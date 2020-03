FC Bayern München vs. FC Augsburg: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, Highlights - alles zur Übertragung der Bundesliga

Der FC Bayern empfängt am 25. Spieltag der Bundesliga den FC Augsburg. Goal verrät Euch, wo Ihr das Duell heute im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

Nach dem ist vor der : Mit einem 1:0 (1:0) gegen Schalke 04 ist der FC Bayern unter der Woche dem Finale in Berlin einen Schritt näher gekommen, am Sonntag steht nun das Derby gegen den auf dem Programm. Anstoß ist um 15.30 Uhr in der Allianz Arena.

Die Rollen scheinen vor dem Aufeinandertreffen bereits festgelegt zu sein: Der FC Bayern ist mit drei Punkten Vorsprung auf aktuell Tabellenführer der Bundesliga und hat gegen Hoffenheim zuletzt ein 6:0 (4:0) eingefahren, das jedoch von Anfeindungen gegen TSG-Mäzen Dietmar Hopp überschattet wurde.

Der FC Augsburg musste sich dagegen am letzten Wochenende mit 2:3 (0:0) gegen Borussia M'Gladbach geschlagen geben und hat somit nur einen Punkt aus den letzten vier Spielen geholt, in denen es aber bis auf den stets gegen Vereine aus der obereren Tabellenregion gegangen ist. Der Vorsprung auf die Abstiegsplätze beträgt daher sechs Punkte.

Dass der deutsche Rekordmeister den FC Augsburg allerdings nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte, hat das letzte Aufeinandertreffen in der Hinrunde bewiesen: Damals kam der FC Bayern gegen die Fuggerstädter nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus. Bereits in der ersten Minute sorgte Augsburgs Marco Richter für die Führung, ehe Alfred Finnbogason in der 90. Minute den Ausgleich sicherte.

Wer zeigt / überträgt das Aufeinandertreffen zwischen dem FC Bayern und dem FC Augsburg heute live im TV und LIVE-STREAM? Goal liefert Euch in diesem Artikel alle Informationen zur Übertragung der Bundesliga und sagt Euch, mit welchen Aufstellungen die beiden Teams die Aufgabe angehen.

Bayern empfängt Augsburg: Die Bundesliga-Begegnung in der Übersicht

Duell Bayern München - FC Augsburg Datum Sonntag, 08. März 2020 | 15.30 Uhr Ort Allianz Arena, München Zuschauer 75.024 Plätze

Bundesliga: Bayern gegen Augsburg heute live im TV sehen - geht das?

Die Bundesliga ist bereits seit einigen Jahren hinter den Schranken des Pay-TV verschwunden. Nachdem bis zur letzten Vergabe der TV-Rechte alle Begegnungen exklusiv bei Sky zu sehen waren, sind manche Duelle inzwischen auch beim Streamingdienst DAZN zu sehen. Es stellt sich daher die Frage, welcher Sender am Sonntag Bayern gegen Augsburg übertragen wird.

Sky zeigt / überträgt Bayern gegen Augsburg live im Pay-TV

Auf DAZN sind nur die Freitags- und Montagsspiele sowie die Sonntagsspiele um 13.30 Uhr zu sehen. Alle anderen Begegnungen der Bundesliga laufen live und exklusiv bei Sky. Somit wird auch das Aufeinandertreffen zwischen dem FC Bayern und dem FC Augsburg am Sonntag beim Pay-TV-Sender laufen.

Sky startet heute ab 14.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD mit den Vorberichten zur Bundesliga, ehe wenige Minuten vor dem Anstoß Kommentator Wolff Fuss aus der Allianz Arena in München übernehmen wird.

Bayern gegen Augsburg heute live im TV bei Sky: Alle Infos

Beginn der Übertragung: 14.30 Uhr

14.30 Uhr Anstoß: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Übertragung: Sky Sport Bundesliga 1 (Sky Sport Bundesliga 1 HD)

Sky Sport Bundesliga 1 (Sky Sport Bundesliga 1 HD) Kommentator: Wolff Fuss

Kostenlos könnt Ihr Sky allerdings nicht empfangen. Stattdessen braucht Ihr ein Abonnement beim Pay-TV-Sender, das Ihr in verschiedenen Paketen und zu unterschiedlichen Preisen buchen könnt. Um die Bundesliga und somit auch Bayern gegen Augsburg live sehen zu können, braucht Ihr das Sport-Paket.

Alle Infos zu einem Sky-Abo entnehmt Ihr am besten der offiziellen Webseite des Senders.

