Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen heute live: TV, LIVE-STREAM - die Infos zur Übertragung

Zum Topspiel der Bundesliga am Samstagabend empfängt Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga heute Bayer Leverkusen. Angepfiffen wird die Begegnung um 18.30 Uhr im Gladbacher Borussia-Park.

Seit nunmehr vier Spielen war für die Gladbacher im Nachbarschaftsduell mit Leverkusen nichts mehr zu holen. Auch in dieser Saison spielt die Werkself bisweilen wieder stark auf und befindet sich in der Tabelle vor dem BRW-Rivalen. Die Fohlen dürften jedoch mit einigem Selbstvertrauen in diese Partie gehen, denn im letzten Spiel schlug man keinen geringeren als den FC Bayern München!

Reißt heute die Siegesserie der Leverkusener gegen Gladbach oder fahren sie den fünften Sieg im fünften Spiel ein? GOAL liefert die Infos zur Übertragung.

Borussia Mönchengladbach vs. Bayer Leverkusen heute live: Die Daten zum Spiel in der Bundesliga

Borussia Mönchengladbach vs. Bayer Leverkusen heute live im TV: Dieser Sender überträgt das Topspiel der Woche

Das Derby steigt heute und zahlreiche Fans fragen sich, ob die Begegnung im Fernsehen übertragen wird. Wir können Euch bereits früh gute Nachrichten überbringen: Ja, die Partie zwischen Gladbach und der Werkself ist heute live im TV zu sehen!

Der Bezahlsender Sky hat sich die Rechte für alle Bundesligaspiele am Samstag gesichert und zeigt die Begegnung somit exklusiv!

Neben Sky zeigt auch DAZN die Bundesliga. Jedoch nicht am Samstag, sondern stattdessen alle Spiele am Freitag und Sonntag.

Bundesliga heute live auf Sky: Die Übertragung von Borussia Mönchengladbach vs. Bayer Leverkusen im Pay-TV

Auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) seht Ihr die gesamte Partie live. Ab 17.30 Uhr beginnen die Vorberichte zur Begegnung. Um heute live dabei zu sein, wird allerdings eine kostenpflichtige Mitgliedschaft bei Sky benötigt. Die Kosten variieren dabei je nach gewähltem Paket.

Informieren könnt Ihr Euch über die Mitgliedschaften an dieser Stelle.

Borussia Mönchengladbach vs. Bayer Leverkusen heute live im Internet: Sky überträgt die Bundesliga im LIVE-STREAM

Im Zeitalter der Digitalisierung ist es natürlich auch möglich, das Spiel live im Internet zu verfolgen.

Sky bietet hierfür zwei Plattform-Lösungen an. Sky Go spricht alle mit bestehender Mitgliedschaft an und Sky Ticket ist die beste Wahl für all jene, die keine langen Laufzeiten wollen, oder nur bestimmte Inhalte streamen möchten.

Borussia Mönchengladbach vs. Bayer Leverkusen heute live im STREAM: Die Übertragung auf Sky Go

Alle Kunden des Bezahlsenders aus Unterföhring wissen es wohl bereits schon - wir wiederholen es jedoch trotzdem noch einmal:

Sky Go ist bereits in Eurer Mitgliedschaft inbegriffen und ermöglicht es Euch, die Inhalte analog zur TV-Übertragung im LIVE-STREAM abzurufen.

Auch On-demand-Inhalte (Filme, Dokus, etc.) könnt Ihr mit Sky Go auf Eurem Smartphone, Desktop oder Tablet verfolgen.

Um Sky Go nutzen zu können, müsst Ihr Euch lediglich die App auf Euer Device installieren und die Anmeldung mittels Kundennummer und Passwort abschließen.

Borussia Mönchengladbach vs. Bayer Leverkusen heute live im STREAM: Die Übertragung auf Sky Ticket

Sky Ticket bietet ähnliche Funktionen wie Sky Go: Ihr könnt LIVE-Inhalte im STREAM abrufen, oder On-demand-Inhalte streamen. Der Unterschied ist, dass Sky Ticket auch Nicht-Kunden von Sky nutzen können.

Das Monatsticket ist bereits ab 29,99 Euro pro Monat zu haben und kann jederzeit gekündigt werden.

Das Jahresticket kostet die ersten 12 Monate 24,99 Euro pro Monate und passt sich anschließend auf den Monatstarif an.

Ein weiterer Unterschied: Sky Ticket kann auf mehreren Devices genutzt werden. Während Sky Go nur auf dem Handy, Tablet und Desktop genutzt werden kann, ist Sky Ticket auch auf Smart-TVs oder Konsolen verfügbar.

Weitere Infos zu Sky Ticket findet Ihr auf der offiziellen Homepage.

Borussia Mönchengladbach vs. Bayer Leverkusen heute live im TV und STREAM: Die Aufstellungen

Neben den Infos zur Übertragung findet Ihr an dieser Stelle rund eine Stunde vor Spielbeginn die offiziellen Aufstellungen beider Teams.

Bundesliga im kostenlosen LIVE-TICKER verfolgen: Borussia Mönchengladbach vs. Bayer Leverkusen heute live bei GOAL

Auch LIVE-TICKER-Fans kommen heute auf Ihre Kosten. GOAL berichtet im kostenlosen LIVE-TICKER über die wichtigsten Spielszenen - und das nahezu in Echtzeit!

