Bleibt Hansi Flick Bundestrainer? Wer entscheidet über den zukünftigen Coach der Nationalmannschaft?

Hansi Flick muss Deutschlands WM-Vorrundenaus in Katar als Bundestrainer verantworten. Bleibt er dennoch im Amt?

Zum zweiten Mal in Folge hat Deutschland bei der WM 2022 in Katar die Vorrunde einer Weltmeisterschaft nicht überstanden. Trotz des 4:2-Erfolgs gegen Costa Rica im Gruppenfinale schied das DFB-Team am Donnerstagabend aus, da Spanien im Parallelspiel Japan unterlag.

"Das Aus hat sich heute nicht entschieden, es waren 20 Minuten gegen Japan", sagte Bundestrainer Hansi Flick und bezog sich damit auf die unglückliche 1:2-Auftaktniederlage gegen die Japaner. "Wir hatten keine Effizienz in diesem Turnier", führte er aus.

Aufgrund des bitteren und so frühen Ausscheidens kamen natürlich umgehend Diskussionen darüber auf, ob Flick die deutsche Nationalmannschaft weiterhin betreuen wird. GOAL versorgt Euch in diesem Artikel mit allen Informationen zum aktuellen Stand.

Nach WM Aus von Deutschland: Will Hansi Flick Bundestrainer bleiben?

Kurz und knapp: Ja. Das machte Flick schon unmittelbar nach dem erneuten Vorrunden-Aus bei einer WM deutlich:"Mir macht es Spaß. Wir haben eine gute Mannschaft, gute Spieler, die nachkommen. Von daher liegt es nicht an mir", sagte Flick, der die Heim-EM 2024 in Deutschland schon als nächstes ganz großes Ziel ausgegeben hat.

Flick, der den Job als Bundestrainer Anfang August 2021 als Nachfolger von Joachim Löw angetreten hatte, besitzt beim DFB noch einen bis nach der nächsten EM gültigen Vertrag, der am 31. Juli 2024 ausläuft. Er selbst würde also gerne bis mindestens dahin weitermachen, ein Rücktritt ist ausgeschlossen.

DFB Team: Bleibt Hansi Flick Trainer? Wer entscheidet darüber und wann?

DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat sich in seiner Rolle als Führungskraft des Verbandes bereits zur Zukunft von Hansi Flick geäußert.

Vor dem Abflug aus Katar zurück nach Deutschland kündigte Neuendorf am Freitagvormittag (2. Dezember) ein Treffen in der kommenden Woche an, bei dem eine erste Analyse der WM 2022 stattfinden soll. Neben Neuendorf und Flick werden auch Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff und DFL-Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke der Zusammenkunft beiwohnen.

Ob dabei bereits eine endgültige Entscheidung über die Zukunft auf der Position des Bundestrainers getroffen wird, bestätigte Neuendorf ebenso wenig wie er Flick eine Jobgarantie ausstellte. Nach dem Treffen werde es ein Update für die Öffentlichkeit geben.

Nach Aus bei der WM 2022: Bleibt Hansi Flick Trainer? Seine bisherige Bilanz als DFB Chefcoach

Amtsantritt 1. August 2021 Spiele 19 Siege 11 Unentschieden 6 Niederlagen 2 Turniere WM 2022 (Vorrundenaus) Vertrag bis 31. Juli 2024

Bleibt Hansi Flick trotz WM Aus Bundestrainer? Die Reaktionen

Unmittelbar nach dem Ausscheiden übte der frühere Nationalspieler Sami Khedira in seiner Rolle als ARD-Experte zwar auch Kritik an Flick, sprach sich aber für dessen Verbleib aus.

🎙️ Hansi Flick nach #CRCGER:

"Das Aus ist nicht heute entschieden worden. Wir hatten in diesem Turnier keine Effizienz, deswegen sind wir ausgeschieden. Das müssen wir erst einmal verarbeiten. Die Enttäuschung ist riesengroß."#WM2022 | 📸 GES Sportfoto pic.twitter.com/Nh3kq21n8F — DFB-Team (@DFB_Team) December 1, 2022

"Er ist sehr klar, hat ein super Team und eine gute Spielidee. Er ist streng, aber gleichzeitig auch ein Menschenfänger. Ich würde mir wünschen, dass Hansi bleibt", so Khedira.

In die andere Richtung geht ein Statement von Sky-Experte Dietmar Hamann, ebenfalls ehemaliger DFB-Akteur: "Ich halte es für ausgeschlossen, dass wir mit dem Trainer weitermachen können. Wir haben nach diesem Debakel nur 18 Monate Zeit bis zur Heim-EM, das war ja jämmerlich", erklärte Hamann.