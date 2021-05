Auswärtsspiel - die Goal-Kolumne: Die wahnsinnige Geschichte der Süper-Lig-Saison 2020/21

Die Türkei hat die verrückteste Saison der Geschichte hinter sich. Goal blickt auf die turbulente Süper-Lig-Spielzeit voller Anekdoten zurück.

KOLUMNE

Wo soll man anfangen zu erzählen? Welche Episode wäre der ideale Einstieg für diese schier unglaubliche Saison in der türkischen Süper Lig? Sollte man bei Erzurumspor anfangen? Dem Klub, der sechs verschiedene Trainer beschäftigt hat? Dort, wo Coach Ismail Kartal nach sechs Tagen bemerkte, dass er eigentlich gar keine Lust auf den Klub hat und zurücktrat, ohne ein einziges Mal an der Seitenlinie gestanden zu haben.

Vielleicht wäre auch die Geschichte seines Nachfolgers ein idealer Einstieg: Denn Erzurumspor war für Yilmaz Vural die 30. Trainerstation und er startete sogar mit drei Siegen. Beim Gastspiel gegen Fenerbahce weigerte sich dann Stürmer Ricardo Gomes eingewechselt zu werden, was Vural ziemlich wütend machte: "Früher hätte ich ihn geschlagen, aber das darf man ja heutzutage nicht mehr." Vural, der tatsächlich mal einen Spieler schlug, weil ihm die Leistung nicht schmeckte, ging. Erzurum stieg ab.

Vielleicht könnte man auch die Geschichte von Marius Sumudica erzählen. Wie es ein Trainer schafft, erfolgreich zu arbeiten und dennoch gefeuert zu werden, weil er den Mund nicht halten kann. Sumudica arbeitete in der zweiten Saison bei Gaziantep FK. Er war beliebt bei Fans und Medien für seine lustige Art und auch der Klub-Vorstand mochte ihn, weil er trotz vieler Sprüche durchaus erfolgreich war.

Aber Sumudica wollte einen besseren Vertrag, er wollte mehr Geld verdienen. Weil sich der Vorstand aber querstellte und wegen der Corona-Pandemie sogar eine Gehaltskürzung in Erwägung zog, platzte Sumudica der Kragen: "Ich habe das Angebot als eine Beleidigung wahrgenommen. Nun werde ich meine Frau anrufen, damit sie mir Geld schickt und ich dem Klub finanzielle Hilfe leisten kann."

Karagümrük: Kein Trainingsgelände, kein Stadion

Am nächsten Tag durfte Sumudica seine Frau anrufen, um ihr zu sagen, dass er arbeitslos ist. Gaziantep setzte ihn vor die Tür. Als er dann kurze Zeit später zum Liga-Konkurrenten Caykur Rizespor wechselte, bekam er einen guten Vertrag, aber glücklich wurde er trotzdem nicht. Nach seinem zweiten Spiel musste er schon davon überzeugt werden, nicht zurückzutreten. Die Spieler würden ihn nicht verstehen, sagte Sumudica. Kurze Zeit später trat er zurück. "Ich will aber bald wieder kommen", rief er den türkischen Klub-Bossen noch hinterher. Ein Comeback ist tatsächlich nicht ausgeschlossen.

Nur einen Trainerwechsel hat Karagümrük hinter sich, was für türkische Verhältnisse schon beeindruckend ist. Karagümrük liegt im Herzen von Istanbul, gilt gemeinhin als Problembezirk der Stadt, in dem die Polizei hin und wieder vorbeischauen muss, um für Recht und Ordnung zu sorgen.

Wahrscheinlich ist der Ruf aber schlechter als die Realität. Die Karagümrüker sind stolz auf ihre Verbundenheit zum Viertel und auf den großen Zusammenhalt, der hier herrscht. Eigentlich perfekte Vorzeichen für einen Fußballklub, aber Karagümrük hat zwei Probleme: Der Klub hat kein Trainingsgelände und kein Stadion.

