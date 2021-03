Besiktas vs. Fenerbahce live: Die Süper Lig heute im LIVE-TICKER

In der türkischen Süper Lig kommt es zum ultimativen Spitzenspiel zwischen Besiktas und Fenerbahce. Goal begleitet den Kracher heute im LIVE-TICKER.

Spitzenspiel in der Türkei, Showdown in Istanbul: Besiktas empfängt Fenerbahce zum Stadtderby - es geht um die Meisterschaft in der Süper Lig.

Um 17 Uhr wird das Duell zwischen dem Tabellenführer Besiktas und der Mannschaft von Mesut Özil angepfiffen. Fener ist aktuell auf Platz drei der Tabelle zu finden.

Ihr wollt das Spiel heute live im TV oder LIVE-STREAM anschauen? Dann findet Ihr hier alle Infos. Im LIVE-TICKER begleiten wir die vollen 90 Minuten in diesem Artikel.

Besiktas vs. Fenerbahce Anpfiff: 17 Uhr Tore - Aufstellung Besiktas Destanoglu - Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala - Josef - Ghezzal, Atiba, Ljajic, Larin - Aboubakar Aufstellung Fenerbahce Bayindir - Sangare, Aziz, Szalai, Erkin - Luiz Gustavo - Valencia, Irfan Can, Osayi, Pelkas - Samatta Gelbe Karten -

Vor Beginn | Denn: Besiktas führt die Tabelle der höchsten türkischen Spielklasse an und hat derzeit 63 Punkte auf dem Konto. Fener weilt dagegen fünf Punkte dahinter auf Platz drei. Dazwischen ist noch ein dritter Istanbul-Klub zu finden: Galatasaray (61 Zähler).

Vor Beginn | Es ist ein richtungsweisendes Spiel, das wir in rund 45 Minuten für Euch live begleiten. Zwischen Fenerbahce und Besiktas geht es nämlich heute nicht nur um Prestige, sondern auch um die türkische Meisterschaft.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Süper Lig zur Begegnung zwischen Fenerbahce und Besiktas.

Besiktas vs. Fenerbahce heute im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Aufstellung Besiktas gegen Fener:

Aufstellunge Fenerbahce bei Besiktas:

Besiktas vs. Fenerbahce heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

Besiktas vs. Fenerbahce im LIVE-TICKER: Die Tabelle in der Süper Lig

Platz Team Spiele Tore Punkte 1. Besiktas 28 62:29 63 2. Galatasaray 30 61:27 61 3. Fenerbahce 29 53:30 58 4. Trabzonspor 30 39:30 55

Besiktas gegen Fenerbahce heute live im TICKER: Die Teams im Vergleich

Besiktas bisher 90 Spiele (wettbewerbsübergreifend) Fenerbahce 35 Siege 34 21 Remis 21 131 Tore 127 87,2 Mio. Euro Marktwert 96,2 Mio. Euro Vincent Aboubakar (10 Mio. Euro) wertvollster Spieler Altay Bayindir (13,5 Mio. Euro)

Besiktas vs. Fenerbahce im LIVE-TICKER: Das Stadtderby im Überblick