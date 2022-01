Biathlon heute live: Der Massenstart der Männer in Antholz im TV und LIVE-STREAM

An diesem Wochenende gehen die Wettkämpfe des Biathlon Weltcups im italienischen Antholz über die Bühne. Hierbei steht heute etwa um 12.50 Uhr im Südtiroler Wintersportort der 15 km Massenstart der Männer auf dem Programm. Damit findet das zweite Rennen in dieser Disziplin in der Saison 2021/2022 statt.

Der erste davon wurde im Rahmen der vierten Station dieses Biathlon Weltcups im französischen Annecy-Le Grand-Bornand ausgetragen. Dort feierten die Lokalmatadoren einen Doppelsieg. Émilien Jacquelin setzte sich vor Quentin Fillon Maillet durch. Dahinter landete der Norweger Tarjei Bø auf dem dritten Platz.

Überdies platzierten sich zwei deutsche Biathleten unter den Top-10. Genauer gesagt belegten Johannes Kühn und Benedikt Doll den siebten und den achten Rang. Doll tankte zuletzt mit einem zweiten Platz beim Sprint in Ruhpolding Selbstvertrauen. Hingegen steht hinter Kühns Antreten in Antholz ein dickes Fragezeichen.

An diesem Wochenende gastiert der Biathlon Weltcup im italienischen Antholz. Heute steht im Südtiroler Wintersportort als erster Programmpunkt der 15 km Massenstart der Männer auf dem Programm. GOAL bietet Euch sämtliche Informationen zur Live-Übertragung im Fernsehen sowie im LIVE-STREAM.

Biathlon heute live, Massenstart der Männer in Antholz: Die Eckdaten auf einen Blick

Wettbewerb: 15 km Massenstart der Männer Datum: 22. Januar 2022 Startzeit: 12.50 Uhr Austragungsort: Antholz (Südtirol, Italien)

Biathlon heute live im TV anschauen: Die Übertragung des Massenstarts der Männer in Antholz

Ein entsprechender Vertrag mit der IBU ermöglicht es der ARD und dem ZDF, zahlreiche Wettkämpfe auszustrahlen. Darunter fallen auch mehrere im Rahmen des Weltcups 2021/2022. Außerdem seid Ihr bei Eurosport über die gesamte Saison hinweg an der richtigen Adresse. Aber was ist mit der Übertragung des 15 km Massenstarts der Männer in Antholz?

Biathlon heute live bei ARD und ZDF: So könnt Ihr den Massenstart der Männer in Antholz im Free-TV sehen

GOAL hat gute Nachrichten für Euch, denn Ihr könnt Euch den Wettkampf bei der ARD ansehen. Das ist eine der Möglichkeiten, den 15 km Massenstart der Männer in Antholz im Free-TV anzuschauen. Überdies sendet das Erste das Rennen auf Südtiroler Boden auch in HD. Genauer gesagt handelt es sich dabei um einen Programmpunkt der Sportschau. Danach strahlt das Erste ab 13.50 Uhr den Film "Arnd Peiffer und die Medaillensammler“ (Olympische Biathlongeschichten) von Christoph Nahr und Sebastian Meyer aus. Doch schreibt Euch die Eckdaten der Übertragung auf:

Sender: ARD (HD)

ARD (HD) Vorberichte ab: 12.45 Uhr

12.45 Uhr Startzeit ab: 12.50 Uhr

Biathlon heute live im TV bei Eurosport: So könnt Ihr den Massenstart der Männer in Antholz sehen

Zusätzlich ermöglicht Euch Eurosport, sämtliche Wettkämpfe des Biathlon Weltcups mitzuverfolgen. Genauer gesagt liegt Ihr hinsichtlich des Massenstarts der Männer in Antholz bei Eurosport 2 goldrichtig. Dieser Sender stellt ebenso wie Eurosport 1 einen Teil der Discovery-Gruppe dar.

In Deutschland habt Ihr diverse Optionen, um sie zu sehen. Das geht über Satellit, mit verschiedenen Kabelanbietern und via Sky sowie DAZN. Genauer gesagt arbeitet der letztgenannte Dienstleister mit der Mutterfirma von Eurosport zusammen. Somit gelang es ihm, seine ohnehin schon reichhaltige Palette auszuweiten. Denn: Der Streaming-Anbieter punktet nicht ausschließlich mit seinen Exklusivrechten. Und Ihr bekommt zusätzlich zum Biathlon auch den alpinen Skiweltcup und Skispringen auf DAZN ins Haus geliefert.

Um dies nutzen zu können, müsst Ihr ein Abonnement abschließen. Dabei könnt Ihr zwischen einem Monats- und einem Jahresvertrag wählen. Hierfür müsst Ihr 14,99 Euro respektive 149,99 Euro bezahlen. In anderen Worten legt Ihr für die zweitgenannte Option das Zehnfache auf den Tisch und bekommt de facto zwei Monatsabos umsonst. Somit spart Ihr nach Adam Riese 30 Euro jährlich und 2,50 Euro monatlich. GOAL hat hier alle Details zu den Abonnements bei DAZN zusammengestellt.

Danach besteht das gesamte Prozedere aus zwei Schritten, die beide binnen kürzester Zeit erledigt sind. Nach der Registrierung gilt es für die Besitzer eines Smart-TVs nur noch, die kostenfreie App herunterzuladen. Alternativ besteht die Möglichkeit, ein gewöhnliches Fernsehgerät per HDMI-Kabel mit einem PC oder Notebook zu verbinden. An den Rahmendaten für die Übertragung des 15 km Massenstarts der Männer in Antholz ändert das natürlich nichts:

Sender: Eurosport 2 / DAZN

Eurosport 2 / DAZN Ausstrahlung ab: 13.00 Uhr

13.00 Uhr Startzeit ab: 12.50 Uhr

Biathlon heute im LIVE-STREAM sehen

Die deutlich günstigere Alternative zu Smart-TVs lässt sich mithilfe der LIVE-STREAMS, die DAZN für alle Sportereignisse bereitstellt, verwirklichen. Das heißt, dass nicht ausschließlich der Biathlon Weltcup, sondern das gesamte Programm via Internet verfolgt werden kann. Außerdem könnt Ihr den 15 km Massenstart der Männer in Antholz genauso gut bei der ARD im Live-Stream anschauen. Genauer gesagt überträgt das Erste sein Programm rund um die Uhr auf seiner Webseite.

