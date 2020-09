FC Bayern München vs. FC Sevilla: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER und Co. - so wird der UEFA Supercup übertragen

Im UEFA Supercup treffen heute der FC Bayern und der FC Sevilla aufeinander. Goal sagt Euch, wo das Spiel im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Im UEFA Supercup, dem Aufeinandertreffen der Sieger der und der , kommt es am Donnerstag in der ungarischen Hauptstadt Budapest zur Begegnung zwischen dem FC Bayern und dem . Anstoß ist um 21 Uhr in der Puskas Arena.

Während der deutsche Rekordmeister nach dem CL-Finale gegen allerdings schon in der gefordert war, hat der spanische Verein seit dem EL-Endspiel bislang nur gegen getestet. In Spaniens wird es für Sevilla erst am nächsten Montag ernst.

Ihr möchtet wissen, wo der UEFA Supercup zwischen dem FC Bayern und dem FC Sevilla heute im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird? Dann seid Ihr hier genau richtig. In diesem Artikel liefert Euch Goal alle Informationen zur Übertragung.

UEFA Supercup: Das Duell zwischen Bayern und Sevilla im Überblick

Duell FC Bayern - FC Sevilla Datum Donnerstag, 24. September 2020 | 21 Uhr Stadion Puskas Arena, Budapest

Bayern gegen Sevilla heute live sehen: So wird der UEFA Supercup gezeigt / übertragen

Den FC Bayern erwartet in den nächsten Wochen ein strammes Programm. Nach dem gelungenen Saisonstart in der Bundesliga gegen Schalke 04, den der deutsche Rekordmeister mit 8:0 gewann, steht am Donnerstag der UEFA Supercup gegen den FC Sevilla auf dem Plan.

Gegen (3:2) hatte der spanische Verein Ende August den sechsten Triumph in der Europa League perfekt gemacht. Der FC Bayern sicherte sich mit einem 1:0 gegen Paris Saint-Germain im Finale der Champions League das zweite Triple der Vereinsgeschichte.

Nun haben beide Vereine die Chance, gleich mit einem weiteren Titel in die neue Saison zu starten - und die Fans stellen sich die Frage, bei welchem Sender das Aufeinandertreffen übertragen wird. Goal liefert Euch in den folgenden Abschnitten alle Infos zu diesem Thema.

UEFA Supercup: DAZN zeigt FC Bayern gegen FC Sevilla heute im LIVE-STREAM

Der Streamingdienst DAZN zeigt nicht nur Champions League und die Europa League, sondern auch den UEFA Supercup im LIVE-STREAM. Schon wenige Minuten vor dem Anstoß begrüßt Euch Moderator Alex Schlüter zu den Vorberichten. Als Kommentator ist anschließend Jan Platte im Einsatz, der von Experte Ralph Gunesch unterstützt wird.

Mit dem Probemonat von DAZN, den der Streamingdienst allen Neukunden schenkt, könnt Ihr den UEFA Supercup zwischen dem FC Bayern und dem FC Sevilla sogar kostenlos im LIVE-STREAM erleben. Registriert Euch dafür noch heute bei DAZN und schon könnt Ihr das komplette Programm vier Wochen lang gratis testen.

Hat Euch der Gratismonat von DAZN überzeugt, verlängert sich das Abonnement danach automatisch. Das bedeutet, dass Ihr für 11,99 Euro monatlich nicht nur die Champions League und die Europa League, sondern auch die Bundesliga, LaLiga, die und die zu sehen bekommt.

Mit dem Jahresabo für einmalig 119,99 Euro könnt Ihr sogar ein bisschen Geld sparen - dann liegt der monatliche Preis für DAZN bei knapp zehn Euro. In einem separaten Artikel auf unserer Seite haben wir das DAZN-Programm der nächsten Tage für Euch zusammengefasst und erklärt, wie Ihr Euch beim Streamingdienst registrieren könnt.

Um auf den LIVE-STREAM des UEFA Supercup zugreifen zu können, müsst Ihr entweder auf die DAZN-Webseite gehen oder Ihr installiert die kostenlose App, die für Android-Geräte im Google-Play-Store und für iOS-Geräte im App-Store zum Download bereitsteht.

Die Begegnung zwischen dem FC Bayern und dem FC Sevilla könnt Ihr aber auch auf dem großen Fernsehbildschirm schauen: Der Streamingdienst lässt sich mit der DAZN-App auf jedem Smart-TV nutzen, aber auch Apple TV, Google Chromecast oder der Amazon-Fire-TV-Stick werden unterstützt.

