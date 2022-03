FC Bayern München vs. RB Salzburg heute live im TV oder LIVE-STREAM: DAZN oder Amazon Prime Video?

Heute kommt es zum Rückspiel des einzigen Achtelfinals mit deutscher Beteiligung in der Champions League. Der FC Bayern München empfängt RB Salzburg heute um 21 Uhr, Spielort ist die Allianz Arena in München.

Der FC Bayern München ist vor zwei Wochen mit einem blauen Auge davongekommen: 1:1 ging das Hinspiel gegen die Österreicher aus, wobei Kingsley Coman in der 90. Minute erst den Ausgleich erzielte.

Salzburg präsentiert sich also als Gegner, der verdient im Achtelfinale der Champions League steht und auch berechtigte Ambitionen auf die nächste Runde hat. Kann der FC Bayern München heute zuhause der Favoritenrolle gerecht werden?

Heute endet die CL-Reise des FC Bayern Münchens oder von RB Salzburg. GOAL erklärt, ob Amazon oder DAZN heute die Champions League live im TV oder LIVE-STREAM überträgt!

Champions League heute live: Die Königsklasse 2021/2022 im Überblick

Wettbewerb Champions League der Männer 2021/2022 Rekordsieger 13 Titel: Real Madrid Rekordtorschütze Cristiano Ronaldo (140 Spiele) Finalort 2022 Gazprom-Arena | Sankt Petersburg | Russland Titelverteidiger FC Chelsea

FC Bayern München vs. RB Salzburg heute live im TV: DAZN oder Amazon Prime Video?

RB Salzburg ist ein umstrittener Klub. Genau wie der Partner RB Leipzig ist man oft Ziel von Anfeindungen aufgrund der Tatsache, dass die Klubs zu Red Bull gehören. Hier stellt sich eine interessante Frage: Darf RB Salzburg in der Champions League überhaupt Red Bull Salzburg heißen? Und was ist eigentlich der FC Salzburg? Die Antworten darauf findet Ihr hier.

Apropos interessante Frage: Die meisten Menschen, die auf diesen Artikel geklickt haben, wollen wissen, wie die Champions League heute Abend übertragen wird. GOAL hat sich für auf die Suche nach Antworten begeben und fasst diese in den nächsten Abschnitten zusammen.

Der FC Bayern München empfängt RB Salzburg: So wird heute die Champions League auf DAZN und Prime Video gezeigt

Der Titel des Artikels verrät schon einiges: Nur zwei unterschiedliche Anbieter kommen heute in Frage. Prime Video und DAZN zeigen in dieser Saison die Champions League live via LIVE-STREAM und teilweise im linearen TV. Apropos TV: Das Finale in Paris wird im ZDF ausgestrahlt.

Widmen wir uns wieder Amazon und DAZN. Beide Anbieter konnten sich im Poker um die Lizenzen die Übertragungsrechte der CL-Saison 2021/2022 auf dem Markt in Deutschland sichern. Sender wie Sport1, MagentaSport, Sky, Eurosport, Das Erste und Co. zeigen keinen Champions-League-Fußball.

DAZN oder Amazon Prime Video? Wer überträgt FC Bayern vs. RB Salzburg heute LIVE im TV und LIVE-STREAM?

Wer ist es denn nun, wer zeigt den heute das Bayern-Spiel live im TV? Die Antwort: Prime Video zeigt das Spiel zwischen dem FC Bayern und München und RB Salzburg heute LIVE und in kompletter Länge!

Prime Video ist übrigens nicht nur durch seine Fußball-Übertragung bekannt, die wirklich noch nicht umfangreich ist. Stattdessen kennt man Prime vor allem durch die Serien und Filme, die auf der Streamingplattform angeboten werden. Dafür benötigt man ein Abonnement, mehr dazu erzählen wir in den kommenden Abschnitten.

