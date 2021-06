Im ersten Gruppenspiel der EM 2021 treffen die ambitionierten Belgier auf Russland. Hier erfahrt ihr, wo ihr das Match live verfolgen könnt.

Seit gestern Abend ist es wieder soweit: Nach einem Jahr Verzögerung ist ganz Europa wieder im EM-Modus! Am zweiten Turniertag steigt mit den Belgiern nun auch der ewige Geheimfavorit in den Ring. Dieses Jahr kann man allerdings endgültig von Mitfavoriten sprechen, schließlich sind die die Top-Stars der Belgier nun alle im besten Fußballer-Alter und Belgien belegt nicht umsonst Rang eins in der Weltrangliste.

De Bruyne, Lukaku, Mertens, die Hazard-Brüder - alles klangvolle Namen. Doch ist die heutige Partie deshalb schon entschieden? Mitnichten, denn mit Russland steht dem Team von Nationaltrainer Roberto Martinez eine echte Überraschungsmannschaft gegenüber.

Bei der Heim-WM 2018 schieden die Russen beispielsweise erst im Viertelfinale nach Elfmeterschießen gegen den späteren Vizeweltmeister Kroatien aus, nachdem man sich - ebenfalls nach Elfmeterschießen - gegen die Spanier durchgesetzt hatte. Und nicht zu vergessen: Die Russen haben den Vorteil, im heimischen St. Petersburg aufzulaufen.

Es ist also alles angerichtet für einen spannenden Fußball-Abend! Ihr wollt wissen, wer das Spiel Belgien vs. Russland überträgt und wo ihr es live verfolgen könnt? Ob ihr das Spiel im LIVE im TV sehen wollt oder einen LIVE-STREAM bzw. LIVE-TICKER sucht: Hier seid ihr genau richtig! Goal hat für euch alle Infos zur Partie zusammengestellt.

EM 2021 - Belgien vs. Russland heute live: Das Vorrunden-Spiel in der Übersicht

Wettbewerb Europameisterschaft - Gruppenphase Duell Belgien vs. Russland Ort Krestovsky Stadion - St.Petersburg Anstoß 21:00 Uhr

EM 2021 - Belgien vs. Russland heute live: Wer überträgt/zeigt das Vorrunden-Spiel?

Eine gute Nachricht für alle Fußballfans: Das Match zwischen Belgien und Russland wird im Free-TV übertragen! Das ZDF ist live vor Ort und zeigt die gesamten 90 Minuten plus Vor- und Nachberichterstattung. Jochen Breyer und Kathrin Müller-Hohenstein werden von den Experten Per Mertesacker, Sandro Wagner und Christoph Kramer unterstützt. Kommentieren wird die Partie Claudia Neumann, die Ex-Nationalspielerin Ariane Hingst an ihrer Seite hat.

TV-Übertragung des Spiels:

Sender: ZDF

Anpfiff: 21:00 Uhr

Moderatoren: Jochen Breyer und Kathrin Müller-Hohenstein

Kommentator: Claudia Neumann

EM 2021 - Belgien vs. Russland heute live: Das Vorrunden-Spiel im LIVE-STREAM

Ihr seid nicht in der Nähe eines Fernsehers, wollt aber trotzdem keine Minute verpassen? Kein Problem! Ob Laptop, Smartphone oder Tablet - das ZDF bietet einen kostenlosen LIVE-STREAM an, mit dem ihr Belgien vs. Russland verfolgen könnt.

Hier gehts zum LIVE-STREAM.

EM 2021 - Belgien vs. Russland heute live: Das Vorrunden-Spiel im LIVE-TICKER

Wenn ihr das Spiel nicht sehen wollt oder könnt, gibt es immer noch die Möglichkeit, mithilfe eines LIVE-TICKERS auf dem neuesten Stand zu bleiben. Goal ist für euch mit einem kostenlosen LIVE-TICKER dabei und versorgt euch zeitnah mit allem, was ihr zum Geschehen auf dem Rasen wissen müsst.

Hier gehts zum LIVE-TICKER zum Spiel Belgien vs. Russland.

EM 2021 - Belgien vs. Russland heute live: Die Aufstellungen

Ungefähr eine Stunde vor Spielbeginn werden die Aufstellungen beider Teams bekanntgegeben. Sobald sie veröffentlicht wurden, findet ihr sie hier.

EM 2021 - Belgien vs. Russland heute live: Die Highlights

Spiel verpasst? Oder ihr wollt einfach die Highlights der Partie nochmal genießen? Das ist nach Abpfiff problemlos bei DAZN möglich, wo euch direkt die besten und wichtigsten Szenen des Matches präsentiert werden. Hier kommt jeder, der die Partei Revue passieren lassen will, nochmal auf seine Kosten.

Da DAZN ein riesiges Angebot an Live-Sport zu bieten hat, kann man sich für 11,99 Euro im Monat das komplette Sport-Paket sichern - oder beim Jahresabo von 119, 99 Euro direkt sparen. Außerdem gibts hier den kostenlosen Probemonat, mit dem man bereits vollen Zugriff auf Fußball, Motorsport, Basketball und vieles mehr hat. Ob EM-Highlights oder Live-Sport - bei DAZN ist für jeden etwas dabei.

EM 2021 - Belgien vs. Russland heute live: Alles auf einen Blick