"Die beste Option": Andrés Iniesta kann Lionel Messis Absage an Barça verstehen

Lionel Messi geht nicht zu seinem Ex-Klub FC Barcelona zurück, sondern wechselt in die MLS. Andrés Iniesta kann diesen Schritt nachvollziehen.

WAS IST PASSIERT? Andrés Iniesta kann die Absage von Lionel Messi an ihren gemeinsamen Ex-Klub FC Barcelona verstehen. Der argentinische Weltmeister entschied sich gegen eine Rückkehr zu den Katalanen und für einen Wechsel zu Inter Miami in die MLS, nachdem er seine Zelte bei Paris Saint-Germain abgebrochen hatte.

WAS WURDE GESAGT? Iniesta sagte DAZN zur möglichen Barcelona-Rückkehr Messis: "Das wäre schön gewesen, etwas Besonderes. Aber am Ende wählt jeder die für ihn beste Option. Das, was aus seiner Sicht das Beste ist." Er fügte hinzu: "Wenn das jetzt das ist, worauf er sich freut, was er wollte, dann wird das auch gut klappen."

DAS BILD ZUR NEWS:

Getty

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Messi verließ seinen Jugendklub FC Barcelona 2021, da er sich mit den finanziell gebeutelten Katalanen nicht auf einen neuen Vertrag einigen konnte. Nach zwei Jahren bei Paris Saint-Germain geht es für ihn nun zum Beckham-Klub Inter Miami in die MLS.