Champions League heute LIVE auf Prime Video! Die Übertragung von Bayern - RB Salzburg im Detail

Beginn der Übertragung : 20 Uhr

: 20 Uhr Anpfiff : 21 Uhr

: 21 Uhr Begegnung : FC Bayern München vs. RB Salzburg

: FC Bayern München vs. RB Salzburg Anbieter : Prime Video

: Prime Video Moderation : Sebastian Hellmann

: Sebastian Hellmann Expert:innen :

: Mario Gomez



Kim Kulig



Matthias Sammer

Kommentatoren :

: Jonas Friedrich



Benedikt Höwedes

Champions League LIVE auf DAZN und Prime Video: Die Hinrunde des Achtelfinals im TV und LIVE-STREAM

PSG vs. Real Madrid 1:0 Prime Video Sporting Lissabon vs. Manchester City 0:5 DAZN RB Salzburg vs. FC Bayern München 1:1 DAZN Inter Mailand vs. FC Liverpool 0:2 DAZN FC Chelsea vs. OSC Lille 2:0 Prime Video FC Villarreal vs. Juventus Turin 1:1 DAZN Atletico Madrid vs. Manchester United 1:1 DAZN Benfica Lissabon vs. Ajax Amsterdam 2:2 DAZN

Das Achtelfinal-Rückspiel von Bayern - Salzburg im LIVE-STREAM: So wird die Champions League heute LIVE übertragen

FC Bayern München vs. FC Salzburg 8.3., 21 Uhr Prime Video FC Liverpool vs. Inter Mailand 8.3., 21 Uhr DAZN Real Madrid vs. PSG (Paris Saint-Germain) 9.3., 21 Uhr DAZN Manchester City vs. Sporting Lissabon 9.3., 21 Uhr DAZN Manchester United vs. Atletico Madrid 15.3., 21 Uhr Prime Video Ajax Amsterdam vs. Benfica Lissabon 15.3., 21 Uhr DAZN Juventus Turin vs. FC Villarreal 16.3., 21 Uhr DAZN OSC Lille vs. FC Chelsea 16.3., 21 Uhr DAZN

FC Bayern München gegen RB Salzburg: Amazon Prime Video überträgt die Champions League heute live!

Prime Video zeigt heute das Spiel zwischen dem deutschen Rekordmeister FC Bayern München und dem österreichischen Serienmeister RB Salzburg live! GOAL erklärt, wie man den Streamingdienst abonnieren kann.

Prime Video überträgt FC Bayern München vs. RB Salzburg im LIVE-STREAM! Die Champions League bei Amazon

Prime Video gehört zum Versandhändler Amazon und ist die Streamingplattform des Unternehmens, so ähnlich wie Netflix, DAZN oder Disney+. Ihr wollt nicht, dass Amazon Geld von euch bekommt? Ihr könnt auch auf DAZN vorbeischauen, hier spielt der FC Liverpool gegen Inter Mailand!

Zurück zu Prime Video: Es gibt zwei schlechte Nachrichten, wenn ihr das Spiel heute live sehen wollt. Erstens gibt es keinen TV-Sender, der das Programm von Prime Video live im linearen Fernsehen zeigt. Prime Video läuft nämlich im LIVE-STREAM!

Kostenlose App und Probemonat: So seht ihr heute FCB vs. RBS!

Heißt: Ihr könnt auf eurem Smart-TV die kostenlose PrimeVideo-App herunterladen, wo ihr euch anmelden könnt. So könnt ihr das Spiel doch noch auf dem Fernseher sehen. Die Alternative: Im Browser oder mit der kostenlosen App auf Handy, Tablet oder Spielekonsole.

Der zweite Nachteil an Prime Video: Man benötigt ein Prime-Abonnement, welches kostenpflichtig abgeschlossen werden muss. Mit diesem werdet ihr bei Bestellungen auch schneller beliefert und genießt Vorteile bei Twitch. Ein Prime-Konto kostet 7,99 Euro monatlich, es gibt aber einen kostenlosen Probemonat! Alle anderen Vorteile eines Prime-Abos könnt Ihr hier noch einmal nachlesen.

Prime Video, DAZN und die kostenlosen Apps fürs Handy: Die wichtigsten Links zur Übertragung der Champions League am Dienstag

RB Salzburg beim FC Bayern München: Das sind die Aufstellungen in der Champions League

Etwa eine Stunde vor Anpfiff werden die beiden Mannschaften die offiziellen Aufstellungen veröffentlichen, wir tragen diese rechtzeitig hier ein. Klickt also wieder in den Artikel, um perfekt vorbereitet zu sein!

FC Bayern München vs. RB Salzburg heute LIVE auf Prime Video: So wird die Champions League 2022 im TV und LIVE-STREAM übertragen