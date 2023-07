FC Bayern bietet wohl 80 Millionen Euro für Harry Kane

Ein erstes Angebot der Bayern hatte Tottenham wohl abgelehnt. Nun soll die nächste Offerte für Kane eingegangen sein.

WAS IST PASSIERT? Bayern München legt im Werben um Englands Nationalmannschafts-Kapitän Harry Kane offenbar nach.

WAS IST DER HINTERGRUND? Wie Sky am Sonntag berichtete, hat der deutsche Rekordmeister bei Kanes Klub Tottenham Hotspur ein Angebot über 80 Millionen Euro plus mögliche Bonuszahlungen hinterlegt. Ein erstes Angebot, das dem Vernehmen nach 70 Millionen Euro schwer war, hatten die Tottenham-Bosse abgelehnt.

Kane wolle zu den Bayern, berichtete Sky weiter. Dies hatte zuvor unter anderem die Bild gemeldet, es herrsche bereits Einigkeit zwischen Kane und den Münchnern.

WIE GEHT ES WEITER? Kane könnte die Lücke im Sturmzentrum des FC Bayern schließen und gilt als absoluter Wunschspieler. Medienberichten zufolge fordert Tottenham mindestens 100 Millionen Euro. Der 29-Jährige steht noch bis Sommer 2024 bei den Engländern unter Vertrag.