Bayern gegen Sevilla: Den UEFA Supercup heute im Pay-TV bei Sky sehen

Doch auch bei Sky könnt Ihr den UEFA Supercup zwischen dem FC Bayern und dem FC Sevilla am Donnerstag live sehen. Ob im TV oder im LIVE-STREAM ist Euch überlassen, beide Möglichkeiten werden vom Pay-TV-Anbieter unterstützt.

Sky beginnt um 20.30 Uhr auf Sky Sport 1 mit der Übertragung. Dort könnt Ihr Euch von Moderator Sebastian Hellmann und Experte Lothar Matthäus auf die Begegnung einstimmen lassen. Kommentator ist, wie schon beim CL-Finale, Wolff Fuss.

Genannter Sender lässt sich aber nur mit einem Sky-Abonnement empfangen. Das Sport-Paket, das Ihr benötigt, um den UEFA Supercup heute live sehen zu können, kostet für Neukunden im Jahresabo derzeit 17,50 Euro monatlich.

Sky zeigt den UEFA Supercup im LIVE-STREAM bei Sky Go und Sky Ticket

Zudem wird Sky das Aufeinandertreffen zwischen dem FC Bayern und dem FC Sevilla auch im LIVE-STREAM über Sky Go und Sky Ticket zeigen. Der Unterschied zwischen den beiden Online-Diensten liegt in der Vertragslaufzeit, ansonsten seht Ihr dort die gleichen Bilder wie bei der TV-Übertragung.

Wenn Ihr schon ein Sky-Abonnement abgeschlossen habt, könnt Ihr Sky Go kostenlos nutzen: Dafür müsst Ihr nur die Sky-Go-App aus dem Google-Play-Store oder dem App-Store herunterladen. Mit Eurem persönlichen Login-PIN könnt Ihr Euch danach beim Streamingdienst anmelden.

Für alle, die bislang kein Sky-Abonnent sind, gibt es Sky Ticket, das monatlich gekündigt werden kann. Derzeit hat Sky sowohl das Supersport Ticket für 29,99 Euro als auch das Sport Ticket für 9,99 Euro im Angebot. Welches Angebot für Euch am besten geeignet ist, erfahrt Ihr auf der Sky-Webseite.

gegen FC Sevilla live: Die Aufstellung im UEFA Supercup

Sobald die Aufstellungen beider Mannschaften bekanntgegeben werden, findet Ihr sie an dieser Stelle. Das wird ungefähr eine Stunde vor Anstoß der Fall sein.

UEFA Supercup: Bayern gegen Sevilla im LIVE-TICKER von Goal verfolgen

Goal wird für den UEFA Supercup zwischen dem FC Bayern und dem FC Sevilla einen LIVE-TICKER anbieten. Damit bleibt Ihr auch unterwegs über die Ereignisse in der Puskas Arena auf dem Laufenden und verpasst auch ohne die Übertragung im TV und im LIVE-STREAM garantiert keine entscheidende Szene.

Schon ab einer halben Stunde vor dem Anstoß versorgen wir Euch mit allen wichtigen Informationen. Sobald die beiden Mannschaften den Rasen betreten, halten wir Euch mit schnellen Aktualisierungen und detaillierten Beschreibungen auf dem neuesten Stand. Und das Beste? Das Angebot ist für Euch kostenlos.

Bayern gegen Sevilla: Die Übertragung des UEFA Supercups in der Übersicht

Der UEFA Supercup zwischen dem FC Bayern und dem FC Sevilla heute ... live im TV ... bei Sky Sport 1 und auf DAZN (nur Smart-TV) im LIVE-STREAM ... auf DAZN, bei Sky Go und Sky Ticket im LIVE-TICKER ... bei Goal in den Highlights ... bei DAZN

Der SID-Vorbericht zum UEFA Supercup: "Menschenversuch" Supercup? Bayern mit "Bauchschmerzen" in Budapest

Manuel Neuer, Leroy Sane und Co. trugen bei der Abenteuerreise ins Risikogebiet Masken zu ihren neuen bordeauxroten Anzügen, in Budapest ging's direkt zum Coronatest. "Ich glaube, Bauchschmerzen hat jeder", sagte Karl-Heinz Rummenigge vor dem umstrittenen Supercup-Spiel zwischen Bayern München und dem FC Sevilla in der ungarischen Hauptstadt am Donnerstag das auch Joachim Löw kritisch sieht. Rummenigge betonte: "Wir haben jegliches Interesse daran, dass dort wirklich kein Ischgl des Fußballs stattfindet."

