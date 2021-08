In der Bundesliga kommt heute der amtierende Meister zum Einsatz. Goal erklärt, wie man FC Bayern - 1. FC Köln kostenlos im LIVE-STREAM sehen kann.

Das letzte Spiel des 2. Spieltags in der Bundesliga steht heute an, in der Allianz Arena in München treffen der FC Bayern München und der 1. FC Köln aufeinander. Anpfiff ist um 17.30 Uhr.

Sieben Niederlagen in Folge - das ist die jüngste Statistik des 1. FC Kölns in der Allianz Arena. Ein gutes Omen ist das nicht, trotzdem sind die kölschen Spieler eine Woche nach dem 3:1-Sieg gegen Hertha BSC einigermaßen positiv gestimmt.

Auf der anderen Seite ist auch der FC Bayern München gut drauf. Zwar ließ man früh in der Saison Punkte liegen beim Auftaktspiel gegen Borussia Mönchengladbach (1:1) , durch den 3:1-Sieg gegen den BVB (Borussia Dortmund) am Dienstag im Supercup konnte man sich aber den ersten Titel unter Nagelsmann sichern.

Wird es eine klare Geschichte für die Bayern oder schafft Köln, mit dem Rekordmeister mitzuhalten? Goal erklärt, wie das Bundesligaspiel am heutigen Sonntag kostenlos im LIVE-STREAM zu sehen ist.

Bundesliga heute kostenlos sehen - FC Bayern München vs. 1. FC Köln im Überblick

Begegnung FC Bayern München vs. 1. FC Köln Datum Sonntag, 21. August 2021 Uhrzeit 17.30 Uhr Ort Allianz Arena | München

Kostenlos FC Bayern vs. 1. FC Köln sehen: So seht Ihr die Bundesliga heute im LIVE-STREAM

Sonntagnachmittag, kurz bevor das Wochenende zu Ende ist serviert uns die DFL noch ein Schmankerl: Was gibt es besseres, als sich ein spannendes Spiel der Bundesliga anzuschauen - vor allem, wenn mit dem FC Bayern München eine der besten Mannschaften der Welt mitspielt?

DAZN überträgt so viel Bundesliga wie noch nie: Bayern - Köln im TV und kostenlosen LIVE-STREAM

An dieser Stelle muss aber eine Frage gestellt werden, bei der sich die Nackenhaare von vielen Fans aufstellen: Wird die Begegnung überhaupt übertragen? Und im besten Fall kostenlos?

Hervorragende Nachrichten für alle Anhänger:innen: Streamingdienst DAZN überträgt heute die Bundesliga! Für diese Saison hat sich DAZN alle Bundesligabegegnungen gesichert, die am Freitag und Sonntag stattfinden - also auch Hoffenheim - Union und Bayern - Köln am heutigen Sonntag.

Laura Wontorra, Jan Platte und Ralph Gunesch begleiten Bayern - Köln: Die DAZN-Übertragung der Bundesliga

DAZN ist jetzt seit einigen Jahren ein wichtiger Bestandteil der Übertragungen der Bundesliga - wie immer gibt sich der Streamingdienst dabei viel Mühe. Heute gibt es eine Stunde Vorberichterstattung, Neuzugang Laura Wontorra ist ebenfalls dabei.

Beginn der Übertragung : 16.30 Uhr

: 16.30 Uhr Anstoß : 17.30 Uhr

: 17.30 Uhr Plattform : DAZN

: DAZN Moderation : Laura Wontorra

: Laura Wontorra Kommentar : Jan Platte

: Jan Platte Expertise : Ralph Gunesch

FC Bayern München vs. 1. FC Köln heute LIVE und kostenlos auf DAZN - so funktioniert's!

Nun wissen wir also, dass DAZN heute die Bundesliga überträgt. Aber wie genau hilft uns das weiter? Ist DAZN ein Fernsehsender, ein Streamingdienst oder keins von beiden?

DAZN ist ein Streamingdienst, der seit 2016 auf dem Markt ist. Dank dem Probemonat kann man das Programm kostenlos sehen - so auch die Begegnung heute. Auch die Übertragung am Fernsehen ist kein Problem: Die kostenlose DAZN-App gibt es auch für den Smart-TV, alternativ kann man DAZN auf dem Laptop laufen lassen und diesen per HDMI-Kabel an den Fernseher anschließen.

FC Bayern München vs. 1. FC Köln heute kostenlos sehen: Die Bundesliga im LIVE-STREAM

Wir haben es bereits verraten: DAZN ist die goldene Adresse für alle, die heute die Bundesliga im LIVE-STREAM verfolgen wollen. Allerdings gibt es noch eine wichtige Informationen, die wir euch nicht vorenthalten wollen - die folgen jetzt.

Bundesliga kostenlos sehen: Das ist der DAZN Probemonat!

Wir wissen, wonach das Herz eines/einer jeden Anhänger:in strebt : Kostenloser Spitzenfußball im TV oder LIVE-STREAM. Das weiß auch DAZN, weshalb der Streamingdienst den legendären Probemonat anbietet.

Mit diesem könnt ihr ausnahmslos auf jeden Stream und jedes Video von DAZN zugreifen - komplett kostenlos! Der Probemonat ist umsonst und unverbindlich - ihr könnt also jederzeit kündigen, um im Anschluss kein kostenpflichtiges Abonnement eingehen zu müssen!

Zwei Möglichkeiten: So günstig ist DAZN nach dem Probemonat

Der Probemonat ist abgelaufen und ihr wollt weiterhin auf das beeindruckende Programm von DAZN zugreifen? Dann habt ihr zwei Optionen: Das Monatsabo und das Jahresabo . Beide zeigen genau das gleiche Programm und unterscheiden sich nur in Laufzeit und Kosten.

Monatsabo: 14,99 Euro pro Monat | 179,88 Euro pro Jahr | Monatlich kündbar | Monatliche Zahlung

Jahresabo: 149,99 Euro pro Jahr | knapp 12,50 Euro pro Monat | Jährlich kündbar | Jährliche Zahlung

Bundesliga LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen vom FC Bayern München und dem 1. FC Köln

Eine Stunde vor Anpfiff veröffentlichen die beiden Vereine die Aufstellungen von den beiden jeweils neuen Trainern Steffen Baumgart und Julian Nagelsmann, diese tragen wir für euch hier ein. Klickt euch also rechtzeitig in den Artikel, um perfekt vorbereitet zu sein!

