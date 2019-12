Biathlon auf Schalke heute live im TV und LIVE-STREAM: Alles zur Übertragung der World Team Challenge aus Gelsenkirchen

Es ist wieder soweit: Auf Schalke findet auch 2019 Biathlon statt. Hier erfahrt Ihr, wie das Event live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Kurz vor dem Jahreswechsel schaut die Biathlon-Welt wieder gespannt nach Gelsenkirchen. Das alljährliche Rennen der World Team Challenge auf Schalke steht auf dem Programm.

Es ist bereits das 18. Mal, das die World Team Challenge im Biathlon auf Schalke stattfindet. Das Rennen zählt zwar nicht zum offiziellen Biathlon-Weltcup-Kalender, ist aber stets eines der Highlights des Jahres im Kalender.

Ihr wollt den Wettkampf live anschauen, aber wisst nicht, wo. Dann hat Eure Suche jetzt ein Ende: In diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen, wie Biathlon auf Schalke heute live im TV und LIVE-STREAM gezeigt wird.

Biathlon auf Schalke: Das Event im Überblick

Was? World Team Challenge im Biathlon auf Schalke Wann? Samstag, 28. Dezember 2019 Wo? Veltins-Arena in Gelsenkirchen Wie viele Zuschauer? 46.412 (ausverkauft)

Biathlon auf Schalke live im TV sehen - so geht's

Wenn am Samstag Biathlon auf Schalke stattfindet, wird der Wettbewerb auch live im TV zu sehen sein. In diesem Abschnitt erfahrt ihr, wie genau das geht.

Biathlon auf Schalke live im TV - auch 2019 bei der ARD

Das Erste überträgt den Biathlon-Wettbewerb aus Schalke am Samstag live im Free-TV. Ab 18 Uhr überträgt der Sender live aus der Gelsenkirchener Veltins-Arena.

Biathlon auf Schalke live bei Eurosport1 im TV

Auch Eurosport überträgt das Event aus Gelsenkirchen live im TV - auf dem Kanal Eurosport 1 kommen alle Biathlon-Fans auf ihre Kosten. Dort beginnt die Übertragung um 18.10 Uhr.

Biathlon auf Schalke im LIVE-STREAM anschauen - es gibt mehrere Möglichkeiten

Das Internet ist zum neuen Zuhause im Live-Sport geworden. So gut wie alle Sport-Events, die im Fernsehen gezeigt werden, laufen auch im Internet via LIVE-STREAM - und sogar noch mehr! Hauptgrund ist dabei die Streaming-Plattform DAZN, die auch Biathlon aus Gelsenkirchen im Programm hat.

Biathlon auf Schalke auf DAZN via Eurosport im LIVE-STREAM sehen

Seit dem 1. August 2019 sind der Streaming-Dienst DAZN und der TV-Sender Eurosport Kooperationspartner. Inzwischen laufen viele Sportveranstaltungen, bei denen Eurosport die Übertragungsrechte besitzt, zusätzlich auf DAZN.

Auch der Biathlon-Wettbewerb auf Schalke ist Teil dieses Abkommens. Die Übertragungen aus Gelsenkirchen laufen somit auf DAZN im dort angebotenen Eurosport-Channel!

Um das Angebot von DAZN nutzen zu können, wird jedoch ein Abonnement benötigt.

Solltet Ihr das Angebot danach weiterführen wollen, könnt Ihr für 11,99 Euro pro Monat ein Abo abschließen, das jederzeit monatlich gekündigt werden kann. Wer sich direkt für ein Jahr anmeldet, zahlt insgesamt 119,99 Euro - das sind weniger als zehn Euro pro Monat.



Biathlon auf Schalke heute im LIVE-STREAM im Eurosport-Player

Da Eurosport den Wettkampf der Nationen live im TV zeigt, ist Biathlon aus Schalke natürlich auch beim Sender der Discovery Group im LIVE-STREAM zu sehen. Eurosport Player heißt hier die Lösung. Die Übertragung dort ist inhaltlich deckungsgleich mit der aus dem TV und beginnt ebenfalls um 18.10 Uhr.

Biathlon auf Schalke heute im LIVE-STREAM der ARD

Eine weitere Möglichkeit, die Biathlon im LIVE-STREAM zu verfolgen, bietet die ARD. Im Internet läuft auf www.ard.de dieselbe Übertragung wie im Fernsehen. Dort wird der Wettkampf aus der Veltins-Arena live gezeigt.

Am Samstag startet der Stream aus Gelsenkirchen zur Übertragung der World Team Challenge um 17.58 Uhr. Die Veranstaltung wird insgesamt rund zwei Stunden dauern. Über diesen Link gelangt Ihr direkt zum LIVE-STREAM der ARD.