Das hofft auch Löw. Der Bundestrainer sieht in dem "Pilotprojekt" zur Zuschauerrückkehr von UEFA-Boss Aleksander Ceferin "das falsche Signal", wie er bei RTL/ntv betonte. Triple-Trainer Hansi Flick flüchtete sich in Budapest in beißende Ironie. "Ich lebe ja in München auch fast in einem Corona-Hotspot, da hat sich nicht allzu viel geändert", sagte er spöttisch.

Klubboss Rummenigge versprach einen "seriösen und disziplinierten" Umgang mit dem Corona-Thema - doch die Münchner Mini-Delegation begleiteten Zweifel. Die Warnung des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) vor einem "Fußball-Ischgl" mit mehreren Hundert infizierten Fans klang manchem noch in den Ohren. "Wir wissen nicht so recht, was uns erwartet", sagte Kapitän Neuer vor dem ersten Bayern-Spiel mit Fans seit März. Er sei keinem Fan "böse, wenn er nicht ins Stadion kommt".

Scharfe Kritik an der Austragung des Supercups in Ungarn

Zumal sogar der Budapester Oberbürgermeister Gergely Karacsony sich angesichts der kritischen Lage für ein Geisterspiel aussprach. Vergeblich, die UEFA bleibt stur. Ganz im Sinne der rechtsnationalen ungarischen Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban lässt sie bis zu 20.000 Besucher in die Puskas Arena.

"Die Verantwortung", warnte OB Karacsony in der oppositionellen Tageszeitung Nepszava, "liegt bei denen, die die Entscheidungsgewalt haben." Also bei Orban und Ceferin. Beide wollen bei diesem Glitzerkick ebenso auf der VIP-Tribüne sitzen wie Sandor Csanyi, der umtriebige ungarische Verbandsboss und UEFA-Vize.

Dabei handle es sich beim Duell zwischen Champions- und Europa-League-Sieger längst nicht mehr um ein Fußballspiel, wie Stadtteil-Bürgermeister Csaba Horvath schimpfte: "Es ist ein Menschenversuch!" Orban gefährde mit seinem Hobby das Leben Tausender.

Die Lage in Budapest schreckt auch viele der traditionell sehr reisefreudigen Bayern-Fans ab. Rummenigge erwartet nur noch "unter 1000" beim Risikospiel - 2100 hatten Karten erworben. Die Bayern selbst reisten laut Herbert Hainer "nur mit der absoluten Minimalbesetzung" an. Der Präsident, der selbst zu Hause blieb, sprach von "maximal 30 Leuten".

Supercup: Robert Lewandowski und David Alaba sind fit

Das Duell mit den Andalusiern "findet in einer Stadt statt, die eine RKI-Inzidenzzahl von über 100 hat, das heißt: nochmal den doppelten Faktor Münchens. Das ist ernstzunehmen", sagte Rummenigge im ZDF Morgenmagazin - obwohl er gut mit Ceferin kann. Er verstehe all die Skeptiker, behauptete der Bayern-Boss, sein Klub gehe aber wie von diesen gefordert "wirklich extrem vorsichtig mit dem Thema um".

Flick war angesichts der giftigen Gemengelage bemüht, den Fokus aufs Sportliche zu lenken - zumal die Nachrichtenlage dort besser ist: Die zuletzt angeschlagenen Stars Robert Lewandowski und David Alaba sind fit. Flick forderte, die Mannschaft möge ihren Triumphen wie im ersten Triple-Jahr 2013 (5:4 i.E. gegen den ) bitte das "i-Tüpfelchen" hinzufügen. Sane versprach ganz im Sinne eines der Sponsoren: "Nach dem Triple kommt der Quattro."

Europa-League-Rekordsieger Sevilla (sechs Titel) um die früheren Bundesliga-Profis Ivan Rakitic und Luuk de Jong sowie Kapitän Jesus Navas hält dagegen. Die Bayern hätten aktuell "die beste Mannschaft der Welt" und spielten "grandios", ja "brillant", sagte Trainer Julen Lopetegui zwar ehrfürchtig, aber: "Wir reisen nicht an, um das Handtuch zu werfen."