Biathlon heute live: Der Weltcup in Oberhof live im TV und LIVE-STREAM

Nach der Weihnachtspause kehrt der Biathlon-Weltcup in diesen Tagen in den Alltag zurück. Diese und nächste Woche finden die Wettkämpfe in Deutschland statt. Hierbei machen jene im thüringischen Oberhof den Auftakt. Sowohl die Männer als auch die Frauen messen sich im Sprint, in der Mixed-Staffel, in der Single-Mixed-Staffel sowie in Verfolgung.

Der Biathlon Weltcup in Oberhof heute live: Hier könnt Ihr Euch bei DAZN anmelden

Bei den Männern hat der Franzose Émilien Jacquelin im Biathlon-Gesamtweltcup die Nase vorn. Der 26-Jährige weist allerdings lediglich zwei Punkte Vorsprung auf den Landsmann Quentin Fillon Maillet auf. Jacquelin setzte sich am 19. Dezember beim bisher einzigen Massenstart und vor heimischen Publikum in Annecy-Le Grand-Bornand durch. Zudem belegt er im Sprint- und im Verfolgungsweltcup den zweiten Platz.

Bei den Frauen führt die Norwegerin Marte Olsbu Røiseland im Gesamtweltcup mit 417 Punkten. Hierbei holte die 31-Jährige bisher 30 Zähler mehr als die Zweite, die Schwedin Elvira Öberg. Røiseland belegt sowohl im Sprint- als auch im Verfolgungsweltcup den ersten Rang. Überdies rangiert sie im Einzelweltcup auf dem sechsten und im Massenstartweltcup auf dem zehnten Platz. In Annecy-Le Grand-Bornand hatte sie beim Sprint das bessere Ende für sich. Die Mixed-Staffel sowie die Single-Mixed-Staffel stehen erstmals in dieser Saison auf dem Programm.

In dieser Woche macht der Biathlon Weltcup in Oberhof Station. Hierbei treten alle Athleten im Sprint, in der Mixed-Staffel, in der Single-Mixed-Staffel und in der Verfolgung an. Bei GOAL gibt es sämtliche Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM.

Sprint Mixed-Staffel Single-Mixed-Staffel Verfolgung 7. Januar 2022 (Männer) 7. Januar 2022 (Frauen) 8. Januar 2022 8. Januar 2022 9. Januar 2022 11.20 Uhr (Männer) 14.10 Uhr (Frauen) 12.15 Uhr 14.45 Uhr 12.30 Uhr (Männer) 14.45 Uhr (Frauen) Oberhof Oberhof Oberhof Oberhof

Dank einer entsprechenden Vereinbarung mit der IBU strahlen ARD und ZDF etliche Wettkämpfe aus. Dazu gehören auch zahlreiche in diesem Weltcup. Aber wie sieht es mit den Übertragungen der Rennen in Oberhof aus?

GOAL hat diesbezüglich erfreuliche Nachrichten für Euch, denn die ARD strahlt alle Wettbewerbe in diesen Tagen aus. Damit könnt Ihr Euch beide Sprint- und Verfolgungsrennen sowie die Mixed- und die Single-Mixed-Staffel ansehen. Hierbei könnt Ihr die Wettkämpfe auch in HD genießen. Und sie werden im Rahmen der Sportschau-Sendungen übertragen. Doch schreibt Euch nun die Eckdaten auf:

Sender: ARD (HD)

ARD (HD) 10 km Sprint der Männer: Freitag ab 11.20 Uhr

Freitag ab 11.20 Uhr 7,5 km Sprint der Damen : Freitag ab 14.10 Uhr

: Freitag ab 14.10 Uhr Mixed-Staffel: Samstag ab 12.05 Uhr

Samstag ab 12.05 Uhr Single-Mixed-Staffel: Samstag ab 14.40 Uhr

Samstag ab 14.40 Uhr 12,5 km Verfolgung der Männer : Sonntag ab 12.20 Uhr

: Sonntag ab 12.20 Uhr 10 km Verfolgung der Frauen: Sonntag ab 14.40 Uhr

Ferner könnt Ihr sämtliche Wettkämpfe im Rahmen des Biathlon-Weltcups ebenso bei Eurosport schauen. Und damit auch bei DAZN, da alle Kunden des Streamingdienstes Zugriff auf Eurosport 1 und auf Eurosport 2 haben.

Nachdem Eurosport und dessen Mutterkonzern Discovery ebenso Rechtehalter für den alpinen Ski-Weltcup sowie fürs Skispringen sind, könnt Ihr auch hiervon profitieren. Überdies besitzt DAZN die Exklusivrechte für etliche Fußball-Wettbewerbe, für die NFL, die NBA, den Handball-Europacup, die MMA, Boxen sowie Darts.

❄ Die Vorbereitung auf den #Biathlon-Weltcup in #Oberhof Anfang Januar laufen auf Hochtouren. Schnee ist reichlich vorhanden, die Loipen sind präpariert, jetzt geht es an die Feinabstimmung. https://t.co/toBNzvr2Zn — Sport im Osten (@SportimOsten) December 28, 2021

Der Bezahlanbieter stellt Euch Monats- und Jahresabos zur Verfügung. Die erstgenannte Option kostet 14,99 Euro und damit ein Zehntel des Jahresvertrags. Und das bedeutet wiederum, dass Ihr bei einer Vertragsdauer von zwölf Monaten zwei davon gratis bekommt. Ihr könnt es aber auch so sehen, dass Ihr monatlich 2,50 Euro weniger auf den Tisch legt. Doch lest Euch am besten hier bei GOAL alle Details zu den Verträgen mit DAZN durch.

Ihr müsst Euch um zwei Schritte kümmern, wobei Ihr für beide wenige Minuten benötigt. Nach der Anmeldung gilt es für Besitzer von Smart-TVs ausschließlich, die Gratis-App herunterzuladen. Zudem könnt Ihr einen gewöhnlichen Fernseher per HDMI-Kabel mit einem Notebook oder einem PC verbinden. Hierbei bleiben die Schlüsselinfos zu den Übertragungen des Biathlon-Weltcups in Oberhof gleich:

Sender: Eurosport / DAZN

Eurosport / DAZN 10 km Sprint der Männer: Freitag ab 11.20 Uhr

Freitag ab 11.20 Uhr 7,5 km Sprint der Damen : Freitag ab 14.10 Uhr

: Freitag ab 14.10 Uhr Mixed-Staffel: Samstag ab 12.05 Uhr

Samstag ab 12.05 Uhr Single-Mixed-Staffel: Samstag ab 14.30 Uhr

Samstag ab 14.30 Uhr 12,5 km Verfolgung der Männer : Sonntag ab 12.20 Uhr

: Sonntag ab 12.20 Uhr 10 km Verfolgung der Frauen: Sonntag ab 14.30 Uhr

Wie Euch GOAL bereits durch die Blume erklärte, könnte Ihr Euch alle Wettkämpfe in Oberhof ebenso im LIVE-STREAM ansehen. Genau genommen strahlt DAZN nicht ausschließlich die Biathlon-Rennen, sondern zahlreiche andere Sportereignisse im Internet aus. Außerdem könnt Ihr das gesamte verlängerte Weltcup-Wochenende genauso gut kostenlos online mitverfolgen. Das habt Ihr der Tatsache, dass die ARD rund um die Uhr einen Live-Stream bereitstellt, zu verdanken.

