Bayer Leverkusen vs. Slavia Prag: TV, LIVE-STREAM und Co. - die Übertragung der Europa League heute

Heute entscheidet sich im Spiel Leverkusen gegen Slavia Prag, wer die Gruppe als Erster beendet. Alle Informationen zur Übertragung findet Ihr hier.

Heute spielen Bayer Leverkusen und Slavia Prag in der um den Gruppensieg. Anstoß ist um 18.55 Uhr in der BayArena.

Es läuft für : In der Bundesliga steht die Werkself nur einen Platz hinter dem FC Bayern und auch in der Europa League steht das Team solide da. Insgesamt ist die Mannschaft von Peter Bosz seit acht Spielen ungeschlagen. In der Europa League steht das Team auf dem ersten Tabellenplatz, doch Prag hat genauso viele Punkte, also gilt: the winner takes it all.

wird kein leichter Gegner für Leverkusen sein. So wie Leverkusen ist auch das Team aus seit acht Spielen ungeschlagen und in einer bestechenden Form. Außerdem hat der tschechische Spitzenreiter das Hinspiel mit 1:0 gewonnen. Alle Fans können sich also auf ein packendes Duell freuen.

Wie Ihr das Spiel heute live verfolgen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel von Goal.

Die Europa League heute live - Bayer Leverkusen vs. Slavia Prag: Das Spiel im Überblick

Spiel Bayer 04 Leverkusen vs. Slavia Prag Wettbewerb Europa League, 6. Spieltag Datum Donnerstag, 10. Dezember 2020 Anstoß 18.55 Uhr Ort BayArena, Leverkusen

Die Europa League heute live - Bayer Leverkusen vs. Slavia Prag: Die Übertragung der Europa League

Die Europa League ist nicht nur die kleine Schwester der Champions League. Hier spielen Top-Teams aus ganz Europa und duellieren sich auf äußerst hohem Niveau. Außerdem kommen in der nächsten Runde noch die Absteiger aus der hinzu und gestalten den Wettbewerb noch spannender.

Ein weiterer Vorteil liegt in der Übertragung der Europa League, denn alle Spiele werden an einem Ort gezeigt. Das ist in diesem Fall die Streamingplattform DAZN. Wann und wie Ihr das Spiel sehen könnt, erfahrt Ihr in den nächsten Abschnitten.

ℹ️ #Bayer04 muss vorerst auf #Sven Bender verzichten. Der 31-jährige Innenverteidiger zog sich im Training eine Kapselverletzung im rechten Kniegelenk zu...

➡️ https://t.co/OYxVyV57HR#Werkself pic.twitter.com/zSrdgEQ6av — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) December 9, 2020

Die Europa League heute live - Bayer Leverkusen vs. Slavia Prag: So wird das Spiel auf DAZN übertragen

Anstoß ist 18.55 Uhr, dann geht es auch im LIVE-STREAM auf DAZN los. Begleiten werden Euch Kommentator Uli Hebel und Experte Ralph Gunesch, die Euch mit allen brisanten Details zum Spiel versorgen werden.

Anstoß: 18.55 Uhr

18.55 Uhr Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Ralph Gunesch

Um das Spiel zu sehen, benötigt Ihr ein Abonnement beim Streaminganbieter DAZN oder Ihr startet als Neukunde und nutzt den Gratismonat. Verschiedene Pakete benötigt Ihr nicht, denn ein DAZN-Abonnement oder der Gratismonat öffnen Euch das Tor zu allen Inhalten.

Wie DAZN funktioniert, steht weiter unten in diesem Artikel.

Die Europa League heute live - Bayer Leverkusen vs. Slavia Prag: So funktioniert DAZN

Ihr möchtet das Spiel heute live sehen? Mit DAZN ist das möglich, nachdem Ihr Euch eingeloggt habt. Bestandskunden wissen es bereits: DAZN bekommt Ihr für 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr.

Der Start als Neukunde ist jedoch kostenlos. Bei der Registrierung auf der DAZN-Homepage aktiviert Ihr automatisch Euren Gratismonat und nutzt das Angebot für 30 Tage kostenlos. Erst danach wird ein Abonnement benötigt, um die Inhalte weiter nutzen zu können.

Einloggen könnt Ihr Euch auf allen Geräten, die die DAZN-App unterstützen. Das sind neben Smart-TV, Spielekonsolen und Streaming-Devices, wie der Amazon Fire TV Stick, auch mobile Geräte wie Smartphone, Tablet und Laptop.

Die Europa League heute live - Bayer Leverkusen vs. Slavia Prag: Was läuft noch auf DAZN?

Ihr interessiert Euch für Fußball aus ganz Europa? Dann seid Ihr auf DAZN gut bedient. Hier laufen neben der Europa League auch Spiele der Champions League und . Außerdem im Programm sind die komplette , und .

Noch mehr Abwechslung bekommt Ihr mit Boxkämpfen, Dartturnieren, Tennismatches, Radrennen und vielem mehr geboten. Schaut hier vorbei, um einen ausführlicheren Blick ins Programm zu werfen.

Die Europa League heute live - Bayer Leverkusen vs. Slavia Prag: Die Highlights

Ihr möchtet das ganze Spiel in der Wiederholung sehen oder die besten Szenen in den Highlights? Beides ist auf DAZN möglich. Nachdem Ihr Euch auf der Plattform eingeloggt habt, stehen die Highlight-Clips zu den Europa League Partien kurz nach Spielende zum Abruf bereit.

Der Service ist in Eurem Abonnement inklusive.

Quelle: imago images / CTK Photo

Die Europa League heute live - Bayer Leverkusen vs. Slavia Prag: Der LIVE-TICKER von Goal

Mit dem LIVE-TICKER von Goal seid Ihr immer auf dem aktuellen Stand und verpasst kein Tor. In Sekundenschnelle bekommt Ihr die Updates auf Euer Smartphone oder im Internetbrowser zu sehen und findet zusätzlich noch spannende Analysen und Statistiken. Auch die anderen Spiele der Europa League könnt Ihr im LIVE-TICKER verfolgen, kostenlos.

Zum LIVE-TICKER der Partie Bayer Leverkusen vs. Slavia Prag geht es hier lang.

Die Europa League heute live - Bayer Leverkusen vs. Slavia Prag: Die Aufstellungen

Wer heute spielt, erfahrt Ihr an dieser Stelle, sobald die Aufstellungen offiziell bekannt sind.