Galatasaray vs. Besiktas live: Süper Lig jetzt im LIVE-TICKER - 1:0

Galatasaray Istanbul empfängt heute Besiktas und Goal liefert im Ergebnis-LIVE-TICKER den Überblick zum Spitzenspiel der türkischen Süper Lig.

In der türkischen Süper Lig spielen die beiden Istanbul-Klubs Galatasaray und Besiktas gegeneinander. Um 19.30 Uhr geht es los. In der Türkei ist es unheimlich spannend.

Goal erklärt hier, wie das Spiel live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Hier gibt es das Spiel im Ergebnis LIVE-TICKER.

Galatasaray vs. Besiktas live: Die Begegnung der Süper Lig im Überblick

Galatasaray - Besiktas 1:0 Tore 1:0 Babel (11.) Aufstellung FCB Muslera - Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi - Antalyali - Babel, Gedson, Akbaba, Onyekuru - Falcao Aufstellung BMG Destanoglu - Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala - Souza - Ghezzal, Hutchinson, Ljajic, Töre - Larin Gelbe Karten Babel (6.), Marcao (14.)

​28. | In der Tabelle ist Gala nach aktuellem Stand der Dinge bis auf einen Punkt dran am heutigen Gegner... Spannung pur in der Türkei!

24. | Großartige Torchancen gibt es bislang nicht, der Treffer von Babel war fast die einzige Torannäherung.

20. | Die Partie spielt sich überwiegend im Mittelkreis ab. Mehr Ballbesitz hat der Tabellenführer Besiktas.

Galatasaray vs. Besiktas jetzt im LIVE-TICKER: Gelb für Marcao (14.)

Toooooooooor! Galatasaray vs. Besiktas - Torschütze: Babel

11. | Ryan Babel bringt die Hausherren in Führung. Der VAR überprüft den Treffer des Niederländers, aber die Entscheidung steht. Gala führt mit 1:0.

10. | Viele Abseitsstellungen machen gerade die Runde. Beide Teams sind im Offensivspielnoch zu unpräzise.

7. | Fenerbahce liegt im Parallelspiel hinten.

Galatasaray vs. Besiktas jetzt im LIVE-TICKER: Gelb für Ryan Babel (6.)

4. | Onyekuru versucht es aus der Distanz. Keine Gefahr für die Gäste.

1. | Das Spiel in der Türkei läuft.

Galatasaray vs. Besiktas jetzt im LIVE-TICKER: Anpfiff

Vor Beginn | Herzlich Willkommen zu Gala vs. Besiktas.

Galatasaray vs. Besiktas jetzt im LIVE-TICKER: Die Aufstellung aus der Süper Lig

Aufstellung Galatasaray:

Muslera - Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi - Antalyali - Babel, Gedson, Akbaba, Onyekuru - Falcao

Aufstellung Besiktas:

Destanoglu - Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala - Souza - Ghezzal, Hutchinson, Ljajic, Töre - Larin

Galatasaray vs. Besiktas jetzt im LIVE-TICKER: Die Tabelle der Süper Lig

Platz Team Spiele Tore Punkte 1. Besiktas 37 85:38 81 2. Fenerbahce 37 67:37 76 3. Galatasaray 37 70:33 75 4. Trabzonspor 37 45:34 64

Galatasaray vs. Besiktas auf einen Blick: Die Süper Lig heute live

Begegnung Galatasaray vs. Besiktas Datum Samstag | 08.05.2021 (19.30 Uhr) Wettbewerb Süper Lig | Rückrunde | 38. Spieltag Ort Türk Telekom Stadyumu | Istanbul

Ball abgeblockt. Ryan Babel (Galatasaray Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Radamel Falcao.