FC Bayern vs. FC Augsburg: Die Bundesliga heute im LIVE-STREAM schauen - so geht's

Da die Bundesliga im TV exklusiv bei Sky übertragen wird, ist der Pay-TV-Sender auch die einzige Lösung, um die Begegnung zwischen Bayern und Augsburg im LIVE-STREAM zu verfolgen. Sky bietet Euch jedoch verschiedene Möglichkeiten, um das LIVE-Angebot des Senders zu streamen.

Sky Go zeigt / überträgt Bayern gegen Augsburg im LIVE-STREAM

Sky setzt bei der Übertragung seines Programms im Internet auf die Anwendung Sky Go, die auch das Aufeinandertreffen der beiden bayerischen Vereine zeigen / übertragen wird. Die Inhalte des Online-Dienstes sind dabei identisch zu den TV-Übertragungen.

Wer bereits Sky-Kunde ist und ein Abo abgeschlossen hat, erhält mit der Bestellung automatisch einen PIN für Sky Go. Damit kann man sich online einloggen und das Programm von Sky auch unterwegs im LIVE-STREAM verfolgen.

Um Sky Go nutzen zu können, müsst Ihr somit im Besitz eines Sky-Abos sein. Zudem braucht Ihr neben dem Login-PIN auch die kostenlose Sky-Go-App des Senders, die Ihr Euch hier für Eure mobilen Geräte herunterladen könnt:

Sky Ticket zeigt / überträgt Bayern gegen Augsburg heute im LIVE-STREAM

Wer ein langfristiges Abonnement umgehen, aber spontan in den Genuss von Live-Sport kommen möchte, für den ist Sky Ticket die Lösung. Über die Online-Anwendung könnt Ihr das Programm von Sky kurzfristig streamen und somit auch Bayern gegen Augsburg am Sonntag (15.30 Uhr) im LIVE-STREAM anschauen.

Wenn Ihr die Bundesliga mit Sky Ticket erleben wollt, benötigt Ihr das Sportpaket des Senders. Damit könnt Ihr sowohl die Bundesliga-Spiele als auch den DFB-Pokal, die und die Premier League sowie weiteren Live-Sport verfolgen.

Der Unterschied zu Sky Go besteht darin, dass Ihr keinen PIN erhaltet, sondern eine separate Zahlung liefern müsst, um die Inhalte freizuschalten. Der erste Monat Sky Ticket kostet 9,99 Euro, danach steigt der monatliche Preis auf 29,99 Euro. Alle weiteren Informationen findet Ihr hier.

Bundesliga: Die Highlights von Bayern gegen Augsburg bei DAZN sehen

Die einfachste Möglichkeit, um sich die Highlights des Aufeinandertreffens zwischen dem FC Bayern und dem FC Augsburg anzuschauen, ist wohl DAZN. Der Streamingdienst hat bereits 40 Minuten nach dem Ende der Begegnung - heute wird es gegen 18 Uhr soweit sein - die Zusammenfassungen aller Bundesliga-Begegnungen auf seiner Plattform.

Das ist aber nicht alles: Der erste Monat ist für Neukunden kostenlos, sodass Ihr das komplette Programm von DAZN zunächst 30 Tage nach Belieben testen könnt. Hat Euch der Streamingdienst in dieser Zeit überzeugen können, erlebt Ihr bei DAZN für 11,99 Euro monatlich mehr als 8.000 Events im LIVE-STREAM.

Zum Angebot des Streamingdienstes gehören neben den Bundesliga-Highlights auch die Champions League und sowie die , und . Mit der NBA, NFL und NHL warten zudem viele weitere LIVE-Übertragungen auf Euch. Hier erhaltet Ihr alle Infos dazu, wie die Anmeldung für DAZN funktioniert.

In einem separaten Artikel auf unserer Seite gibt es zudem einen stets aktuellen Überblick über die Fußball-LIVE-STREAMS von DAZN .

FC Bayern vs. FC Augsburg: Verfolgt die Begegnung kostenlos im LIVE-TICKER

Neben der Übertragung im TV und LIVE-STREAM könnt Ihr die Bundesliga auch im LIVE-TICKER verfolgen. Auch Goal wird am Sonntag live aus der Allianz Arena in München berichten und Euch über die Ereignisse bei Bayern gegen Augsburg auf dem Laufenden halten.

Bereits 20 Minuten vor dem Anstoß beginnen wir auf unserer Seite mit den Vorberichten. Sobald der Ball rollt, liefern wir Euch detaillierte Beschreibungen aller entscheidenden Szenen. Über diesen Link gelangt Ihr direkt zum LIVE-TICKER, der wie alle Inhalte bei Goal für Euch kostenlos ist.

Bayern empfängt Augsburg: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen der beiden Teams bekanntgegeben werden, findet Ihr sie an dieser Stelle. Das wird ungefähr eine Stunde vor Anstoß der Fall sein.

Bundesliga - FC Bayern vs. FC Augsburg: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM