Galatasaray vs. Besiktas heute live im TV und im LIVE-STREAM: Die Übertragung der türkischen Süper Lig und des Istanbul-Duells

Spitzenspiel und Derby in der Süper Lig: Galatasaray Istanbul empfängt heute Besiktas. Goal erklärt alles rund um die Übertragung.

Zeit für ein Derby! In der türkischen Süper Lig treffen die beiden Istanbul-Klubs Galatasaray und Besiktas aufeinander. Anpfiff im Türk Telekom Stadium ist um 17.00 Uhr.

Das Spiel ist nicht nur ein Derby - es ist auch noch ein Topspiel! Galatasaray ist aktuell Dritter - sechs Punkte hinter dem Erstplatzierten. Wer das ist? Überraschung: Der heutige Gala-Gegner Besiktas!

Drei Spieltage vor Saisonende ist der Meisterschaftskampf noch nicht entschieden: Sollte Gala heute gewinnen, würde der Rückstand nur noch drei Punkte betragen. Spannung pur!

Wer zeigt / überträgt Galatasaray vs. Besiktas heute LIVE? Die Begegnung der Süper Lig im Überblick

Begegnung Galatasaray vs. Besiktas Datum Samstag | 08.05.2021 (heute) Wettbewerb Süper Lig | Rückrunde | 40. Spieltag Anstoß 19.30 Uhr (bei GOAL im LIVE-TICKER ) Ort Türk Telekom Stadyumu | Istanbul

Galatasaray gegen Besiktas Istanbul heute live im TV? Die Süper Lig im Fernsehen verfolgen

Fußball gehört auf der ganzen Welt zu den beliebtesten Sportarten - der Sport macht auch vor der Türkei keinen Halt: Jede Woche fiebern Anhänger:innen im ganzen Land mit ihrem Lieblingsverein mit.

Das in Deutschland die Süper Lig beliebt ist und oft verfolgt wird, ist kein Geheimnis, trotzdem wissen viele Fans nicht, wie die türkische Topliga übertragen wird. Wir schaffen Klarheit für das Spiel zwischen Galatasaray und Besiktas!

Süper Lig im Free-TV? Galatasaray - Besiktas im Fernsehen

Wir würden ja gerne mit guten Nachrichten anfangen - das geht aber schlecht: Das Spitzenspiel zwischen Galatasaray und Besiktas wird heute leider nicht im TV in Deutschland übertragen.

Das gilt sowohl für das Free-TV als auch für das kostenpflichtige Fernsehen. Kein Fernsehsender in Deutschland kann uns heute den Leckerbissen aus der Süper Lig anbieten, da sich kein Sender die Übertragungsrechte gesichert hat.

Wer überträgt Besiktas bei Galatasaray heute live? Die Süper Lig heute LIVE sehen

Es ist aber noch nicht aller Tage Abend - das können wir euch versichern! Es gibt nämlich eine Alternative, mit welcher ihr Galatasaray - Besiktas immerhin im LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Diese erläutern wir euch in den nächsten Abschnitten, eins können wir aber schon vorwegnehmen: Es ist nicht DAZN! Der beliebte Streamingdienst, der unter anderem Besiktas in der Champions League gezeigt hatte, hält ebenfalls keine Übertragungsrechte für die Süper Lig.

Besiktas Istanbul bei Galatasaray: Die Süper Lig heute im LIVE-STREAM - so geht's!

Sky, DAZN, Eurosport, Sport1, MagentaSport ... in Deutschland gibt es so viele Fernsehsender oder Streamingdienste, die Fußball und Sport übertragen - heute wird es aber keiner davon. Der heutige Anbieter ist etwas spezieller.

Wer zeigt die Süper Lig? Galatasaray - Besiktas und jedes Spiel der Süper Lig im LIVE-STREAM

Es handelt sich nämlich um den Wettanbieter bet365. Dieser hält die Übertragungsrechte am Spitzenspiel und wird daher Galatasaray Istanbul vs. Besiktas Istanbul per LIVE-STREAM übertragen!

Ihr könnt es euch bereits denken: So ganz ohne Bedingung ist das Spiel heute wahrscheinlich nicht zu sehen - und ihr habt Recht! Neben einer stabilen Internetverbindung müsst ihr nämlich eine Wette platzieren.

Bet365 überträgt heute die Süper Lig LIVE: So seht ihr Besiktas Istanbul bei Galatasaray dank des Wettanbieters

Wie das geht? Account erstellen, Geld auf das Konto laden und eine Wette auf ein Event setzen, welches mit dem Spiel zu tun habt. Sobald ihr in den letzten 24 Stunden vor dem Spiel eine Wette auf die Begegnung platziert habt, bekommt ihr Zugang zum LIVE-STREAM.

Diesen ruft ihr auf, wenn ihr auf den "Play"-Button direkt neben dem jeweiligen Vereinsnamen klickt. Apropos Wetten: Die Quote auf einen Sieg für Galatasaray steht bei 1,37, Unentschieden 2,3, Sieg Besiktas genau 2.

Süper Lig LIVE: Das Spiel auf dem Fernseher oder im LIVE-TICKER verfolgen

Den Traum, die Süper Lig auf dem Fernseher zu verfolgen, solltet ihr nicht ganz aufgeben - es gibt nämlich eine Möglichkeit, wie das gehen könnte: Bet365-LIVE-STREAM auf dem Laptop öffnen und diesen per HDMI-Kabel an den Fernseher anschließen - so könnte die Übertragung funktionieren!

Wetten ist nicht das, wonach ihr gesucht habt, oder ihr könnt das Spiel nicht im LIVE-STREAM verfolgen? Alternativ wird das Spiel auch durch den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal begleitet!

Ahmet Nur Çebi: "Fatih Terim tabii ki alkışlayacak. Fatih Terim, yapacağını yapmasını gerekeni söylemiş. Kazanırsak tabii ki alkışlayacaklar."🔥🔥 https://t.co/muK2JL05PF pic.twitter.com/ssQ4gNY0qr — Sporx (@sporx) May 7, 2021

Galatasaray - Besiktas heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen der Süper Lig

Eine Stunde vor Anstoß veröffentlichen die beiden Teams in der Regel ihre Aufstellungen, wir tun euch den Gefallen und tragen diese daraufhin hier ein. Ihr wollt ideal auf die Begegnung der Süper Lig vorbereitet sein? Dann klickt euch rechtzeitig wieder in diesen Artikel!

Galatasaray Istanbul vs. Besiktas Istanbul heute live: Die Tabelle der Süper Lig

Platz Team Spiele Tore Punkte 1. Besiktas 37 85:38 81 2. Fenerbahce 37 67:37 76 3. Galatasaray 37 70:33 75 4. Trabzonspor 37 45:34 64

