Belgien vs. Russland heute live: Die EM 2021 im LIVE-TICKER - 0:0

Mitfavorit Belgien trifft zum EM-Auftakt auf Russland.

Belgien bestreitet heute sein erstes Spiel bei der EM 2021 in St. Petersburg gegen Russland. Die Partie um 21.00 Uhr gibt es hier im LIVE-TICKER.

Das Spiel zwischen Belgien und Russland könnt Ihr heute auch im Free-TV sehen. Hier findet Ihr alle Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Belgien - Russland 0:0 Tore - Aufstellung BEL 1 Courtois/Real Madrid (29 Jahre/85 Länderspiele) - 2 Alderweireld/Tottenham Hotspur (32/109), 4 Boyata/Hertha BSC (30/24), 5 Vertonghen/Benfica Lissabon (34/127) - 21 Castagne/Leicester City (25/15), 19 Dendoncker/Wolverhampton Wanderers (26/18), 8 Tielemans/Leicester City (24/40), 16 Thorgan Hazard/Borussia Dortmund (28/36) - 14 Mertens/SSC Neapel (34/99), 11 Carrasco/Atletico Madrid (27/47) - 9 Lukaku/Inter Mailand 28/93) Aufstellung RUS 1 Schunin/Dynamo Moskau (34 Jahre/13 Länderspiele) - 2 Mario Fernandes/ZSKA Moskau (30/30), 5 Semjonow/Achmat Grosny (32/27), 14 Dschikija/Spartak Moskau (27/34), 18 Schirkow/Zenit St. Petersburg (37/104) - 7 Osdojew/Zenit St. Petersburg (28/33), 8 Barinow/Lokomotive Moskau (24/6) - 11 Sobnin/Spartak Moskau (27/36), 17 Golowin/AS Monaco (25/39), 23 Kusjajew/Zenit St. Petersburg (28/35) - 22 Dsjuba/Zenit St. Petersburg (32/53) Gelbe Karten -

3. | Belgiens Sturmtank Lukaku setzt in einem Luftzweikampf gleich mal seine ganze Physis ein und rauscht mit drei Russen zusammen. Es rappelt kurz, aber schnell stehen wieder alle und es geht weiter.

1. | Gleich in den ersten Sekunden gib es hier ein gellendes Pfeifkonzert. Der Grund: Russland kniete sich bei der üblichen Black-Lives-Matter-Geste nicht hin, blieb stattdessen stehen.

1. | Schiedsrichter Antonio Mateu Lahoz gibt das Spiel frei - los gehts!

vor Beginn | Verletzungen hat Russland-Trainer Stanislav Cherchesov nicht zu beklagen, alle Top-Kräfte sind fit. Das trifft insbesondere auf Stürmer Dzyuba und Spielmacher Golovin zu, die die bekanntesten Namen der Sbornaja sind. Nicht ganz so klangvoll, doch seit je her dabei und auch heute in der Startelf, ist Yuri Zhirkov. Mit mittlerweile 37 Jahren gehört der Haudegen noch immer zur russischen Stammbesetzung.

vor Beginn | Schmerzlich vermisst wird bei den Belgiern noch Kevin de Bruyne. Der Spielgestalter von Manchester City nach noch immer mit den Folgen einer Gesichtsverletzung zu kämpfen und wird den Roten Teufeln erst im weiteren Turnierverlauf zur Verfügung stehen. Selbiges gilt auch für Axel Witsel, der noch an einer Achillessehnenverletzung laboriert, bald aber zur Verfügung stehen sollte.

vor Beginn | Herzlich willkommen zum EM-Spiel der Gruppe B zwischen Belgien und Russland.

Belgien vs. Russland: Die Aufstellung

Aufstellung Belgien: 1 Courtois - 2 Alderweireld, 4 Boyata, 5 Vertonghen - 21 Castagne, 19 Dendoncker, 8 Tielemans, 16 T. Hazard - 14 Mertens, 11 Carrasco - 9 Lukaku

Aufstellung Russland: 1 Shunin - 8 Barinov, 14 Dzhikiya, 5 Semyonov - 2 Mario Fernandes, 11 Zobnin, 7 Ozdoev, 18 Zhirkov - 23 Kuzyaev, 17 Golovin - 22 Dzyuba

Belgien vs. Russland im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Belgien und Russland treffen zum 6. Mal bei einem großen Turnier (WM oder EM) aufeinander, erstmals allerdings an einer Europameisterschaft. Die ersten beiden Duelle (WM 1970 und 1982) gewann Russland, damals noch als Sowjetunion. In den 3 Duellen seither behielt Belgien stets die Überhand.

Belgien war das erste Team, das die Qualifikation für die EM 2020 sicherstellte. Es wird die 6. EM für die Belgier, erst zum 2. Mal sind sie in aufeinanderfolgenden EM-Turnieren vertreten (zuvor 1980 und 1984).

Seit der Finalniederlage gegen die Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1980 erreichte Belgien bei einer Europameisterschaft nicht mehr das Halbfinale.

Als UdSSR schlug Russland im Finale 1960 Jugoslawien mit 2-1 nach Verlängerung und gewann damit die erste Europameisterschaft überhaupt. Die folgenden 3 EM-Finalspiele, die die Russen erreichten, verloren die Russen allesamt: 1964, 1972 und 1988.

Die beste Leistung Russlands bei einer Europameisterschaft seit der Auflösung der UdSSR war das Erreichen des Halbfinales im Jahr 2008, als man sich dem späteren Sieger Spanien mit 0-3 geschlagen geben musste. Gleichzeitig war es das einzige Mal, dass die Russen in diesem Zeitraum die K.o.-Runde des Wettbewerbs erreichten.

