Am heutigen Donnerstagabend, den 19. Februar, kommt es im Hinspiel der Europa-League-Playoffs fürs Achtelfinale zum Duell zwischen Celtic Glasgow und dem VfB Stuttgart. Anstoß im Celtic Park in Glasgow ist um 12 Uhr. Erik Lambrechts aus Belgien wird die Partie als Schiedsrichter begleiten.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Bei RTL oder NITRO live im Free TV? Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart bei Celtic Glasgow (Europa League) heute live im Fernsehen und Live Stream?

Die Partie des VfB in Glasgow wird heute live im Free-TV beim RTL übertragen.

Um 20.15 Uhr startet die Mediengruppe aus Köln mit der Übertragung. Als Kommentator ist Wolff Fuss gemeinsam mit Experte Lothar Matthäus am Start.

Im hauseigenen Livestream bei RTL+ könnt Ihr die EL-Partie ebenfalls verfolgen. Hier kommentiert Christian Straßburger das Einzelspiel und Robby Hunke in der Konferenz.

Um RTL+ empfangen zu können, benötigt Ihr jedoch ein kostenpflichtiges Abo.

Anstoßzeit Celtic gegen VfB Stuttgart

Celtic vs VfB Stuttgart: Aufstellungen

News über Celtic

Celtic geht nach dem 3:2-Sieg in der heimischen schottischen Liga mit breiter Brust in die Partie. Gegen den FC Kilmarnock drehten die Schotten einen 0:2-Rückstand in einen 3:2-Sieg. Der entscheidende Siegtreffer fiel erst in der 97. Spielminute. Einen ähnlich aufgeladenen Celtic Park dürfte der VfB heute erwarten.

News über VfB Stuttgart

Der VfB Stuttgart konnte sich am vergangenen Samstagabend mit 3:1 gegen den 1. FC Köln durchsetzen. Zweifacher Torschütze dabei war Ermedin Demirovic, der sich aktuell in bestechender Form präsentiert.

Der VfB hat nur eins der letzten sechs Pflichtspiele verloren und dabei fünf gewonnen.

Form

Bilanz direkte Duelle

CEL Letzte 2 Spiele VFB 1 Sieg 0 Unentschieden 1 Sieg VfB Stuttgart 3 - 2 Celtic

Celtic 3 - 1 VfB Stuttgart 5 Erzielte Tore 4 Spiele über 2,5 Tore 2/2 Beide Teams haben getroffen 2/2

Celtic vs VfB Stuttgart: Die Tabellen

