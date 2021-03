Besiktas gegen Fenerbahce live im TV und im LIVE-STREAM sehen: So wird die türkische Süper Lig übertragen

Istanbul-Derby in der Süper Lig: Besiktas empfängt Fenerbahce. Goal erklärt, wie die Begegnung im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Derby gefällig? In der Süper Lig geht es am Sonntag hoch her: Besiktas Istanbul empfängt den Stadtrivalen Fenerbahce. Anpfiff im Vodafone Park ist um 17.00 Uhr.

Das Spiel verspricht einiges: Tabellenerster gegen Dritten, also nicht nur ein Derby, sondern auch noch ein Topspiel! Besiktas überzeugt aktuell mit einem beeindruckenden Lauf: Die letzten acht Pflichtspiele, davon sieben Ligaspiele, wurden durch Vincent Aboubakar, Cenk Tosun und Co. gewonnen.

Auf der anderen Seite schwächelt Fenerbahce mit Mesut Özil etwas: Sieben Punkte aus den letzten fünf Spielen sind zu wenig, um oben mitzuspielen. Fenerbahce sollte das Spiel gegen Besiktas gewinnen - bei einem Besiktas-Sieg würde der Abstand auf acht Punkte anwachsen, zudem hat Besiktas noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.

Spitzenspiel am Bosporus - Besiktas empfängt Fenerbahce Istanbul. Spannung und Klasse sind bei diesem Spiel garantiert! Goal erklärt, wie das Spiel live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Besiktas Istanbul - Fenerbahce Istanbul: Die Begegnung der Süper Lig im Überblick

Begegnung Besiktas Istanbul vs. Fenerbahce Istanbul Datum Sonntag | 21.03.2021 Wettbewerb Süper Lig | Rückrunde | 30. Spieltag Anstoß 17.00 Uhr (bei GOAL im LIVE-TICKER) Ort Vodafone Park | Istanbul

Wer zeigt / überträgt Besiktas Istanbul vs. Fenerbahce Istanbul im TV? Die Süper Lig im Fernsehen

Dass der Fußball in der Türkei zu den beliebtesten Sportarten gehört, ist bekannt - viele Menschen fiebern wöchentlich mit, besonders, wenn die Mannschaften aus Istanbul auf dem Rasen stehen.

Auch in Deutschland gibt es viele Anhänger:innen von türkischen Vereinen, Besiktas und Fenerbahce stehen dabei ganz oben auf der Liste. Daher schauen wir uns heute genauer an, ob das spannende Derby der beiden Teams übertragen wird!

Wer zeigt die Süper Lig im TV? Besiktas - Fenerbahce im Fernsehen sehen

An dieser Stelle müssen wir euch allerdings bereits enttäuschen: Das Derby zwischen Besiktas Istanbul und Fenerbahce Istanbul ist am Sonntag nicht im TV zu sehen!

Keiner der zahlreichen TV-Sender hat sich in dieser Saison die Übertragungsrechte der Süper Lig gesichert, weshalb es die türkische Liga nicht in Deutschland im Fernsehen zu sehen gibt.

Wer überträgt Besiktas vs. Fenerbahce? So seht ihr die Süper Lig LIVE

Allerdings solltet ihr noch nicht aufgeben - es gibt nämlich eine Alternative! Wenn ihr euch geschickt anstellt und diesen Artikel aufmerksam zu Ende lest, zeigen wir euch einen Tipp, wie ihr die Süper Lig auf eurem Fernseher verfolgen könnt.

Einen kleinen Spoiler können wir euch schon geben: Der beliebte Streamingdienst DAZN (Kostenloser Probemonat verfügbar) überträgt die Süper Lig ebenfalls nicht. Die einzigen Mannschaften der Süper Lig, die hier zu sehen sind, ist wenn sich eine türkische Mannschaft für die internationalen Wettbewerbe qualifiziert - allerdings konnte sich Istanbul Basaksehir in dieser Saison nicht die K.o.-Phase der Champions League erspielen.

Wer überträgt / zeigt Fenerbahce Istanbul bei Besiktas Istanbul im LIVE-STREAM? So wird die Süper Lig im Internet übertragen

Kein Fernsehsender und auch nicht Streamingdienst DAZN übertragen die Süper Lig - das hätten wir bereits geklärt. Allerdings haben wir trotzdem eine Möglichkeit versprochen, das Spiel zu verfolgen - was hat es damit auf sich?

Wer zeigt die Süper Lig? Besiktas - Fenerbahce im LIVE-STREAM

Wettanbieter bet365 überträgt das Spiel zwischen Besiktas Istanbul und Fenerbahce Istanbul per LIVE-STREAM - Anhänger:innen mit einer stabilen Internetverbindung können sich das Spiel also anschauen.

Dafür müssen allerdings noch weitere Voraussetzungen erfüllt sein: Nachdem ihr einen Account erstellt und Geld auf diesen geladen habt, müsst ihr eine Wette auf das Spiel platzieren!

Bet365 überträgt die Süper Lig: So seht ihr Besiktas Istanbul vs. Fenerbahce mit dem Wettanbieter

Wenn ihr in den letzten 24 Stunden vor dem Spiel eine Wette platziert habt, könnt ihr den LIVE-STREAM von bet365 sehen! Über den "Play"-Knopf neben den Vereinsnamen kommt ihr so direkt über die Homepage zum Spiel.

Die wichtigsten Quoten sehen aktuell folgendermaßen aus: Die Quote für einen Besiktas-Sieg liegt bei 2.1 (Ihr erhaltet 21 Euro, wenn ihr zehn Euro auf Besiktas setzt und das Team gewinnt). Die Quoten für einen Fenerbahce-Sieg und ein Unentschieden sind beide identisch: 3.4 ist da die magische Zahl.

Süper Lig LIVE: So verfolgt ihr das Spiel auf dem Fernseher oder im LIVE-TICKER

Ihr wollt das Spiel auf eurem Fernseher verfolgen? Dann könnt ihr versuchen, den LIVE-STREAM auf eurem Notebook/Laptop laufen zu lassen, und im Anschluss mit einem HDMI-Kabel diesen an euren Fernseher verbinden.

Ihr wollt nichts mit Wetten zu tun haben? Dann könnt ihr das Spiel auch mit dem kostenlosen LIVE-TICKER von Goal verfolgen!

Die Aufstellungen von Besiktas und Fenerbahce Istanbul: So laufen die Süper-Lig-Teams auf

Eine Stunde vor Anpfiff veröffentlichen Sergen Yalcin und Erol Bulut die Aufstellungen der Mannschaften - wir tragen diese dann hier ein. Klickt euch also rechtzeitig wieder in diesen Artikel!

Wer zeigt / überträgt Besiktas Istanbul vs. Fenerbahce Istanbul LIVE? Die Übertragungen der Süper Lig