Galatasaray verpasst Meistertitel um zwei Tore

Die einstige Infrastruktur genügte nicht, um als Profi-Team in der Süper Lig anzutreten. Weil der Aufstieg aber dennoch gelang, ging es nicht anders. Die Mannschaft trainiert auf einem Nebenplatz des Istanbuler Olympiastadions. Da hier aber auch andere Sportvereine trainieren, muss man sich die Reservierung früh ergattern. Linien und Kreise eines Fußballplatzes gibt es nicht. Die müssen sich die Spieler dazu denken.

Die Heimspiele absolvierte Karagümrük in mehr als 15 verschiedenen Stadien. Dass in Karagümrük mit Lucas Biglia, Fabio Borini oder Emiliano Viviano ehemalige Serie-A-Größen unterwegs sind, darf man eigentlich keinem erzählen. Sie haben Karagümrük aber auf Platz acht gebracht, doch dem Klub reicht das nicht. Präsident und Besitzer Süleyman Hurma sagt: "Ich will irgendwann Meister werden."

Ja, die Geschichte von Karagümrük hält als guter Einstieg oder gar als Hauptteil für die Geschichte der abgelaufenen Süper-Lig-Saison her. Aber es geht noch besser. Bleiben wir in Istanbul, ein paar Kilometer weiter weg, Haltestelle Galatasaray. Wer all die Geschichten rund um den türkischen Rekordmeister in den letzten Monaten mitbekommen hat, fragt sich, wie es sein kann, dass Galatasaray die Meisterschaft am Ende nur wegen zweier zu wenig geschossener Tore verpasst hat.

Weshalb Gala seinen Stamm-Spielmacher hinausschmiss

Da ist der ewige Streit zwischen Präsident Mustafa Cengiz und Trainer Fatih Terim. Der Imperator, wie Terim liebevoll genannt wird, beansprucht viel Macht. Er entscheidet, welcher Rasenmäher gekauft wird. Er entscheidet, welche Musik im Stadion läuft. Wann gutes Wetter ist.

Doch weil auch Klub-Präsidenten in der Türkei gerne das Sagen haben, ist Cengiz von einem gemütlichen Geschäftsmann mit feinem südöstlichem Akzent, der gerne Counter Strike spielt, zu einem autoritären Machtmenschen mutiert. Die Social-Media-Abteilung des Klubs wurde offenbar dazu verdonnert, jeden Schritt des Präsidenten zu dokumentieren.

In der nun abgelaufenen Saison publizierte der Youtube-Channel des Klubs 167 verschiedene Videos - in 77 ist Cengiz der Hauptdarsteller. Weil Younes Belhanda die Platzverhältnisse im Türk-Telekom-Stadion zu Recht anprangerte und als Seitenhieb den Social-Media-Wahn der Bosse wählte, flog er raus. Auf Cengiz' Betreiben wurde der Vertrag mit Belhanda mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Mitten in der Saison musste der Stamm-Spielmacher gehen.

Fatih Terim und seine Macht bei Galatasaray

Nur Terim kann der Präsident das Wasser nicht reichen. Anfangs versuchte Cengiz noch zu schlichten, doch inzwischen ist das Tischtuch komplett zerschnitten. "Wir haben in dieser Saison nicht nur mit externen Gegnern gekämpft, sondern auch mit internen", schimpfte Terim nach dem Titel-Aus am Samstag: "Wir wurden alleine gelassen! Ich stand zwei Mal vor dem Rücktritt!" Cengiz, der an Krebs leidet und mehrmals notoperiert wurde, will aber nicht zurückstecken und könnte sich offenbar sogar vorstellen, an der im Juni anstehenden Präsidentschaftswahl teilzunehmen.

