Bernardo Silva statt Hakim Ziyech: Cristiano Ronaldo soll wohl neuen Top-Mitspieler bei Al-Nassr bekommen

Al-Nassr könnte den Fokus nun auf Manchester Citys Bernardo Silva verlagern, falls der Deal für Hakim Ziyech scheitert.

WAS IST PASSIERT? Al-Nassr aus Saudi-Arabien will Cristiano Ronaldo einen weiteren Top-Star aus Europa an die Seite stellen, wobei nun Bernardo Silva von Manchester City den Chelsea-Reservisten Hakim Ziyech als Wunschspieler abgelöst hat. Das berichtet CBS Sports.

Demnach stand Ziyech kurz vor der Unterschrift bei Al-Nassr und wäre für acht Millionen Euro Ablöse gewechselt, doch beim Medizincheck seien Hüft- und Knieprobleme beim Marokkaner aufgefallen, die nun zu einem Umdenken bei Al-Nassr geführt hätten.

WAS IST DER HINTERGRUND? Nach dem historischen Triple-Gewinn mit Manchester City wird Bernardo Silva mit einem Abschied aus England in Verbindung gebracht. Unter anderem soll Paris Saint-Germain stark an einer Verpflichtung des Flügelspielers interessiert sein.

Ganz ausgeschlossen ist ein Ziyech-Transfer durch Al-Nassr aber noch nicht, denn der Chelsea-Spieler absolvierte am Freitag einen weiteren Medizincheck in Madrid, der deutlich positiver verlaufen sein soll. Dem Bericht zufolge könnte der Saudi-Klub nun auf einen niedrigeren Preis drängen und einige Klauseln in den Vertrag aufnehmen lassen, die ihn im Fall von Ziyech-Verletzungen absichern.

WIE GEHT ES WEITER? Der FC Chelsea hat sich in diesem Sommer schon von einigen Spielern getrennt, doch es könnten noch weitere dazukommen. So verließen bislang Kalidou Koulibaly, Kai Havertz, N'Golo Kanté und Édouard Mendy den Klub - und Ziyech könnte noch folgen.