihr habt Fragen zu DAZN? Unter diesen Links findet Ihr alle Antworten:

Quelle: Getty Images

Borussia Mönchengladbach gegen Inter Mailand: Die Highlights auf DAZN sehen

Bei DAZN könnt Ihr das Aufeinandertreffen zwischen Gladbach und Inter Mailand aber nicht nur live verfolgen. Zusätzlich bietet Euch der Streamingdienst auch die Option, die gesamten 90 Minuten im Re-Live zu erleben oder Euch die Highlights in einer kompakten Zusammenfassung anzusehen.

Diese stehen Euch bereits wenige Minuten nach Abpfiff zur Verfügung und sind anschließend mehrere Wochen lang auf der Plattform zu erreichen. Bitte denkt jedoch daran, dass auch hier ein DAZN-Abo Voraussetzung ist, um den Service nutzen zu können. Hier findet Ihr nochmals alle TV-Rechte von DAZN im Überblick.

Borussia Mönchengladbach gegen Inter Mailand: Der LIVE-TICKER von Goal

Ihr möchtet kein zusätzliches DAZN-Abonnement abschließen, aber trotzdem über die Champions League auf dem Laufenden bleiben? Dann ist der kostenlose LIVE-TICKER von Goal die Lösung. Damit verpasst Ihr garantiert kein Tor, keine Auswechslung auch sonst keine entscheidende Szene.

Den LIVE-TICKER könnt Ihr sowohl über unsere Webseite als auch über die kostenlose Goal-App abrufen. Diese könnt Ihr Euch aus dem Google Play-Store und dem App-Store herunterladen. Einmal installiert, könnt Ihr Euch in unserer App täglich über Euren Lieblingsverein informieren.

Borussia Mönchengladbach gegen Inter Mailand heute live: Die Übertragung auf einen Blick