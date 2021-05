Besiktas Istanbul vs. Antalyaspor heute LIVE: Das Finale des türkischen Pokals live im TV und LIVE-STREAM sehen

Auf der einen Seite Meister Besiktas, auf der anderen Seite das titellose Antalyaspor. Goal erklärt, wie der türkische Pokal heute übertragen wird.

In der Türkei steht am Dienstag das Finale des türkischen Pokals an: Meister Besiktas Istanbul trifft auf Antalyaspor. Anpfiff in Izmir ist heute um 19.45 Uhr.

Interessant ist eines der zahlreichen Adjektive, die auf dieses Finale zutreffen: Nur wenige Tage nach dem denkwürdigen und äußerst spannenden Finale der Süper Lig, welches Besiktas im Fernduell für sich entscheiden konnte, steht für die Schwarzen Adler das nächste Endspiel an.

Der heutige Gegner ist gerade aus deutscher Sicht interessant: Weltmeister Lukas Podolski steht bei den Weiß-Roten unter Vertrag, genau wie Sidney Sam und Nuri Sahin, die man allesamt aus der Bundesliga kennt.

Ein interessantes Duell mit dem frischgekürten Meister auf der einen sowie drei Ex-Bundesliga-Spielern auf der anderen Seite erwartet uns. Goal erklärt, wie das Finale des türkischen Pokals heute live im STREAM und TV übertragen wird.

Besiktas Istanbul vs. Antalyaspor: Die Daten zum türkischen Pokalfinale

Begegnung Antalyaspor vs. Besiktas Istanbul Datum Dienstag | 18.05.2021 (heute) Wettbewerb Pokal | Finale Anstoß 19.45 Uhr (bei GOAL im LIVE-TICKER) Ort Gürsel Aksel Stadyumu | Izmir

Besiktas Istanbul vs. Antalyaspor heute LIVE im TV? So ist das Finale des türkischen Pokals live im Fernsehen zu sehen

Es war "die verrückteste Saison der Geschichte" der Süper Lig - Kollege Fatih Demireli findet in seiner Kolumne zur Saison 2020/21 der türkischen Liga deutliche Worte. Zurecht: Gleich drei Teams spielten beispielsweise im Herzschlagfinale am vergangenen Samstag noch um den Titel.

Die Liga ist nun Geschichte - vorbei ist die Saison aber noch nicht: Ein bedeutendes Spiel findet noch statt, und das gleich heute: Antalyaspor und Besiktas werden in Izmir um den Pokal spielen.

sportdigital überträgt: So läuft Besiktas - Antalyaspor LIVE im TV

Dabei gibt es so viele Geschichten um dieses Spiel - jede Menge Anhänger:innen in der Türkei, aber auch hier in Deutschland werden sich das Spiel anschauen wollen. Aber wird die Begegnung heute überhaupt LIVE im TV gezeigt?

Tolle Nachrichten für alle Fans, die sich auf den türkischen Pokal freuen: Dieser ist heute LIVE im TV zu sehen! Der Sportsender sportdigital, auch als Sportdigitalfußball bekannt, hat sich die Rechte an der Turkiye Kupası gesichert und überträgt diese heute.

Türkischer Pokal im TV: So empfangt ihr heute sportdigital LIVE

Anders als bei der Süper Lig gibt es also einen Fernsehsender, der den türkischen Pokal überträgt. Ein Achtel-, ein Viertel sowie beide Halbfinals zeigte der Sender bereits in dieser Spielzeit, heute ist also das große Endspiel dran.

Dabei ist allerdings eine Sache zu beachten: Der Sender ist nicht kostenlos zu empfangen. Der Sender ist dafür bei anderen Pay-TV-Anbietern wie unter anderem Sky, HD+, MagentaTV oder waipu.tv zu sehen.

Flexibles Tages- oder Monatsticket: So seht ihr heute den türkischen Pokal günstig

Ihr wollt nicht eigens dafür ein großes, teures Paket bei einem Pay-TV-Anbieter kaufen oder buchen, sondern nur das Spiel heute sehen? Auch das ist möglich, sportdigital bietet sein Programm nämlich auch als Web-TV, also als LIVE-STREAM an.