Klar ist, dass Terim in dem Fall den Klub verlassen würde. Ende des Monats läuft der Vertrag des Imperators aus. Wer bis zur Wahl die sportlichen Geschicke des Klubs leiten soll, ist unklar. Alle Präsidentschaftskandidaten erklärten am Montag, der Noch-Vorstand solle Terim sofort mit einem neuen Vertrag ausstatten, damit er die Zukunft des Klubs planen kann. Und alle Kandidaten erklärten auch ihre Absicht, künftig mit Terim arbeiten zu wollen.

Ja, Terim ist immer eine gute Idee, wenn es um die Hauptrolle einer Geschichte geht. Die Süper-Lig-Geschichte dieser Saison lässt sich mit Terim erzählen. Aber auch mit seinem Ziehsohn Emre Belözoglu. Der war einst Terims Liebling bei Galatasaray. Mit 16 gab er sein Profi-Debüt, stand im Kader, als Galatasaray den UEFA-Pokal 2000 gewann. Acht Jahre später wechselte Emre zu Fenerbahce und ein neuer Feind für die Gala-Fans war geboren.

Löw und Özil bald gemeinsam für Fenerbahce?

Letztes Jahr noch Profi, wurde Belözoglu zu Beginn dieser Saison Sportdirektor bei Fenerbahce und holte im Sommer und Winter über zwei Dutzend (!) neue Spieler. Funktioniert hat spielerisch wenig, sodass auch der neue Trainer Erol Bulut gehen musste. Nachfolger? Emre Belözoglu. Innerhalb eines Jahres war er Kapitän, Sportdirektor und Trainer.

Aber in keiner dieser Rollen gelang es ihm, die Sehnsucht nach der Meisterschaft zu stillen. Fenerbahce wartet nun schon seit 2014 auf den Meistertitel. Ob Belözoglu in der neuen Saison bleiben darf, ist unklar. In den Medien wird über Joachim Löw spekuliert. Die Zusammenkunft von Mesut Özil und Löw bei Fenerbahce? Bei aller Liebe für eine gute Geschichte, aber so viel Schnulzigkeit war eigentlich nicht geplant.

So, jetzt braucht es noch einen Abspann. Zum Ende vielleicht mal was Normales? Was überall passieren kann? Nein, nicht hier. Nicht in der Süper Lig. Der letzte Vorhang geht an den Meister. Doch selbst dieser hat keine gewöhnliche Erfolgsstory.

Meister Besiktas ging mit 13 Spielern in die Saison

Da Besiktas aufgrund früherer Misswirtschaft extreme Schulden hat, ging der Klub mit 13 Spielern in die neue Saison. "Während unsere Konkurrenten Millionen ausgaben, hatten wir kein Geld für neue Spieler", sagt Trainer Sergen Yalcin. Der Klub gab Vincent Aboubakar einen Vertrag, der einst bei Besiktas gut netzte und dann zum FC Porto zurückkehrte. Doch dort war der Kameruner lange verletzt. Selbst von einer Sportinvalidität war die Rede. Aber Besiktas gab ihm einen leistungsbezogenen Vertrag und Aboubakar fand zur alten Stärke zurück.

🏆 SÜPER LİG 2020-2021 SEZONU ŞAMPİYONU ŞANLI BEŞİKTAŞ!#ŞampiyonSensin pic.twitter.com/XciVHm7pwO — Şampiyon Beşiktaş JK 🏆 (@Besiktas) May 15, 2021

Da ist Rachid Ghezzal, der von Leicester City ausgeliehen wurde und nur deswegen eine Lizenz bekam, weil zwei Klub-Mitarbeiter mit dem Roller quer durch Istanbul düsten, um seine Unterlagen beim Verband einzureichen. Jener Ghezzal war mit neun Toren und 17 Torvorlagen absoluter Leistungsträger und jubelte auf der Meisterfeier, indem er eine Fahrt mit einem Roller mimte. Währenddessen weinte Trainer Yalcin Tränen der Freude, weil er einst seinem Vater versprochen hatte, Besiktas zum Meister zu machen. Irgendein kitschiges Ende muss die Geschichte ja haben.