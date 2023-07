FC Bayern: Durchbruch bei Harry Kane - Kim Min-Jae beim Medizincheck

Der deutsche Rekordmeister könnte gleich zwei Transfers in den kommenden Tagen eintüten.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern München hat bei der Verpflichtung von zwei Wunschspielern einen bedeutenden Schritt gemacht. Während Innenverteidiger Kim Min-Jae schon beim Medizincheck sein soll, ist man bei Harry Kane zuversichtlich, einen Transfer des Stürmers in diesem Sommer einzutüten.

WAS IST DER HINTERGRUND? Laut Transferexperte Fabrizio Romano habe Kim den ersten Teil der medizinischen Untersuchung bereits absolviert. Dies sei jedoch nicht in München, sondern in Südkorea geschehen, wo der 26-Jährige aktuell seinen Militärdienst absolviert.

Mehrere Medien berichten, dass der Transfer nur noch Formsache sei. Der Innenverteidiger erhalte in München einen Fünfjahresvertrag, berichtet

Romano. Die Ablösesumme soll rund 50 Millionen Euro betragen.

Bei Kane sind die Bayern noch nicht ganz soweit, einem Bericht von Münchner Merkur und tz zufolge spricht man intern beim deutschen Rekordmeister aber ebenfalls von einem Durchbruch in den Verhandlungen. Die lokalen Zeitungen wollen das aus Quellen innerhalb der Führungsetage des Rekordmeisters erfahren haben.

Angeblich drängt Kane selbst darauf, dass sein Transfer noch vor dem 24. Juli über die Bühne geht. Dann nämlich reisen die Bayern zur Vorbereitung auf die neue Saison nach Asien. Zuletzt soll Tottenham ein Angebot der Bayern über 70 Millionen Euro abgelehnt haben.

In England berichten Medien derweil anders über den Status-quo. Nach Informationen des Guardian hat Tottenham dem Stürmer sogar ein neues Angebot zur Vertragsverlängerung vorgelegt. Sollte Kane das annehmen, würde sein Spitzengehalt nochmal deutlich erhöht werden. Allerdings habe der Kapitän Englands nicht vor, es zeitnah anzunehmen.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Beide Spieler gelten für die Bayern als Wunschtransfers. Während Kim einen bevorstehenden Abgang von Lucas Hernández zu Paris Saint-Germain abfangen soll, ist Kane als neue Nummer neun im Sturmzentrum geplant.