Hierfür könnt ihr euch einen Tages-, Monats- oder Jahrespass kaufen, mit dem ihr in diesem Zeitraum jeweils auf alle Sportdigitalinhalte zugreifen könnt. Die Preise sind folgende:

Tages-Pass | 2,99 Euro pro Tag | 24h Zugang

Monats-Pass | 9,99 Euro pro Monat | monatlich kündbar

Jahres-Pass | 44,99 Euro pro Jahr | jährlich kündbar

Besiktas Istanbul vs. Antalyaspor heute im LIVE-STREAM sehen: So läuft das türkische Pokalfinale im Internet

sportdigital überträgt heute also das Pokalfinale - wie teuer die einzelnen Abonnements sind haben wir bereits gezeigt. Wer wirklich nur das Pokalfinale sehen möchte, der sollte zum Tagespass greifen.

Allerdings hat sportdigital mehr als nur den K.o.-Wettbewerb aus der Türkei zu bieten. Ob Copa Libertadores, MLS, EFL, Liga NOS etc. Die Liste ist lang!

Fußball rund um die Welt: So viel Sport zeigt sportdigital LIVE

AFC Cup

Liga NOS

Sky Bet EFL Championsship

Eredivisie

Fortuna Liga

MLS

Copa Libertadores

CONCACAF

Ekstraklasa

A-League

J. League

K League

Copa do Brasil

und natürlich der Turkiye Kupası

Auch bet365 überträgt Turkiye Kupası: So ist Antalyaspor - Besiktas heute LIVE zu sehen

Dabei ist sportdigital nicht der einzige Sender, der sich heute im Internet um den türkischen Pokal kümmert: Auch Wettanbieter bet365 hat das Pokalfinale wie auch die Süper Lig in seinem Programm!

Der Clou dabei: Da bet365 ein Wettanbieter ist, ist das Spiel auf der Plattform ebenfalls nicht kostenlos zu sehen. Stattdessen muss man innerhalb der 24 Stunden vor Anpfiff des Spiels eine Wette auf ein Ereignis des Spiels platzieren.

Quoten bei bet365, kostenloser LIVE-TICKER dank Goal: Alles zur Übertragung des türkischen Pokals

Erst dann bekommt man mit seinem Wettkonto Zugang zu diesem Spiel, welches dann unter der Homepage oder bei "LIVE" angezeigt wird - so könnt ihr das Spiel dank bet365 im LIVE-STREAM sehen.

Die Quoten sind dabei folgende: 4/1 auf Sieg Antalyaspor, 7/10 auf den Pokalgewinn von Besiktas, 13/5 auf ein Unentschieden nach 90 Minuten. Auch weitere Wetten wie "Spiel wird in der Verlängerung entschieden" oder "Spiel wird im Elfmeterschießen entschieden" sind hier möglich.

Wie immer ist natürlich auch der kostenlose LIVE-TICKER von Goal eine Option - wie immer müsst ihr für diesen genau nichts bezahlen! Hier kommt ihr zu dem kostenlosen LIVE-TICKER.

Besiktas Istanbul vs. Antalyaspor: Das sind die Aufstellungen im Pokalfinale der Türkei

Aufstellung Besiktas Istanbul:

Yuvakuran - Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala - Josef - Ghezzal, Uysal, Hutchinson, N'Koudou - Larin

Büyük taraftarımız, Antalyaspor maçı için yola çıkan şampiyon takımımızı uğurladı. 🤜🤛 #ANTvBJK | #ŞampiyonSensin pic.twitter.com/rG7kswW5g7 — Şampiyon Beşiktaş JK 🏆 (@Besiktas) May 18, 2021

Aufstellung Antalyaspor:

Boffin - Balci, Naldo, Veysel, Kudryashov - Özmert, Sahin - Amilton, Fredy, Bayrakdar - Podolski

🆚 Fraport TAV Antalyaspor × Beşiktaş JK



İLK 11: Boffin, Naldo, Nuri, Podolski, Kudriashov, Fredy, Amilton, Gökdeniz, Bünyamin, Hakan (C), Veysel.



YEDEKLER: Ferhat, Ersan, Bahadır, Sam, Orgill, Drole, Ufuk, Imeri, Mert, Ali Eren.



TD. Ersun Yanal pic.twitter.com/TG5w61afmD — Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) May 18, 2021

Antalyaspor vs. Besiktas heute LIVE im TV und LIVE-STREAM - so wird das türkische Pokalfinale übertragen