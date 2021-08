Es ist wieder soweit! Gladbach und Bayern eröffnen die neue Bundesliga-Saison 21/22. Wo Ihr das Auftaktspiel live schauen könnt, erfahrt Ihr hier.

Die Bundesliga-Saison, sie startet wieder! Am 13. August eröffnen Borussia Mönchengladbach und der FC Bayern München die Saison 2021/2022. Um 20.30 Uhr wird in der Bundesliga dann endlich wieder gegen den Ball getreten. Die Vorzeichen sind für beide Mannschaften sehr spannend. Sowohl bei den Fohlen (Adi Hütter), als auch beim deutschen Rekordmeister (Julian Nagelsmann) steht ein neuer Übungsleiter an der Seitenlinie.

Traditionell tat sich Bayern in der jüngeren Vergangenheit sehr schwer gegen Gladbach. Seit acht Spielen wechselte sich der Sieger jedes mal ab. Das letzte offizielle Duell konnten die Münchner mit 6:0 für sich entscheiden. Demzufolge wäre nun erneut die Borussia am Zug. Die allerdings konnte Bayern kürzlich in einem Testspiel mit 2:0 bezwingen. Fraglich also, welcher Trend hier bricht.

Gladbach hat im Gegensatz zum kommenden Gegner eine fabelhafte Vorbereitung hinter sich. Die Generalprobe im DFB Pokal gegen den 1. FC Kaiserslautern (1:0-Sieg) gelang ebenfalls. Für den FC Bayern ist der Bundesliga-Auftakt das erste Pflichtspiel der Saison. Das Pokalduell gegen den Bremer SV musste coronabedingt auf den 25. August verschoben werden. Es wird interessant zu sehen sein, welcher Trainer seiner Mannschaft seine Spielidee besser hat einflößen können.

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München heute live sehen: Der Bundesliga-Auftakt im Überblick

Wettbewerb Bundesliga | 1. Spieltag Begegnung Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München Anpfiff 13. August - 20.30 Uhr Ort Stadion im Borussia-Park (Mönchengladbach, Deutschland)

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München: Das Eröffnungsspiel heute live im TV

Der Bundesliga-Auftakt zwischen Gladbach und dem FC Bayern wird live im TV zu verfolgen sein. Neben der Berichterstattung im Pay-TV bei DAZN wird die Begegnung auch im Free-TV übertragen. Dort konnte sich Sat.1 die Übertragungsrechte für das Spiel sichern.

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München heute live auf DAZN: So wird das Eröffnungsspiel gezeigt

Die Auftaktpartie zwischen den Fohlen und dem deutschen Rekordmeister ist eines von vielen ausgewählten Bundesligaspielen, an denen sich DAZN die Rechte hat sichern können. Live und in voller Länge ist das Aufeinandertreffen zwischen den beiden Traditionsklubs dort zu sehen.

Anpfiff der Partie ist zwar um 20.30 Uhr, allerdings startet die Übertragung bei DAZN bereits um 19.30 Uhr. Es werden Vorberichte, Interviews und Hintergrundanalysen geliefert. Moderiert wird das ganze von Alex Schlüter. Das Geschehen auf dem Platz wird am Mikrofon kommentiert von Uli Hebel, dem Experte Sandro Wagner zur Seite stehen wird.

Beginn: 20 Uhr

Anpfiff: 20.30 Uhr

Experte: Sandro Wagner

Moderator: Alex Schlüter

Kommentator: Uli Hebel

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München heute live im Free-TV bei Sat.1

Ähnlich verhält es sich auch bei Sat.1. Dort startet der Sender ebenfalls eine Stunde vor Anpfiff mit der Übertragung. Moderator-Star Matthias Opdenhövel wird dort durch den Abend führen. Kommentiert wird der Bundesliga-Auftakt von der Stimme von Wolff-Christoph Fuss. Im Anschluss an die Partie werden Stimmen der Beteiligten gesammelt.

Zudem liefert der Sender kurz nach Abpfiff auch eine Zusammenfassung der Ereignisse, in der nochmal die Highlights der Partie gezeigt werden.

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München heute kostenlos im LIVE-STREAM: So geht's

Der Sender Sat.1 bietet Euch auch die Möglichkeit, das Spiel über einen LIVE-STREAM zu verfolgen. Dieser ist kostenlos, erfordert aber eine Registrierung Eurerseits. Über diesen Link gelangt Ihr dorthin. Solltet Ihr dies bereits getan haben, kommt Ihr über diesen Link direkt zum LIVE-STREAM von Sat.1.

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München: Die Bundesliga als LIVE-STREAM auf DAZN

Wie erwähnt konnt sich DAZN für die Bundesliga-Saison 2021/2022 die Live-Übertragungsrechte an mehreren ausgewählten Bundesliga-Partien sichern. Allerdings gibt es auch viele weitere Sportarten auf der Streamingplattform zu sehen. Unter anderem die NBA, NFL oder auch NHL. Interessiert Euch dieses Angebot? Dann sei hier vermerkt: Es ist leider nicht kostenlos.

Neben einzelnen Übertragungsrechten für die Bundesliga konnte sich DAZN auch erheblich mehr Rechte für die Königsklasse sichern. Des Weiteren sind wie erwähnt auch andere Sportarten prominent vertreten. Dazu zählen zum Beispiel Darts, Baseball oder sogar Handball. Das ganze Angebot von DAZN könnt ihr zudem mit einem kostenlosen Probemonat testen.

DAZN stellt ein monatliches Abonnement für Euch 14,99 Euro bereit. Ihr könnt aber auch ein Jahresabo abschließen. Dieses würde bei 149,99 Euro liegen. Auf den Monat heruntergebrochen sind das umgerechnet 12,50 Euro pro Monat.

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München: Die möglichen Aufstellungen

Mögliche Aufstellung Borussia Mönchengladbach:

Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Scally - Kramer, Neuhaus - Herrmann, Stindl, Wolf - Pléa

Mögliche Aufstellung FC Bayern München:

Neuer - Pavard, Upamecano, Nianzou, Davies - Goretzka, Kimmich - Sané, Müller, Coman - Lewandowski

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München heute live: TV-Übertragung und LIVE-STREAM in der Übersicht