Belgien ist eine von nur 2 europäischen Mannschaften (neben Frankreich), die bei den letzten 3 großen Turnieren (WM 2014, EM 2016, WM 2018) jeweils mindestens das Viertelfinale erreichten.

Seit dem Finale 1980 (1-2 gegen die Bundesrepublik Deutschland) endete keines der 12 Spiele Belgiens bei Europameisterschaften mit einem Unentschieden (5 Siege, 7 Niederlagen).

Belgien war neben Italien eine von nur zwei Mannschaften, die jedes ihrer Spiele in der Euro 2020-Qualifikation gewannen (10 von 10). Außerdem schoss Belgien mehr Tore als jedes andere Team (40) und stellte gleichzeitig die beste Abwehr (3 Gegentore in 10 Spielen).

Romelu Lukaku ist mit 7 Toren in 15 Einsätzen Belgiens Top-Torjäger bei großen Turnieren (WM und EM). 6 dieser 7 Tore erzielte er in der Gruppenphase.

Nur Harry Kane (17) war in der Euro 2020-Qualifikation an mehr Toren direkt beteiligt als Russlands Artem Dzyuba (14, 9 Tore und 5 Assists).

Dies ist Roberto Martinez' 2. großes Turnier als belgischer Cheftrainer (WM und EM). Bei der Weltmeisterschaft 2018 in Russland führte er die Roten Teufel zum 3. Platz, Belgiens beste Platzierung bei diesem Turnier überhaupt.

Cheftrainer Stanislav Cherchesov steht zum 2. Mal mit Russland in der Finalrunde eines großen Turniers (WM und EM). Bei der WM 2018 führte er sein Team auf heimischem Boden bis ins Viertelfinale, die beste Leistung im Wettbewerb seit der Auflösung der UdSSR.

In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell heute live im TV und LIVE-STREAM läuft.

Belgien vs. Russland im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Zuerst plauderten Philippe und Kevin De Bruyne über die grelle Sonne, dann stellte Belgiens König die Frage aller Fragen. Ob er denn zum EM-Start fit sei, wollte der Monarch bei seinem Besuch im Trainingscamp am Donnerstag vom belgischen Superstar wissen. "Ich hoffe, dass ich vom zweiten Spiel an mitspielen kann", antwortete De Bruyne schüchtern. Der König war damit offensichtlich zufrieden: "Ich bin sehr froh, dass Sie zurück sind."

Bis zu dem Moment hatten die belgischen Fans immer noch auf einen Einsatz des Ausnahmekönners im ersten Gruppenspiel am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) gegen Russland gehofft. Doch der Profi von Manchester City, der sich im Champions-League-Finale bei einem Zweikampf mit dem deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger (FC Chelsea) eine Augenhöhle und das Nasenbein gebrochen hatte, flog nach Medienberichten am Freitag gar nicht erst mit nach St. Petersburg.

Belgien muss es also zunächst ohne seinen Schlüsselspieler richten. "Wir sind bereit", sagte Romelu Lukaku - und der bullige Torjäger meinte damit nicht nur das Auftaktspiel. Die Goldene Generation um Lukaku, De Bruyne, Axel Witsel, Eden und Thorgan Hazard ist jetzt im besten Fußballalter und bereit für den Titel. "Wir sind noch besser als 2018", meinte Lukaku.

Bei der WM in Russland war Belgien mit Vollgasfußball auf Platz drei gestürmt, seitdem haben die Red Devils nochmal einen Sprung nach vorne gemacht: Belgien führt seit September 2018 ununterbrochen die Weltrangliste an und hat sich mit der besten Bilanz alle EM-Starter (10 Siege, 40:3 Tore) qualifiziert. Keine Frage: Das Team von Trainer Roberto Martinez ist diesmal mehr als nur ein "Geheimfavorit" auf den Titel.

"Die Basis für große Erfolge ist gelegt, wir müssen sie nur noch abholen", sagte der frühere belgische Nationaltorhüter Jean-Marie Pfaff dem SID. Man verfüge über "eine der besten Mannschaften in Europa", meinte der einstige Keeper von Bayern München, "viele unserer Spieler spielen bei Topklubs und sind da nicht nur Mitläufer, sondern echte Stützen und Anführer im Team."

So ganz sorgenfrei startet Belgien aber nicht gegen Russland. Mehr noch als De Bruyne kämpft Eden Hazard um seine Fitness, der trickreiche Offensivspieler durfte bei der gelungenen EM-Generalprobe gegen Vizeweltmeister Kroatien (1:0) nach 565 Tagen ohne Länderspiel für zehn Minuten auflaufen. Ein "psychologischer Schritt" sei das gewesen, sagte Trainer Martinez, "jetzt muss er mehr Minuten bekommen". Für einen Startelfeinsatz dürfte es aber nicht reichen.

Zumindest durfte Eden Hazard den König im Trainingscamp begleiten und ihm die Spieler vorstellen. "Er fragt uns, wie es läuft und redet mit uns", verriet Abwehrspieler Jan Vertonghen: "Es ist immer sehr angenehm, wenn wir uns unterhalten." Philippe erhielt ein weißes Trikot mit der Nummer 1 und seinem Namen drauf. Und er erhielt aus erster Hand eine Antwort auf die Frage, die ganz Belgien beschäftigt hatte.

Quelle: SID

