Dennis Klose

Bei RTL oder NITRO live im Free TV? Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart bei Celtic Glasgow (Europa League) heute live im Fernsehen und Live Stream?

Im Playoff-Hinspiel der Europa League gastiert der VfB Stuttgart heute bei Celtic Glasgow. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Am heutigen Donnerstagabend, den 19. Februar, kommt es im Hinspiel der Europa-League-Playoffs fürs Achtelfinale zum Duell zwischen Celtic Glasgow und dem VfB Stuttgart. Anstoß im Celtic Park in Glasgow ist um 12 Uhr. Erik Lambrechts aus Belgien wird die Partie als Schiedsrichter begleiten.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

RTL+

Die Partie des VfB in Glasgow wird heute live im Free-TV beim RTL übertragen.

Um 20.15 Uhr startet die Mediengruppe aus Köln mit der Übertragung. Als Kommentator ist Wolff Fuss gemeinsam mit Experte Lothar Matthäus am Start.

Im hauseigenen Livestream bei RTL+ könnt Ihr die EL-Partie ebenfalls verfolgen. Hier kommentiert Christian Straßburger das Einzelspiel und Robby Hunke in der Konferenz.

Um RTL+ empfangen zu können, benötigt Ihr jedoch ein kostenpflichtiges Abo.

Anstoßzeit Celtic gegen VfB Stuttgart

Celtic vs VfB Stuttgart: Aufstellungen

Celtic vs VfB Stuttgart Voraussichtliche Aufstellungen

CelticHome team crest

4-3-3

Aufstellung

4-2-3-1

Home team crestVFB
1
K. Schmeichel
22
J. Araujo
5
L. Scales
63
K. Tierney
6
A. Trusty
41
R. Hatate
42
C. McGregor
8
B. Nygren
9
C. Adamu
11
T. Cvancara
38
D. Maeda
33
Alexander Nübel
22
L. Assignon
29
F. Jeltsch
24
J. Chabot
7
Maximilian Mittelstädt
18
J. Leweling
10
Chris Führich
16
A. Karazor
30
Chema Andrés
26
D. Undav
9
E. Demirovic

4-2-3-1

VFBAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • M. O'Neill

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • S. Hoeness

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über Celtic

Celtic geht nach dem 3:2-Sieg in der heimischen schottischen Liga mit breiter Brust in die Partie. Gegen den FC Kilmarnock drehten die Schotten einen 0:2-Rückstand in einen 3:2-Sieg. Der entscheidende Siegtreffer fiel erst in der 97. Spielminute. Einen ähnlich aufgeladenen Celtic Park dürfte der VfB heute erwarten.

News über VfB Stuttgart

Der VfB Stuttgart konnte sich am vergangenen Samstagabend mit 3:1 gegen den 1. FC Köln durchsetzen. Zweifacher Torschütze dabei war Ermedin Demirovic, der sich aktuell in bestechender Form präsentiert.

Der VfB hat nur eins der letzten sechs Pflichtspiele verloren und dabei fünf gewonnen. 

Form

CEL
-Form

Tor erzielt (kassiert)
13/6
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

VFB
-Form

Tor erzielt (kassiert)
11/5
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Bilanz direkte Duelle

CEL

Letzte 2 Spiele

VFB

1

Sieg

0

Unentschieden

1

Sieg

5

Erzielte Tore

4
Spiele über 2,5 Tore
2/2
Beide Teams haben getroffen
2/2

Celtic vs VfB Stuttgart: Die Tabellen

