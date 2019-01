Mino Raiola bestätigt: Hrving Lozano wird PSV Eindhoven im Winter nicht verlassen

PSV Eindhoven kann zumindest bis zum Saisonende mit Hrving Lozano planen. Der Offensivstar wird den niederländischen Meister im Winter nicht verlassen

Der niederländische Meister PSV Eindhoven kann weiter mit Hrving Lozano planen. Wie sein Berater Mino Raiola am Freitag erklärte, wird der Offensivstar den Klub im Winter nicht verlassen.

Trotz Interesse des SSC Neapel und dem FC Chelsea wird man den Mexikaner im Winter nicht abgeben, wie der Berater-Guru gegenüber Eindhovens Dagblad erklärte: "Hirving bleibt bis zum Sommer bei PSV. Sie wollen ihn jetzt nicht verkaufen."

Der mexikanische Flügelstürmer wechselte 2017 von Pachua in die Eredivisie und schoss PSV gleich in seiner ersten Spielzeit mit 17 Treffern zum Ligatitel. In Eindhoven steht der 23-Jährige noch bis 2023 unter Vertrag.