Besiktas gegen Fenerbahce heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Süper Lig übertragen

31. Spieltag in der Süper Lig und Derby in Istanbul: Besiktas empfängt Fenerbahce. Goal erklärt, wo die Partie heute live im TV und LIVE-STREAM kommt.

Derby in Istanbul! Besiktas trifft auf Fenerbahce. Die Partie wird um 17 Uhr angepfiffen.

Der Tabellenerste Besiktas spielt gegen den Tabellendritten Fenerbahce, es ist also das Top-Spiel der Süper Lig. Besiktas ist auf Meisterschaftskurs, nach 28 Spielen hat der Klub 63 Punkte auf dem Konto. Fener hat bereits ein Spiel mehr absolviert und 58 Punkte gesammelt – heute muss im Derby also ein Sieg her, wenn man noch ein Wörtchen im Meisterschaftsrennen mitreden möchte.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Besiktas gegen Fenerbahce heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Besiktas gegen Fenerbahce heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Details

Wettbewerb : Süper Lig

: Süper Lig Datum : Sonntag, 21. März 2021

: Sonntag, 21. März 2021 Uhrzeit: 17 Uhr

Besiktas gegen Fenerbahce heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die Süper Lig übertragen

Normalerweise werden internationale Spitzenspiele wie dieses zwischen den beiden türkischen Top-Klubs live vom Streamingdienst DAZN gezeigt - doch der Sender aus Ismaning besitzt keine Übertragungsrechte. Auch kein anderer TV-Sender wird diese Partie übertragen, wo kann man die Süper Lig dann sehen? Goal verrät es Euch im nächsten Absatz.

Besiktas gegen Fenerbahce heute live im LIVE-STREAM

Der Wettanbieter bet365 wird Besiktas gegen Fenerbahce heute live und über die vollen 90 Minuten im LIVE-STREAM übertragen! Bet365 überträgt Spiele? Ja! Das mag selbst für den interessierten Fußballfan ungewöhlich sein, doch dieser Stream wird der einzig legale im Internet sein. Als Voraussetzung, um das Spiel sehen zu können, müsst Ihr Euch allerdings beim Wettanbieter anmelden und eine Wette auf das Spiel platzieren. Hier gibt's alle weiteren Informationen zu Bet365.

Besiktas gegen Fenerbahce heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Besiktas gegen Fenerbahce heute live im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER

Ihr möchtet keine Wette abschließen, um das Spiel verfolgen? Dann verfolgt die Süper Lig doch über den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal! Fast in Echtzeit wird Euch der Ticker mit dem Spielgeschehen aus Istanbul auf dem Laufenden halten - hier geht's direkt zum Ticker.

Besiktas gegen Fenerbahce heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

Besiktas bisher 90 Spiele (wettbewerbsübergreifend) Fenerbahce 35 Siege 34 21 Remis 21 131 Tore 127 87,2 Mio. Euro Marktwert 96,2 Mio. Euro Vincent Aboubakar (10 Mio. Euro) wertvollster Spieler Altay Bayindir (13,5 Mio. Euro)

Besiktas gegen Fenerbahce heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick