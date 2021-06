Alle News zum FC Bayern München am Mittwoch: Ein Vertrauter von Kingsley Coman verägert offenbar FCB-Kaderplaner Neppe, Mbappe macht Fans Hoffnung.

Alle News zum FC Bayern München am heutigen Mittwoch und was sonst wichtig wird rund um die Säbener Straße, gibt es hier.

Zudem könnt Ihr hier die Entwicklungen der vergangenen Tage beim FCB noch einmal nachlesen.

FC Bayern München: Präsident Hainer äußert sich zu FCB-Zielen

Bayern München peilt auch unter dem neuen Trainer Julian Nagelsmann "die höchsten Ziele an, national wie international", sagte Präsident Herbert Hainer im Vereinsmagazin 51. "Und natürlich muss es daher nach unserem fünften Stern der Anspruch sein, die zehnte deutsche Meisterschaft in Serie zu gewinnen", ergänzte er. Die Konkurrenz werde es dem Rekordmeister zwar "auch in Zukunft schwer machen - aber mit unserer Mannschaft habe ich da keine Sorgen."

Den FC Bayern treibe "das Mantra 'Weiter, immer weiter' permanent voran. Das wird sich auch in Zukunft weiter auswirken", betonte Hainer. Das Team um Kapitän Manuel Neuer habe schon "nach dem historischen Sechs-Titel-Jahr kein bisschen nachgelassen: Der Charakter dieser Spieler ist einzigartig, und ich bin fest davon überzeugt, dass wir daher auch in Zukunft äußerst erfolgreich sein werden."

Auch die Abgänge der Triple-Helden David Alaba, Jerome Boateng und Javi Martinez sorgen den Präsidenten nicht: "Beim FC Bayern ist ein neuer Stamm mit enormen Perspektiven gewachsen. Wir haben schon jetzt viele Spieler in unseren Reihen, die das Zeug für eine neue Ära haben. Julian Nagelsmann übernimmt ein Team, mit dem vieles möglich ist."

Quelle: SID

FC Bayern München: Kaderplaner wohl über Coman-Vertreter erbost

Marco Neppe, Kaderplaner des FC Bayern München, soll das Verhalten eines langjährigen Familien-Freundes von Kingsley Coman bei den Gesprächen über dessen mögliche Vertragsverlängerung laut der SportBild als "respektlos und arrogant" empfunden haben und "entsprechend laut" geworden sein.

Dem Bericht zufolge habe sich der Vorfall bei einer ergebnislosen Verhandlungsrunde vor mehreren Wochen zugetragen. Von der Coman-Seite soll neben besagtem langjährigem Freund der Familie auch Vater Christian anwesend gewesen sein.

Comans Vertrag beim FC Bayern läuft 2023 aus. Angeblich forderten seine Berater für eine Verlängerung des Kontrakts eine Gehaltserhöhung von aktuell rund zwölf auf knapp 20 Millionen Euro. Der FC Bayern würde demnach aber nur ein neues Gehalt von rund 13 Millionen Euro anbieten.

FC Bayern München: Müller glaubt ans DFB-Team

Thomas Müller hält den Gewinn der Europameisterschaft mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft für realistisch. "

Ganz ehrlich: Ich glaube daran. Der Weg dorthin ist allerdings das, was mich gerade am meisten beschäftigt", sagte Müller der Sport Bild: "Das Auftaktspiel steht im Moment über allem. Ich sehe uns aktuell durchaus in der Verfassung, dass mehr möglich ist, als uns von vielen zugetraut wird."

Am 15. Juni trifft die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in ihrem ersten EM-Spiel auf Frankreich. Müller weiß um die Schwere der Aufgabe. "In der Favoritenrolle sehe ich am 15. Juni die Franzosen. Aber: Das heißt noch lange nicht, dass sie gewinnen", so der Profi von Rekordmeister Bayern München, der für die EM von Bundestrainer Joachim Löw wieder in den Kader berufen worden war.

In der sogenannten Todesgruppe F warten außer Frankreich noch Europameister Portugal und Ungarn.

Quelle: SID

FC Bayern München: PSG-Star Kylian Mbappe schließt Wechsel nicht aus

Superstar Kylian Mbappe von Paris Saint-Germain hat einen Wechsel in die Bundesliga zum FC Bayern München nicht ausgeschlossen und im Interview mit der Sport Bild in den höchsten Tönen vom deutschen Rekordmeister geschwärmt.

"Der FC Bayern gehört zu den fünf besten Klubs der Welt", so der 22-jährige Stürmer. "Sie haben ein klares Konzept, das macht sie zu einem großen Verein. Und ja: Sie sind immer ein Favorit auf jeden Titel."

Mit Lucas Hernandez, Benjamin Pavard, Corentin Tolisso und Kingsley Coman hat Mbappe gleich vier Bayern-Spieler als Teamkollegen in der französischen Nationalmannschaft.

"Lucas hat mir gesagt, dass ich nach München zu Bayern kommen soll", verriet Mbappe, dessen Vertrag bei PSG noch bis 2022 läuft. "Im Fußball weiß man nie, was passiert. Aber ich bin derzeit sehr glücklich, wie es ist."

Obwohl sich die Vertragsverlängerung von Mbappe bei PSG weiter hinzieht, hatte Präsident Nasser al-Khelaifi zuletzt klargemacht, dass Mbappe im Sommer nicht verkauft wird.

Und auch Bayerns Bosse hatten große Transfers in diesem Sommer jüngst ausgeschlossen. Ein Mbappe-Wechsel an die Isar ist somit extrem unwahrscheinlich, wobei ohnehin Real Madrid als der Lieblingsklub des Franzosen gilt.

FC Bayern München: Kommt Dayot Upamecano erst später?

Eine Klausel ermöglichte Dayot Upamecanos Wechsel von RB Leipzig zum FC Bayern. Nun gibt es jedoch kleinere Komplikationen.



Hier geht's zur gesamten Meldung

FC Bayern München, Transfers: Das sind die fixen Zu- und Abgänge zur Saison 2021/22