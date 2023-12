Balljunge weggeschubst! Aktion von Bernd Leno sorgt für Wirbel

Leno musste mit Fulham eine bittere Niederlage einstecken. Hinzu kam eine umstrittene Aktion des deutschen Keepers.

WAS IST PASSIERT? Fulham-Torhüter Bernd Leno hat während des Premier-League-Spiels in Bournemouth am Boxing Day einen Balljungen weggeschubst und damit für heftige Reaktionen gesorgt.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die Szene ereignete sich in der 75. Minute, als der Balljunge nach Lenos Ansicht für das Einwerfen des Spielgeräts zum Abstoß zu lange brauchte. Fulham lag zu diesem Zeitpunkt mit 0:2 hinten, am Ende stand eine 0:3-Niederlage zu Buche.

Im Netz gab es für Lenos Aktion von vielen Seiten heftige Kritik. Auch das Stadion machte seinem Unmut über das Vorgehen des neunmaligen deutschen Nationaltorhüters Luft, die Bournemouth-Fans pfiffen Leno fortan bei jedem Ballkontakt aus.

Schiedsrichter Tim Robinson unterbrach die Partie sogar kurzzeitig und appellierte an die Ordner, dass sie darauf achten sollten, dass die Balljungen den Spielfluss nicht behindern.

Einige Minuten nach seiner Verfehlung sorgte Leno dann aber noch für eine versöhnliche Szene: Der 31-Jährige rief den Balljungen zu sich, entschuldigte sich bei ihm und umarmte ihn. Das Stadion reagierte mit Szenenapplaus auf Lenos Entschuldigung.

DIE BILDER ZUR NEWS:

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Leno war 2022 vom FC Arsenal zu Fulham gewechselt und ist die klare Nummer eins bei den Londonern. In der laufenden Saison kam er bislang 20-mal zum Einsatz.

Fulham rangiert in der Premier League aktuell auf Platz 14, der Vorsprung auf die Abstiegszone beträgt sechs Punkte.