Borussia Dortmund hat in dieser Saison die große Chance auf den ersten Meistertitel seit 2012. Doch würde der BVB auch direkt die Schale bekommen?

Seit zehn Jahren wünscht sich ein Großteil der Bundesliga-Fans nur eines: einen anderen Meister als den FC Bayern München. Der deutsche Rekordmeister reckte die Meisterschale zuletzt zehnmal in Folge in die Höhe, doch die Dominanz könnte in dieser Saison enden.

Nur wenn Borussia Dortmund patzt, kann der FC Bayern in dieser Spielzeit Meister werden. Vor dem letzten Spieltag der Bundesliga ist noch offen, wer am Ende die Schale in der Hand halten darf. Doch wo wird die Schale am letzten Spieltag aufbewahrt, und würde der aktuelle Tabellenführer aus Dortmund direkt mit der Schale jubeln? GOAL klärt auf.

Titelkampf in der Bundesliga: Die Ausgangslage

Platz Verein Spiele Punkte Tore Differenz 1 BVB 33 70 81:42 39 2 Bayern 33 68 90:37 53

Die Ausgangssituation spricht klar für die Schwarz-Gelben: Nach dem Patzer der Bayern gegen RB Leipzig schob sich Borussia Dortmund mit einem 3:0-Sieg über den FC Augsburg an die Tabellenspitze der Bundesliga. Die Dortmunder haben vor dem 34. Spieltag mit zwei Punkten Vorsprung alles in der eigenen Hand.

Getty Images

Bekommt der BVB sofort die Meisterschale, wenn er Meister wird?

Sollte Borussia Dortmund gegen den 1. FSV Mainz 05 die Meisterschaft klarmachen, könnten die Borussen direkt die Meisterschale in die Höhe stemmen. Wie die DFL bestätigte, ist die Original-Version der Schale in Dortmund, während in Köln, wo der FC Bayern seine kleine Chance auf die Meisterschaften nutzen will, nur eine Kopie vorliegen wird.