Bericht: Hirving Lozano steht vor Wechsel zur SSC Neapel

Spätestens seit der WM dürfte Hirving Lozano von der PSV Eindhoven vielen Deutschen ein Begriff sein. Nun steht er wohl vor einem Wechsel zu Neapel.

Die ist angeblich kurz davor, Hirving Lozano von der zu verpflichten. Wie der Corriere dello Sport berichtet, haben sich Verantwortliche des Serie-A-Klubs und Mino Raiola, der Berater des Angreifers, bereits getroffen, um Einzelheiten eines Vertrags auszuhandeln.

Sowohl Napoli-Präsident Aurelio De Laurentiis als auch Trainer Carlo Ancelotti sollen mit Raiola über die Zukunft Lozanos gesprochen haben. Bei den Napoli-Zuständigen besitzt der Angreifer jetzt schon ein hohes Standing: Auf Lozano angesprochen, sagte Ex-Bayern Coach Ancelotti im Januar: "Für ihn würde ich sterben."

Der Mexikaner war in der Vergangenheit einer der begehrtesten Spieler des europäischen Fußballs, auch der FC Barcelona soll an dem WM-Teilnehmer interessiert gewesen sein. Der FC Chelsea wollte den Rechtsfuß angeblich ebenfalls verpflichten.

Neapel muss wohl 40 Millionen Euro für den pfeilschnellen Flügelspieler an Eindhoven überweisen, wenn ein Transfer zustandekommen soll. Im Juli 2017 kam Lozano von seinem Jugendverein CF Pachuca für acht Millionen Euro zum aktuellen niederländischen Meister, bereits in seiner ersten Saison zeigte er starke Leistungen und spielte sich ins Blickfeld prominenterer Vereine.

Hirving Lozano: Spätestens seit dem WM 2018 in ein Begriff

In dieser Saison kommt der Linksaußen auf 17 Tore und acht Vorlagen in 30 Spielen. Mit der PSV steht Lozano auf den zweiten Platz der , punktgleich mit dem Tabellenführer Amsterdam. In der Gruppenphase der spielte man in der wohl schwersten Gruppe des Wettbewerbs: Mit dem und hatte man es mit gleich zwei späteren Halbfinalisten zu tun.

In Deutschland dürfte Lozano nach der WM 2018 besonders gefürchtet sein: Bei der 0:1-Niederlage der deutschen Nationalmannschaft gegen war er einziger Torschütze. Im Achtelfinale der Weltmeisterschaft in war für die Mittelamerikaner allerdings Schluss, gegen Rekordmeister verlor man 0:2.