Biathlon auf Schalke live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung im Überblick

In der nachfolgenden Tabelle findet Ihr alle Informationen, wie Biathlon heute live gezeigt wird, auf einen Blick. So bringt Ihr nichts durcheinander und könnt entspannt eine passende Übertragung für Euch auswählen.

Biathlon auf Schalke 2019 live im ... TV ARD, Eurosport LIVE-STREAM DAZN, Eurosport Player, ARD Mediathek

Biathlon auf Schalke live, der Vorbericht - Letztes Rennen der Biathlon-Königin: Dahlmeier-Abschied auf Schalke

Abschied auf Schalke: Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier steht bei der World Team Challenge in Gelsenkirchen ein letztes Mal im Fokus.

Noch einmal eine große Show? Vielleicht sogar ein Sieg? Bei ihrem sportlichen Abschied von der Biathlon-Bühne liebäugelt "Frührentnerin" Laura Dahlmeier mit einem perfekten letzten Rennen. "Sobald ich natürlich meine Startnummer anhabe, gebe ich Gas", versichert die Doppel-Olympiasiegerin, ehe sie bei der diesjährigen World Team Challenge auf Schalke ein letztes Mal in die Loipe geht.

Bei der 18. Auflage des Showevents in der Gelsenkirchener Fußballarena geht die 26-Jährige am Samstag (18.15 Uhr/ARD) mit Philipp Nawrath an den Start. Wirklich weg wird die Biathlon-Königin aber auch nach diesem Rennen nicht sein. Beim Weltcup in hatte Dahlmeier vor Weihnachten ihr TV-Debüt im ZDF gegeben, bei dem sie in der ersten Saison nach einer von ihr geprägten Ära zum Expertenteam zählt.

Nun wird mit reichlich Wohlwollen noch einmal auf ihre Leistung geschaut. "Ich werde mein Bestes geben, um ein perfektes letztes Rennen zu laufen. Zwingend gewinnen muss ich nicht, es ist schon großartig, dabei zu sein", sagte Dahlmeier. Rund 4000 Kubikmeter Schnee aus der Neusser Skihalle und mehr als 45.000 Zuschauer in der ausverkauften Arena sorgen für einen spektakulären Rahmen.

Der Trainingsaufwand ist wohl kaum mit dem in ihrer aktiven Laufbahn zu vergleichen. Aber konkurrenzfähig dürfte die Garmisch-Partenkirchenerin allemal sein. Erst im November hatte Dahlmeier, die in München ein Studium der Sportwissenschaften absolviert, für den Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) bei der Berglauf-WM teilgenommen. Im argentinischen Villa la Angostura bewältigte sie einen Höhenunterschied von mehr als 2000 Metern und belegte den 27. Platz.

Im Biathlon hatte sie in ihrer kurzen, aber umso erfolgreicheren Karriere alles gewonnen: zwei Mal olympisches Gold, sieben Weltmeisterschaften, einmal den Gesamtweltcup, zudem die Auszeichnung als Sportlerin des Jahres 2017. "Es war sicherlich nicht immer einfach, ich bin aber extrem dankbar, dass ich alles das erreichen durfte", sagte Dahlmeier, die zum Ende ihrer Karriere immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte.

Auf Schalke, wo sie 2013 gewinnen konnte, bekommt sie es mit einem hochklassigen Teilnehmerfeld zu tun. Der Deutsche Skiverband (DSV), der sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen einen denkbar schwachen Saisonstart hinlegte, ist neben Dahlmeier und Nawrath mit Verfolgungsweltmeisterin Denise Herrmann und Benedikt Doll vertreten. Nawrath war am Freitag für den kurzfristig erkrankten Ex-Weltmeister Erik Lesser nachgerückt. Auch die Titelverteidiger Dorothea Wierer und Lukas Hofer aus sind in diesem Jahr wieder dabei.

Insgesamt gehen beim Nationen-Wettkampf zehn Teams am Start, zunächst im Massenstart, dann in der Verfolgung. Die Frauen laufen zweimal vier Runden auf der 1,3 km langen Loipe, die Männer müssen jeweils fünf Runden absolvieren.

Sportlich gesehen hat das Event, für das keine Weltcup-Punkte vergeben werden, aber einen eher geringen Stellenwert. Die Show dient der Vermarktung der Sportart - und ist für die Athleten ein kleiner Vorgeschmack auf die Rennen in Oberhof (6. bis 12. Januar) sowie in Ruhpolding (13. bis 19. Januar). Nur Dahlmeier wird dann wieder zurück in die Zuschauerrolle rücken.

